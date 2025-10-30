Màn hẹn hò “fake” của Ngân và Dũng bị phát hiện

Trong tập 36 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, netizen bắt đầu theo chân Ngân với cuộc sống ở quê. Sau khi Ngân (Việt Hoa) trở về quê, tưởng đâu mọi chuyện đã xong, nhưng hai bà mẹ, mẹ của Ngân và mẹ của Dũng (Phùng Đức Hiếu) vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Họ quyết định gặp nhau để “điều tra” tiến độ hẹn hò của hai con.

Ngân và Dũng bị phát hiện "hợp đồng" lừa dối hai mẹ

Trong buổi gặp, không khí trở nên căng thẳng khi Ngân bất ngờ “tố” Dũng là người bày trò nói dối. Lời tố cáo khiến Dũng chết đứng, còn hai bà mẹ thì giận tím mặt vì bị lừa. Cả hai đồng loạt ra lệnh: “Từ ngày mai, hai đứa phải nghiêm túc tìm hiểu nhau thật sự. Không thì đừng nhìn mặt mẹ nữa!”

Dũng và Ngân rơi vào tình huống dở khóc dở cười: Vừa tức vừa sợ, chỉ biết nhìn nhau trách móc vì bị “vạch mặt” trước phụ huynh.

Và Ngân và Dũng phải tiến hành quá trình “hẹn hò uy tín” trong sự giám sát của các bà mẹ. Những phân đoạn hài hước này được xem là điểm sáng đáng chú ý của bộ phim. Theo netizen, những phân đoạn vui vẻ hài hước này như cơn gió mát lành sau loạt những căng thẳng của gia đình Mỹ Anh - Đăng và “tiểu nam” Linh.

Linh “đỏ mắt” trước hạnh phúc của Mỹ Anh và Đăng

Ở một diễn biến khác, Linh (Lan Phương) và Mỹ Anh (Phương Oanh) tiếp tục gặp nhau tại quán cà phê để bàn chuyện hợp tác. Mỹ Anh “hết lòng hết dạ” xem Linh như một người bạn mà không biết rằng đối phương đang có những âm mưu khác. Khi Linh đưa ra đề nghị làm bạn, Mỹ Anh đồng ý vui vẻ, cả hai trò chuyện cởi mở hơn. Khi vừa tan buổi gặp, trời bất ngờ đổ mưa. Đăng (Doãn Quốc Đam) xuất hiện, lặng lẽ che ô cho vợ, dìu cô ra xe rồi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng lẫn ghen tị của Linh.

Gương mặt Linh thoáng buồn, ánh mắt dõi theo bóng hai vợ chồng hạnh phúc khiến người xem cảm nhận rõ sự cô đơn. Có lẽ khoảnh khắc Linh nhìn thấy vợ chồng Đăng - Mỹ Anh lại càng nhen nhóm lên tham vọng “cướp” đi bằng được tổ ấm của người khác.

“Con bác Bơ” bất ngờ nhận lời khen vì duyên dáng

Sau khi tập 36 lên sóng, netizen bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào Dũng - con bác Bơ. Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trong phim nhưng ở tập này Dũng có nhiều đất diễn hơn. Với tạo hình tóc xoăn thời thượng cùng tính cách khá rõ ràng, Dũng bất ngờ trở thành nhân vật tạo nhiều suy nghĩ cho người xem. Theo netizen, Dũng là đại diện cho hình tượng nhân vật rất đời sống, người này không phải là 1 tổng tài vừa giàu vừa đẹp, không phải anh chàng nào khéo ăn khéo nói.

Thậm chí Dũng trong sự hoá thân của Phùng Đức Hiếu lại là 1 chàng trai hơi "ki" nhưng anh lại sống sòng phẳng và ra dáng đàn ông.

Dưới những phân cảnh có sự xuất hiện của Dũng, netizen liên tục để lại bình luận: "Dũng con bác Bơ đóng vai này hay quá", "Ngân ưng đi đẹp đôi rồi hơn chủ thuyền đấy", "Đang định bỏ phim thì con bác Bơ xuất hiện".

Ở các tập trước, nhiều khán giả cũng bày tỏ họ đã hơi đuối sức khi theo chân những câu chuyện ngoại hình, ly hôn trong phim. Sau những phân đoạn tràn ngập drama trong phim và những bình luận trái chiều xoay quanh diễn xuất cùng như tạo hình của Denis Đặng và Doãn Quốc Đam thì có lẽ khá lâu rồi netizen mới lại thấy "dễ thở" như hiện tại.