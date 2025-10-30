“Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”: Tình mẫu tử không có đúng/sai

"Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" xoay quanh một buổi tiệc sinh nhật hết sức oái oăm khi khách khứa xúng xính áo quần tới dự sinh nhật lại ngỡ ngàng khi biết bữa tiệc đã trở thành tang lễ. Lấy cảm hứng từ đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" của tiểu thuyết "Số đỏ", những màn nhảy múa, những nụ cười rạng rỡ ngay trong một đám ma của "Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" đã mở ra một câu chuyện rất quen thuộc nhưng lại rất mới.

Quen thuộc ở đề tài: Tình mẹ/con là câu chuyện muôn đời của điện ảnh và sân khấu. Chọn con đường "điện ảnh hoá sân khấu", giám chế Nguyễn Thanh Bình đã phá vỡ khuôn mẫu thông thường để kể lại mâu thuẫn mẹ con. Không sa đà vào phán xét mà kể lại một cách trung lập, như cách mà anh vẫn thường làm khi còn là một nhà báo.

"Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" xoay xung quanh người mẹ (bà Tâm, nghệ sĩ Ái Như thủ vai) và con trai (Đức, Trần Kim Hải thủ vai). Bà Tâm làm mẹ đơn thân với hy vọng con trai sẽ thay mình tiếp nối sự nghiệp y đức dở dang của người cha (nghệ sĩ Hữu Châu thủ vai trong MV tiền truyện "Lần đầu làm mẹ").

Cái tên Y Đức đủ nói lên gánh nặng mà bà Tâm đặt lên vai con trai mình. Đức cũng từng mơ trở thành một bác sĩ cứu người cho đến khi anh chịu không nổi vì học lực có hạn. Anh cố gắng bù đắp cho mẹ bằng cách lao đi kiếm tiền. Nhưng chưa mang được tiền về cho mẹ thì anh đã kịp mang nợ và vô vàn những phiền phức khác.

Cho đến một ngày, anh buộc phải làm một cái đám tang trái khuấy với âm mưu động trời cùng người bạn thân Quang Tài (cái tên giễu nhại với một nhân vật bác sĩ).

Nhưng bộ phim không sa đà vào chỉ trích Đức bất hiếu, cũng không lên án bà Tâm đã đặt cả "trauma" tổn thương tâm lý lên đứa con trai. Phim không chỉ có hai màu sắc trắng và đen, sai và đúng. "Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" dùng sự châm biếm của thể loại hài kịch đen và một tình huống cực đoan là làm giả cái chết của mẹ ngay trong ngày sinh nhật để phác họa một bức tranh tổng quát hơn về tình yêu thương và sự quan tâm đúng mực.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh (thực ra hơn hai mươi năm trước Ái Như từng đóng một phim nhựa, nhưng chỉ là vai quần chúng), nghệ sĩ Ái Như đã đem lại một nhân vật tưởng-như-không-diễn, khi bà Tâm mang bóng dáng hết sức quen thuộc, như những người mẹ, người dì của chúng ta, với sự yêu thương ấm áp nhưng cũng có lúc ngột ngạt khó thở. Trần Kim Hải với gương mặt điện ảnh cũng không hề bị át vía bởi tiền bối gạo cội. Nét diễn duyên dáng và thời gian từng cộng tác ở sân khấu Hoàng Thái Thanh đã giúp anh trở thành Y Đức vừa bốc đồng vừa tội nghiệp rất thuyết phục mà khán giả có thể soi chiếu thấy bản thân trong anh.

"Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" cũng khiến khán giả cảm thấy được "điểm huyệt" ở câu thoại của dì Ba: "Má của mày dù có sai đi nữa, vẫn là má của mày." Thoạt nhiên ai cũng đồng tình với câu nói này, nhưng ngẫm nghĩ lại, những lời này lại như một vết dao xoáy vào vết thương trong lòng Đức. Hơn ai hết, dù không biết một số sự thật động trời mà má mình che giấu, anh là người cảm nhận rõ nhất má thương mình nhiều đến thế nào, và cũng tổn thương mình nhiều bao nhiêu. Má vẫn là má, không giống như một bát nước có thể hắt đi, nhưng vết thương trong lòng mình thì vẫn còn ở đó. Nỗi lòng của Y Đức chỉ được xoa dịu thực sự ở cái xoa đầu vỗ về của bà Tâm, rằng má hiểu, má xin lỗi, và má tha thứ. Họ tìm thấy sự thông cảm cho nhau ở tình huống cực đoan nhất, tưởng chừng không thể cứu vãn được.

Được chấp bút bởi đội ngũ biên kịch đã kiếm về hơn 1.100 tỉ doanh thu phòng vé, "Phá Đám - Sinh Nhật Mẹ" có màu sắc rất riêng trong thị trường điện ảnh. Phim đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.