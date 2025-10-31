Mới đây, một bảng xếp hạng “10 mỹ nhân xé sách bước ra đẹp nhất Việt Nam” bất ngờ xuất hiện trên TikTok, nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Danh sách này quy tụ loạt nữ diễn viên từng hóa thân vào các nhân vật trong phim chuyển thể từ tác phẩm văn học Việt Nam, được khán giả đánh giá là đẹp đến mức tưởng như bước ra từ trang giấy, vừa nên thơ vừa đầy ám ảnh.

Tăng Thanh Hà - Cánh Đồng Bất Tận

Không cần bàn cãi, vị trí số 1 thuộc về Tăng Thanh Hà với vai Sương trong Cánh Đồng Bất Tận, tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Tư.

Giữa khung cảnh miền Tây hoang hoải, nhân vật vợ Út Võ như 1 bông hoa rực rỡ, nét đẹp đậm chất miền Tây sông nước.

Theo như nguyên văn trong truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư miêu tả, đây là một người phụ nữ đẹp, có nụ cười lấp lánh cả khúc sông. Và Tăng Thanh Hà đã thật sự hoá thân trọn vẹn vào nhân vật đó.

Đoàn làm phim từng chia sẻ, đạo diễn quyết định chọn Tăng Thanh Hà vì cô có nụ cười đẹp như nhân vật trong tác phẩm vậy.

Trúc Anh - Mắt Biếc

Ở vị trí thứ 2 chắc chắn không thể bỏ qua cô gái có đôi mắt buồn biết nói Trúc Anh. Trong Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh), Trúc Anh hóa thân thành Hà Lan mối tình đầu trong trẻo nhưng xa vời. Không cần thoại nhiều, chỉ bằng ánh nhìn ngược nắng, cô đã gói trọn cảm xúc thanh xuân mà hàng triệu người từng có.

Ánh mắt xa xăm và vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa cách biệt khiến cô trở thành biểu tượng cho hình tượng “mối tình đầu không bao giờ tới được”. Khán giả gọi đây là “gương mặt điện ảnh sinh ra để đóng Mắt Biếc” bởi lẽ, khó ai khác thể hiện được ánh buồn trong đôi mắt ấy.

Khánh Vân - Mắt Biếc

Cũng đến từ Mắt Biếc, Khánh Vân trong vai Trà Long, cô gái thừa hưởng nét đẹp lãng mạn của mẹ nhưng có phần mạnh mẽ, hiện đại hơn. Hình ảnh Trà Long với mái tóc dài, ánh nhìn sâu lắng khiến nhiều người ví cô như “đóa hoa nở muộn giữa ký ức”.

Có lẽ vì thế, khi Khánh Vân hoá thân vào Trà Long, người xem như nhìn thấy hình ảnh một cô gái nhỏ bước ra từ truyện ngắn Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh với hình hài chân thật nhất.

Ngọc Xuân - Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nguyễn Nhật Ánh, Ngọc Xuân vào vai nữ chính người con gái giữa mối tình tay ba nhiều day dứt. Cô được khen bởi gương mặt hiền lành, đậm chất “nữ sinh văn học” không cần trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo đúng chất nhân vật bước ra từ truyện Nguyễn Nhật Ánh.

Sự mong manh, đôi mắt sáng trong trẻo của Ngọc Xuân được khen như bước từ trong truyện bước ra 1 cách hoàn hảo nhất.

Phương Anh Đào - Tro Tàn Rực Rỡ

Vị trí thứ 5 thuộc về Phương Anh Đào, người từng gây ấn tượng mạnh với vai Nhàn trong Tro Tàn Rực Rỡ. Vẻ đẹp của cô không phải để ngắm mà để cảm: Đằm, sâu, đầy sức nặng cảm xúc. Sự hóa thân trọn vẹn giúp Phương Anh Đào được giới phê bình đánh giá cao, dù ở bảng xếp hạng nhan sắc, cô dừng lại ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Không còn nét sắc sảo, dịu dàng thường thấy ngoài đời, Phương Anh Đào trong Tro Tàn Rực Rỡ hóa thân trọn vẹn thành Nhàn cô gái miền quê mộc mạc nhưng đầy nội lực và chan chứa yêu thương. Sau những biến cố, Nhàn không còn là người phụ nữ vô tư, cởi mở như trước mà trở nên ẩn nhẫn, lặng lẽ gói nỗi đau vào trong để tiếp tục sống.

Và khi những giọt nước mắt bị dồn nén bấy lâu vỡ òa, đó cũng là khoảnh khắc diễn xuất của Phương Anh Đào chạm đến đỉnh điểm cảm xúc vừa chân thực, vừa ám ảnh đến nghẹn lòng.

Bích Ngọc - Đất Rừng Phương Nam

Với vai Út Trong, Bích Ngọc khiến người xem bồi hồi vì nét đẹp dịu dàng và thuần hậu đúng tinh thần Nam Bộ. Khán giả bình luận: “Không cần trang điểm, chỉ cần gương mặt đó giữa đồng cỏ xanh là đã thấy một miền ký ức trỗi dậy”.

Trong truyện, Út Trong được miêu tả là "người con gái đẹp nhất vùng". Và với tạo hình mộc mạc với vóc dáng nhỏ nhắn, mặc áo bà ba, tóc buộc đơn sơ, Bích Ngọc thật sự đã khiến khán giả như nhìn thấy một Út Trong bằng xương bằng thịt.

Miu Lê - Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Đó là vì phim chuyển thể dựa trên truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả nổi tiếng với những tập truyện về tuổi học trò, tuổi mới lớn.

Miu Lê vào vai Việt An - cô nàng xinh đẹp, lạnh lùng, được nhiều người theo đuổi. Mái tóc dài, nụ cười trong veo, và đôi mắt ẩn chứa chút hoài niệm giúp Miu Lê hóa thân thành mảnh ký ức thanh xuân mà ai cũng từng có.

Kaity Nguyễn - Người Vợ Cuối Cùng

Người Vợ Cuối Cùng lấy bối cảnh thời phong kiến nhà Nguyễn tại ngôi làng giả tưởng mang tên "Cua Ngộp" vùng Bắc bộ. Câu chuyện xoay quanh Linh (Kaity Nguyễn) một cô gái xinh đẹp nhưng sinh ra trong một gia đình "nghèo truyền kiếp", với người mẹ bệnh tật và người cha già bần nông.

Từng quen với hình tượng hiện đại, Kaity Nguyễn khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành Linh người vợ lẽ trong bối cảnh triều Nguyễn. Cô mang nét đẹp cổ điển, thanh tú mà vẫn có chiều sâu nội tâm, được khán giả ví là “bông hoa nở giữa bi kịch phong kiến”.

Ngô Thanh Vân - Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể

Không chỉ là nhà sản xuất của bộ phim, Ngô Thanh Vân còn trực tiếp hóa thân vào vai Dì ghẻ nhân vật phản diện biểu tượng trong truyện cổ tích Việt.

Dưới bàn tay dàn dựng của chính mình, cô biến hình tượng Dì ghẻ từ độc ác đơn thuần thành một người đàn bà đầy mưu lược, mang vẻ đẹp sắc lạnh, kiêu kỳ nhưng quyến rũ chết người. Từng ánh nhìn, nụ cười và dáng đi của Ngô Thanh Vân đều khiến khán giả rùng mình một “mỹ nhân cổ tích” tái sinh trong diện mạo nữ chủ đích thực, vừa đáng sợ vừa cuốn hút đến khó rời mắt.

Hồng Ánh - Trăng Nơi Đáy Giếng

Hồng Ánh hóa thân vào vai một phụ nữ Huế dịu dàng, tinh tế, hết lòng yêu và cung phụng chồng. Cô diễn chân thật niềm hạnh phúc của một người vợ được chăm sóc chồng từ nếp ăn, nếp ngủ.

Hồng Ánh cũng toát lên được nét Huế với hình ảnh cô mặc áo dài đạp xe trên cầu Tràng Tiền, dáng nghiêng nghiêng bưng bát bún về nhà cho chồng ăn sáng và mỗi buổi trời mưa chỉ lấy nón che bát chứ không che đầu. Giới chuyên môn từng đánh giá đây là vai diễn kinh điển của Hồng Ánh.



