Nhà Ma Xó: Hết hồn vì dở chứ chẳng phải vì ma

Thời gian gần đây, các bộ phim tâm linh - kinh dị pha yếu tố gia đình bùng nổ khi đánh trúng tâm lý khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng có chất lượng tốt. Nhà Ma Xó là một ví dụ điển hình khi có ý tưởng tốt nhưng cách làm lại không đến nơi đến chốn.

Nội dung Nhà Ma Xó xoay quanh một gia đình nghèo ở miền Tây. Một tai nạn khiến chồng bà Hiền (Thanh Hằng) bỏ mạng còn cậu con trai cả Quân (Huỳnh Đông) bị mất một bên chân. Anh chàng làm nghề chạy xe ôm và cưới Quỳnh (Vân Trang) bán rau ở chợ. Cả hai cố gắng nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Một ngày nọ, anh con thứ tên Quý (Quang Tuấn) nhặt được chiếc khạp bí ẩn dưới sông. Các hiện tượng lạ xảy ra khiến bà Hiền nghĩ linh hồn chồng mình trở về nhà trong chiếc khạp. Song, hàng loạt thảm kịch khác lại xảy đến sau đó.

Cứ phim gia đình là phải ồn ào

Sau Bố Già (2019) hay Nhà Bà Nữ (2023), các nhà làm phim Việt Nam dường như nghĩ rằng cứ gia đình là phải lồng ghép các trận cãi vã ồn ào. Đặc biệt là khi bối cảnh là những nhà thiếu thốn vật chất. Và Nhà Ma Xó cũng y hệt. Xuyên suốt bộ phim, nhà bà Hiền chẳng có… một nhân vật nào hiền, từ Quân đến Quý, Quỳnh và cả cô em út Hoa (Lan Thy).

Cứ mỗi khi gặp nhau là họ là chửi bới, mâu thuẫn. Anh gây hấn với em, vợ kiếm chuyện với chồng, cáu gắt với mẹ chồng, con hỗn hào với mẹ, em dọa đánh anh… Cùng với đó là hàng loạt câu chửi thề thô thiển và dư thừa, xuất hiện không cần thiết. Đành rằng nghề nghiệp của họ chỉ là xe ôm, bán rau… nhưng không có nghĩa là họ vô văn hóa.

Gia đình ở trong một ngôi nhà nhỏ, có sự chung đụng và mâu thuẫn là không tránh khỏi nhưng chắc chắn cũng có nhiều niềm vui. Song, Nhà Ma Xó lại không hề thể hiện điều đó. Đôi lúc, chỉ là những hành động thường ngày như đánh răng, rửa mặt… nhưng các nhân vật vẫn tìm được cách gây sự với nhau một cách khó hiểu. Họ hành xử không giống với người trưởng thành khi từ việc bán nhà, vứt cái khạp… đều có thể lôi ra để nói không khác gì trẻ em tranh giành phần quà.

Cuối cùng, bộ phim mang đến sự ức chế và mệt mỏi vì quá ồn ào hơn là cảm nhận được những cảm xúc mà yếu tố gia đình mang lại. Việc để các nhân vật cãi nhau làm liên kết cảm xúc của họ trở nên lạc quẻ, thiếu chiều sâu. Do đó mà khi ca khúc về tình mẹ của Hoài Lâm vang lên thì chỉ khiến người xem cảm thấy nhàm chán, nhạt nhòa thì vì “rơm rớm” như ý đồ của đạo diễn.

Kịch bản khiên cưỡng

Bên cạnh sự ồn ào, Nhà Ma Xó còn gây thất vọng bởi kịch bản đầy sạn. Phim đặt tình huống Quý “giấu” mẹ chuyện cha bị nổ mất xác vì sợ bà buồn. Song, bà Hiền lại… tin rằng linh hồn của chồng ở trong cái khạp dưới sông và đang phù hộ cho gia đình. Thậm chí, Thùy (Hoàng Kim Ngọc) đã báo trước cho Quý về chiếc khạp có thể là ma xó nhưng anh chàng vẫn ủng hộ mẹ hết mình.

Đạo diễn cố tình lồng ghép thêm yếu tố kinh dị khi có linh hồn chui ra từ cái khạp để làm chuyện xấu với gia đình bà Hiền. Thế nhưng, mọi thứ lại không đến nơi đến chốn, chỉ dừng lại ở việc hù dọa cho giật mình rồi thôi. Cách làm hời hợt khiến nút thắt về cái khạp và hồn ma bị tiết lộ quá sớm, làm cho cái kết không còn tạo được sự bất ngờ nào.

Không những thế, bà Hiền dù được xây dựng là yêu thương con nhưng lại khư khư ôm lấy cái khạp mà chứng kiến gia đình xào xáo một cách khó hiểu. Cách Quý, Quân và Quỳnh liên tục mâu thuẫn rất phi lý. Ngoài ra, hành xử của cô em gái Hoa với tình nhân cũng bất ổn không kém. Thùy là cô đồng, dù chỉ là giả mạo, tưởng chừng sẽ là nút thắt giải quyết yếu tố tâm linh trong phim nhưng thực chất lại chẳng có vai trò gì.

Cuối cùng, khi sự thật phơi bày về cái thai của Quỳnh, cả gia đình lại một lần nữa khiến khán giả trợn tròn với phản ứng của từng người. Dường như, mọi thứ chỉ là sự sắp đặt gượng gạo để diễn ra theo đúng đường dây mà biên kịch vạch ra thì vì quan tâm tới sự logic của câu chuyện.

Dàn diễn viên tròn vai

Điểm sáng duy nhất của Nhà Ma Xó nằm ở dàn diễn viên gạo cội và tài năng gồm Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Vân Trang, Thanh Hằng… Huỳnh Đông tiếp tục thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất khi cân tốt các vai từ anh hùng, phản diện và giờ là một người chồng nhu nhược. Quân giận dữ với người nhà nhưng dịu dàng với mình Quỳnh. Tất cả đến từ mặc cảm khi thân thể không còn lành lặn và bị mọi người xung quanh xem thường.

Vân Trang hóa thân tốt thành hình ảnh một phụ nữ chợ búa, ít học. Quỳnh có tính cách nóng nảy, cục súc và luôn nghĩ đến việc bán nhà để dọn ra ở riêng cho đỡ chung đụng. Song, cô vẫn có mặt tốt khi luôn nghĩ cho chồng và hoàn thành nhiệm vụ con dâu. Đóng chung đã lâu nên Vân Trang và Huỳnh Đông không khó thể hiện được sự đồng điệu và cảm xúc mượt của đôi vợ chồng bên nhau nhiều năm.

Quang Tuấn không khó khi vào vai Quý - mẫu nhân vật mà anh từng đóng nhiều lần trên màn ảnh rộng. Đến mức, nhìn Quang Tuấn thì khán giả liên tưởng ngay đến một chàng trai có liên kết với yếu tố tâm linh, kinh dị và tâm lý bất ổn. Lan Thy có một vai diễn khác lạ, nghịch và quậy hơn hình ảnh “ngọc nữ” thường thấy. Song, cô đã thể hiện rất ổn thỏa biểu cảm tinh quái của Hoa.

Chấm điểm: 1/5

Nhà Ma Xó dường như là một bộ phim được làm dựa theo “công thức” của các phim khác. Đạo diễn Trương Dũng cố tình nhồi nhét nhiều yếu tố được cho là khán giả yêu thích vào cùng một tác phẩm cùng một dàn diễn viên quen mặt. Song, kịch bản đầy sạn và phi lý đã lãng phí hết tài năng của họ và khiến màn trình diễn ấn tượng thành một trải nghiệm mệt mỏi, đáng quên.