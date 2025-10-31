File ghi âm hé lộ bí mật động trời khiến cả showbiz điêu đứng

Mới đây, một đoạn ghi âm đã bất ngờ được biên kịch Cổ Nhị đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người. Đây được cho là phần tiếp theo của đoạn ghi âm đã từng được tung lên vào tháng 9/2025.

Cụ thể, đoạn ghi âm được cho là của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ và biên dịch Tần Văn. Điều đáng nói, trong đoạn ghi âm này, Vương Gia Vệ và Tần Văn đã nhắc tới không ít các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ

Theo truyền thông Hoa ngữ, người tung bản ghi âm là một biên kịch từng tham gia giai đoạn đầu của Phồn Hoa, cho rằng anh bị gạt khỏi danh sách ghi công, dù đã góp phần xây dựng khung kịch bản gốc. Sau thời gian dài im lặng, người này đã tung ra đoạn ghi âm làm "bằng chứng", với lý do "muốn khán giả biết sự thật đằng sau ánh hào quang của bộ phim".

Ngay sau khi đoạn ghi âm lan truyền, cụm từ "Danh sách nạn nhân của vụ ghi âm Vương Gia Vệ - Tần Văn" nhanh chóng leo top tìm kiếm, thu hút hơn 31 triệu lượt tương tác và đang tăng với tốc độ chóng mặt.

"Đường Yên giả tạo, Lưu Thi Thi bị cắt lời thoại, Nghê Ni có hậu thuẫn"

Trong đoạn hội thoại được công bố, giọng nói được cho là của đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn bàn luận về nhiều gương mặt quen thuộc trong giới.

Về Đường Yên, người được giao vai diễn quan trọng trong Phồn Hoa, vị đạo diễn bị cho là đã nói: "Cô ấy là kiểu người rất thích thể hiện. Khi quay, nhớ đừng để cô ấy đến phim trường trước, phải để người khác đến trước".

Lời nói này của Vương Gia Vệ ám chỉ Đường Yên làm màu, thích kiểu cách.

Đường Yên trong Phồn Hoa

Với Lưu Thi Thi, giọng nói được cho là của Tần Văn đã nhắc lại thời điểm quay Lưu Kim Tuế Nguyệt đã "chia thoại nổi tiếng của Lưu Thi Thi sang cho Nghê Ni". Tần Văn còn khẳng định rằng "Nghê Ni không cần tìm tôi, tôi luôn quản chuyện của cô ấy" như ngầm ám chỉ rằng người đẹp có người chống lưng nên được hưởng đặc quyền. Cách nói đầy ẩn ý này khiến cư dân mạng dậy sóng.

Lưu Thi Thi

Trần Đạo Minh bị chê?

Không chỉ Đường Yên, Lưu Thi Thi hay Nghê Ni là "nạn nhân" trong đoạn ghi âm mà đến cả Trần Đạo Minh, ngôi sao gạo cội của Cbiz cũng được réo tên.

Tháng 9/2025, Cổ Nhị cũng từng đăng tải 1 file ghi âm đoạn đối thoại giữa biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ, trong đó hai người nói xấu diễn viên Trần Đạo Minh và Cận Đông.

Trần Đạo Minh

Theo đó, Vương Gia Vệ muốn mời Trần Đạo Minh góp mặt trong phim Phồn Hoa nhưng nam diễn viên từ chối. Tần Văn cho rằng Trần Đạo Minh thích xây dựng hình tượng phóng khoáng, thích giới thiệu sách, nhưng không hề đọc.

Tần Văn chê nam diễn viên "giả vờ cao siêu, thích sửa thoại nhưng lại không thuộc kịch bản dài".

Thời điểm đó, phía đoàn phim Phồn Hoa ra thông cáo ngắn, khẳng định: Chúng tôi lên án mọi hành vi ghi âm trái phép, làm tổn hại danh dự cá nhân và xâm phạm quyền riêng tư. Tài khoản cá nhân của người tung băng nhanh chóng bị khóa, song bản ghi âm đã lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Sự thật phía sau những lời tung hô

Phồn Hoa từng là dự án được kỳ vọng nhất của đạo diễn Vương Gia Vệ trong mảng truyền hình, quy tụ dàn diễn viên hạng A, bối cảnh Thượng Hải thập niên 1990 và phong cách nghệ thuật tinh tế đặc trưng.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất kéo dài nhiều năm, thay đổi biên kịch và tranh cãi về nội dung khiến bộ phim luôn trong tâm bão.

Giờ đây, với bản ghi âm được tung ra, Phồn Hoa không chỉ là câu chuyện phim ảnh mà trở thành ồn ào của những mâu thuẫn nội bộ, quyền lực và danh tiếng trong làng giải trí Trung Quốc.

Phía sau Phồn Hoa là vô số câu chuyện ồn ào

Dù tính xác thực của đoạn ghi âm vẫn đang được điều tra, nhưng vụ việc một lần nữa cho thấy hào quang của showbiz không phải lúc nào cũng sáng lấp lánh. Đằng sau những bộ phim triệu đô là áp lực, đấu đá và cả những góc khuất mà khán giả hiếm khi nhìn thấy.

Trong những lần họp báo, Vương Gia Vệ từng hết lời khen ngợi Đường Yên nhưng trong đoạn ghi âm người ta lại nghe thấy sự thật không hề như vậy.

Phồn Hoa từ một kiệt tác nghệ thuật, giờ đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối khiến cả giới làm phim phải nhìn lại chính mình.