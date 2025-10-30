Dịp cuối năm 2025, Disney mang đến cho khán giả sự trở lại của thương hiệu Predator - Quái thú vô hình với dự án mới Predator: Badlands (tựa Việt: Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc). Trước thềm phim công chiếu, bộ phim đã có phiên bản Việt độc đáo, đặc sắc không kém cạnh qua phần hóa trang và thể hiện của Châu Bùi, hứa hẹn gây sốt dịp lễ Halloween này.

Trong bộ ảnh, Châu Bùi gây chú ý với màu tóc trắng ấn tượng, cùng gương mặt đầy những vết nứt khơi gợi sự tò mò. Cô hóa hóa thân thành nhân vật người máy Thia, với chi tiết gây sốc nhất là chỉ còn nửa thân trên, còn nửa thân dưới biến mất hoàn toàn. Sánh bên cạnh Châu Bùi là nhân vật Predator kinh điển với bộ hàm trứ danh, cùng những trang bị hoành tráng. Cả hai xuất hiện tại một khu vực hoang sơ, hẻo lánh như đang chờ đợi một kẻ thù đáng sợ nào đó xuất hiện. Đây cũng là cảnh đặc sắc từng gây chú ý trong trailer của phim gốc, được nữ nghệ sĩ Việt thể hiện lại theo cách riêng.

Thậm chí trong một bức ảnh, “Thia” Châu Bùi bị tên quái thú nhấc bổng lơ lửng giữa không trung. Nhờ vậy, người xem có thể thấy rõ phần cơ thể phía dưới của Thia chỉ còn là phần máy móc được ekip thực hiện vô cùng tinh tế và khéo léo. Bộ ảnh sáng tạo pha giữa rùng rợn và táo bạo cho thấy sự sáng tạo của Châu Bùi, giúp nàng "Em xinh" giữ vững những “tay đua” hàng đầu cho đại chiến hóa trang Halloween hàng năm.

Trong Predator: Badlands, vai người máy Thia do nữ diễn viên Elle Fanning thể hiện. So với phiên bản Hollywood, Châu Bùi không hề lép vế chút nào, dù là về nhan sắc hay biểu cảm, khi thì mạnh mẽ, lúc lại mong manh. Trong năm 2025 vừa qua, Châu Bùi đã khẳng định được năng lực của mình vươn xa hơn chỉ là trong mảng thời trang, đặc biệt trong cách trình diễn và hóa thân thành bất cứ dạng nhân vật nào.

Sau thành công của dự án Prey năm 2022 & series Predator: Killer of Killers năm 2025, đạo diễn Dan Trachtenberg đặt “viên gạch” tiếp theo của mình trong vũ trụ phim Predator với Predator: Badlands (Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc). Nội dung phim xoay quanh màn hợp tác không ai ngờ giữa tên quái thú ở tuổi thiếu niên tên Dek (do Dimitrius Schuster-Koloamatangi đóng), và nữ người máy mất nửa người tên Thia (do Elle Fanning đóng).

Dek bị tộc quái thú của mình ruồng bỏ do ngoại hình thấp kém, khác xa với dáng vẻ thiện xạ to lớn của bậc tiền nhân. Rời khỏi nơi đáng lẽ phải nuôi mình không lớn, hắn gặp gỡ Thia - người máy từ tập đoàn Weyland-Yutani vô tình bị mắc kẹt ở hành tinh nguy hiểm nhất vũ trụ. Và từ sự vô tình đấy, Dek và Thia vô tình trở thành đồng minh và cùng nhau tham gia cuộc săn quái vật nguy hiểm nhất hành tinh mang tên Kalisk - một cuộc săn danh dự.

Không còn chỉ là những màn đối đầu nảy lửa, Predator: Badlands lồng ghép thêm thông điệp về trưởng thành, hy vọng, cho thấy tiếp cận độc đáo chưa từng có của Trachtenberg trong suốt chiều dài gần 4 thập kỷ qua của thương hiệu Predator.

Predator: Badlands (tựa Việt: Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc) khởi chiếu ngày 07/11/2025 tại các rạp trên toàn quốc.