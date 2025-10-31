Vui buồn náo loạn trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Ngay từ trailer, khán giả đã tiếp cận với không khí của một đám tang kì dị: thay cho tiếng nhạc nỉ non buồn bã là nhịp điệu vui tươi của "60 năm cuộc đời", thay vì cảnh người thân gào khóc bên linh cữu thì lại là những điệu múa rộn rã, những khuôn mặt rạng rỡ vui mừng. Việc phim lấy cảm hứng từ đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" từ tác phẩm "Số đỏ" nổi tiếng cũng khiến người xem tò mò về câu chuyện gia đình kỳ lạ này.

"Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" kể về bà Tâm (Ái Như) – người mẹ đơn thân dành trọn đời hy sinh cho con trai duy nhất là Y Đức (Trần Kim Hải), với ước vọng anh trở thành bác sĩ thành đạt. Nhưng chính sự kỳ vọng nặng nề ấy lại khiến Y Đức mang áp lực tâm lý nặng nề, luôn khao khát được công nhận. Bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi của bà Tâm trở thành dịp để những bí mật và mâu thuẫn dồn nén bấy lâu bất ngờ bùng nổ, kéo theo loạt tình huống éo le khi có sự góp mặt của người bạn thân Quang Tài (Samuel An).

Đó có lẽ là đám ma trái khoáy nhất trên màn ảnh Việt khi những người đeo tang lại là những người "quẩy" sung nhất trên nền nhạc sôi động. Từ gia quyến đến bạn bè, từ khách khứa tới đội kèn trống, tất cả đều hoà vào không khí "bữa tiệc" đầy hào hứng. Thậm chí, những phân đoạn, lời thoại hài hước nhất trong phim cũng xuất hiện trong phân đoạn đám tang này, khi Thắng "chó" kéo đàn em đến tìm Đức đòi nợ, cuối cùng lại có những màn tương tác đặc biệt đem lại tiếng cười với dì Ba (Hồng Ánh) và bé Sam. Thể loại hài kịch đen của phim được thể hiện rõ nhất trong phân đoạn này, vừa tạo cảm giác phi lý với những hình ảnh đối nghịch với tình huống, vừa đem lại sự ám ảnh khó diễn tả cho người xem.

Bên cạnh đó, phân đoạn bà Tâm tự đi chọn quan tài cho chính mình ở đầu phim và cảnh ông Sác-lô Tình (Thành Hội) bày tỏ tấm lòng mình với bà bằng cặp quan tài đôi cũng là một cảnh khó quên của "Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ". Bà Tâm đến trại hòm để được xem trước chiếc hòm dành riêng cho mình, với trang phục chăm chút như cho một buổi hẹn hò, được ông Tình chào đón bằng một màn tỏ tình đầy xúc động. Hình ảnh và tình huống tréo ngoe ấy khiến người xem trông chờ một cảnh hài kịch thú vị. Sự xuất hiện của hai chiếc quan tài cột nơ lãng mạn cùng pháo hoa giấy và ánh nến mờ ảo vừa khiến người xem bật ra tiếng cười, nhưng lại cũng xót xa cho cảnh ngộ của một mối tình già tưởng chừng như vô vọng của ông Sác-lô Tình, khi "người thương" dù xúc động nghẹn ngào với tình cảm của ông nhưng vẫn không thể gật đầu đồng ý. Diễn xuất của hai diễn viên gạo cội sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cùng cảnh phim xen lẫn giữa hài kịch và bi kịch khiến khán giả như đi trên một chuyến tàu lượn cảm xúc, liên tục thay đổi trạng thái trong cùng một phân cảnh.

"Bữa tiệc" sinh nhật đặc biệt ấy là nơi mà giữa tiếng nhạc ồn ã, tiếng cười, tiếng hát rộn vang, mỗi người trong gia đình lại âm thầm nhìn lại chính mình. Chính trong "bữa tiệc" ấy, Đức nhận ra người mẹ độc đoán, khó khăn luôn bắt anh phải làm bác sĩ theo ý mình lại chính là người duy nhất đấu tranh, chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để đưa anh đến thế giới này. Bà còn gạt bỏ lòng tự trọng, muối mặt đi xin tiền người cha ruột không nhận anh khi anh lâm vào nợ nần vì quán bia bị đóng cửa - một trong những chuyện làm ăn thất bại của Đức mà bà đã không ủng hộ ngay từ đầu. Cũng chính bà một mình chịu đựng cơn bạo bệnh, từ chối điều trị để dành dụm tiền cho đứa con đã luống tuổi mà vẫn lo chưa tới, với nỗi sợ duy nhất là ra đi khi con còn chưa trưởng thành. Tất cả những bí mật đó được phơi bày trước mặt Đức gần như cùng lúc, khiến người xem vừa cảm thương, vừa giằng xé. Đức chạy đi tìm mẹ trong màn mưa, giằng co với Tài và gào thét gọi mẹ giữa bãi tha ma làm người xem vừa thương vừa giận.

Trong tiếng Việt, từ "thương" có vị trí vô cùng đặc biệt. Nó vừa có nghĩa là một thứ tình cảm sâu lắng được chưng cất theo thời gian (yêu thương) nhưng vừa có nghĩa là một nỗi đau sâu sắc (vết thương). Cuối cùng thì, tình thương sẽ chữa lành mọi vết thương mà chính nó đã gây ra. Đó có lẽ là thông điệp sau cùng mà bộ phim muốn gửi đến khán giả.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.