Những lựa chọn phim Halloween cho cả gia đình

Phim Wednesday (Ảnh: Netflix)

1. The Addams Family và loạt phim truyền hình Wednesday

Bộ phim điện ảnh đầu tiên về gia đình kỳ dị Addams ra mắt khán giả năm 1991 và tạo được sức hút lớn đối với khán giả. Những thành viên với ngoại hình, siêu năng lực, tính cách khác lạ trong gia đình vừa xung đột, vừa gắn bó với nhau theo cách không giống ai. Bộ phim mang màu sắc đen tối nhưng cũng rất hài hước và vẫn truyền tải thông điệp ấm áp về gia đình.

Năm 2022, đạo diễn Tim Burton - người được xem là một bậc thầy phim trong dòng phim ma mị, kinh dị - giới thiệu với khán giả phiên bản truyền hình tập trung khai thác câu chuyện về cô con gái Wednesday trong gia đình Addams. Wednesday tạo nên cơn sốt toàn cầu, trở thành một trong những phim truyền hình tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix.

Mỗi mùa phim Wednesday lại tạo nhiều cảm hứng cho các ý tưởng hóa trang, cover các điệu nhảy trong phim dịp Halloween (Ảnh: Netflix)

Vẫn giữ màu sắc bí ẩn, kỳ quái trong cách xây dựng nhân vật, phát triển nội dung nhưng Wednesday gần hơn với dòng phim học đường, với lứa tuổi teen khi khai thác câu chuyện về tình bạn, về sự hòa nhập, cách chấp nhận sự khác biệt. Bước sang mùa 2 ra mắt năm 2025, Wednesday có bước chuyển hướng đậm hơn về gia đình, với câu chuyện muôn thuở nhưng vẫn giàu sức hút về khác biệt thế hệ.

Từ hiện tượng điện ảnh những năm 90, cho đến tận ngày nay gia đình Addams vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng. Tạo hình của nhân vật Wednesday cũng rất được yêu thích dịp lễ Halloween.

2. Chùm phim đặc sắc mùa Halloween của Tim Burton

Trước thành công vang dội với Wednesday, Tim Burton đã được ví như "ông hoàng" của dòng phim mang màu sắc đen tối, bí ẩn. Phim của ông thường xuyên là lựa chọn hàng đầu mỗi dịp Halloween cho cả gia đình vì sự sâu sắc, giá trị bền vững theo thời gian của các thông điệp ý nghĩa.

Corpse Bride (2005) và Frankenweenie (2012) là những gợi ý tuyệt vời để thưởng thức.

Corpse Bride (Ảnh: Warner Bros.)

Được đánh giá là kiệt tác hoạt hình thể loại kinh dị, Corpse Bride mang những dấu ấn đặc trưng của đạo diễn Tim Burton trong cách xây dựng không khí, tạo hình nhân vật đậm đặc sự bí ẩn, ma mị. Phim là câu chuyện cảm động về tình yêu chân thành, sự cao thượng, đức hi sinh. Ở đó, "thế giới bên kia" không đáng sợ mà có những niềm vui, sự ấm áp hơn cả cõi trần. Cùng với hình ảnh đặc sắc, phần lồng tiếng của hai ngôi sao Johnny Depp và Helena Bonham-Carter đã mang đến những cảm xúc khó quên cho bộ phim.

Trong khi đó Frankenweenie như một phiên bản hoàn toàn khác về nhân vật Frankenstein vốn quá nổi tiếng. Câu chuyện đen tối nhưng kỳ lạ này về tình yêu đối với thú cưng đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả kể cả người lớn và trẻ em.

Ngoài ra Tim Burton còn có loạt phim người đóng Beetlejuice và phim hoạt hình The Nightmare Before Christmas cũng rất được yêu thích.

3. Những lựa chọn ấm áp và hài hước

Phim Hotel Transylvania (Ảnh: Columbia)

Nhân vật trung tâm của phim hoạt hình Hotel Transylvania là Bá tước Dracula phải đối diện với những lựa chọn khó khăn khi cô con gái đến tuổi trưởng thành Marvis phải lòng chàng trai người thường. Từ đây thế giới vốn chỉ dành riêng cho những quái vật đón nhận những sự thay đổi, xáo trộn chưa từng có. Là bộ phim mang thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, bạn bè, Hotel Transylvania đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả và được phát triển thành nhiều phần, đưa doanh thu tổng các phần phim vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Coco (Ảnh: Disney)

Coco (năm 2017) có thể không phải là một bộ phim Halloween đúng nghĩa, nhưng phim chọn bối cảnh diễn ra ở Vùng đất của người chết vào ngày Lễ của người chết theo văn hóa Mexico. Bộ phim đoạt giải Oscar này của Pixar theo chân Miguel, một cậu bé mơ ước trở thành nghệ sĩ thành công bất chấp lệnh cấm âm nhạc của gia đình. Để chứng minh tài năng của mình, Miguel bước vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ với Héctor, và họ bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu tất cả về lịch sử gia đình Miguel. Đây chắc chắn là một trong những món quà cảm xúc nhất mà xưởng phim Pixar mang đến cho khán giả để cùng quây quần thưởng thức, để yêu từng câu hát, từng nhân vật để biết rằng, cái chết không ngăn cản được những người thân yêu luôn nhớ về nhau.

4. Loạt phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Harry Potter

Không chỉ là một trong những chùm phim điện ảnh ăn khách nhất trong lịch sử, là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình, Harry Potter còn là nguồn cảm hứng lớn cho các dịp Halloween với những ý tưởng hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng.

Harry Potter (Ảnh: Warner Bros.)

Ra mắt tập phim đầu tiên năm 2001, Harry Potter đã mang đến thế giới phù thủy vô cùng sống động cùng dàn nhân vật với câu chuyện, tính cách rất đa dạng, hấp dẫn. Theo Hollywood Reporter một nửa số phần phim trong loạt phim này được xếp loại PG, nên phù hợp với cả gia đình. Còn những phần phim được xếp loại PG-13 thì cũng không đến nỗi đáng sợ với trẻ em.

Hiện Harry Potter đang được tiếp tục phát triển thành phim truyền hình với nhiều mùa và sẽ ra mắt trong thời gian tới trên các nền tảng của HBO.

Một số phim cũng rất được yêu thích dịp Halloween là Spirited Away (2001), Monster, Inc. (2001), Coraline (2009)...