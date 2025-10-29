Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi

Xử Nữ - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team sự kiện, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:20 29/10/2025
Visual của nam diễn viên ở thảm đỏ ra mắt phim Cải Mả thu hút sự chú ý của khán giả.

Tối ngày 29/10, buổi ra mắt phim Cải Mả tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện được tổ chức hoành tráng với thảm đỏ lung linh, quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt.

Toàn cảnh thảm đỏ ra mắt phim Cải Mả

Ngay từ sớm, khu vực check-in đã “nóng” lên bởi sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, từ các gương mặt gạo cội đến dàn diễn viên trẻ đang lên, khiến không khí đêm công chiếu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 1.

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 2.

Dàn diễn viên phim Cải Mả

Giữa rừng nhan sắc và phong cách, Thuận Nguyễn trở thành tâm điểm ống kính nhờ visual sáng rực. Nam diễn viên chọn diện mạo lịch lãm nhưng vẫn đầy cuốn hút, với nụ cười rạng rỡ cùng má lúm đồng tiền đặc trưng khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Mỗi khi anh cười, khung hình như bừng sáng, vừa nam tính, vừa thân thiện, khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi.

Visual Thuận Nguyễn của buổi ra mắt phim Cải Mả

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 3.

Ngoài Thuận Nguyễn, nhiều tên tuổi khác cũng góp mặt như đạo diễn, dàn diễn viên chính của Cải Mả, cùng hàng loạt nghệ sĩ khách mời thân thiết trong giới. Các nghệ sĩ không chỉ đến chúc mừng đoàn phim mà còn bày tỏ sự háo hức với một tác phẩm được đánh giá là đậm chất Việt.

Một số hình ảnh khác tại buổi ra mắt phim:

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 5.

Lâm Thanh Nhã

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 6.

Avin Lu

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 7.

Kim Hải

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 8.

Thúy Hạnh

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 9.

Hoàng Mèo

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 10.

Nghệ sĩ Kiến An

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 11.

Trần Ngọc Vàng

Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 có má lúm đẹp cỡ này: Cười lên sáng bừng khung hình, thích quá trời ơi- Ảnh 12.

Nghệ sĩ Kiều Trinh và Hoàng Phúc

