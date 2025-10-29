Chưa kịp ra mắt chính thức, phim Cải Mả đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi hứng trọn làn sóng tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội. Dù phim chưa chiếu nhưng bất ngờ bị chấm điểm thấp cùng vô số lời chê bai.

Bão phẫn nộ đến bão 1 sao trên các nền tảng đặt vé

Theo thông báo từ NSX và nhà phát hành, Cải Mả sẽ chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 31/10/2025, đúng dịp Halloween. Tức là đến thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn chưa chính thức được khởi chiếu.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, trên các nền tảng bán vé, Cải Mả nhận phải làn sóng tẩy chay lẫn review chê, rate thấp một cách khó tin.

Phim nhận đánh giá 1 sao và vô số bình luận tiêu cực

Trên 1 nền tảng, Cải Mả nhận về vô số bình luận tiêu cực kèm đánh giá 1/10 hoặc 2/10. Điều đáng nói, có rất nhiều lời chê bai về chất lượng của phim cho tới diễn viên, kịch bản… dù bộ phim chưa hề khởi chiếu. Điều này đồng nghĩa với việc đây hoàn toàn là những bình luận và đánh giá chủ quan chứ chưa hề xem phim. Thậm chí có bình luận còn cay nghiệt nhật xét: Ước gì có 0 sao.

Các bài đăng quảng bá Cải Mả đều bị phẫn nộ

Không chỉ vậy, trang fanpage CGV Cinemas Vietnam, nhà phát hành phim cũng đang hứng chịu làn sóng phẫn nộ. Dưới các bài đăng “ĐÃ MỞ BÁN VÉ” và “CHÍNH THỨC RA RẠP” của CGV, phần bình luận tràn ngập icon giận dữ cùng các lời kêu gọi tẩy chay. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, mỗi bài đăng đã thu hút hơn 2.000 lượt cảm xúc, hàng trăm bình luận, đa phần phản đối việc để Thiên An xuất hiện trong phim.

Cải Mả bị tẩy chay sau khi công bố diễn viên

Trước đó, Cải Mả đã trở thành tâm điểm của dư luận sau khi ê kíp chính thức tung poster và teaser, giới thiệu Thiên An trong vai nữ chính bên cạnh Rima Thanh Vy, Avin Lu, Hoàng Phúc... Sau thông báo này, bộ phim cũng như nữ diễn viên Thiên An đã tạo nên một cơn “bão phẫn nộ”. Khán giả liên tục để lại bình luận với hashtag #taychayThienAn và #taychayphimCaiMa, kêu gọi ngừng ủng hộ mọi dự án có sự góp mặt của cô.

Xin hãy công bằng với công sức của một tập thể

Đằng sau mỗi bộ phim là hành trình dài của hàng trăm con người những người âm thầm góp phần tạo nên từng khuôn hình, ánh sáng, khung cảnh và cảm xúc cho khán giả. Cải Mả cũng không ngoại lệ. Từ đạo diễn, biên kịch, quay phim, đến tổ ánh sáng, phục trang, hóa trang, kỹ xảo, hậu kỳ tất cả đều đã dành nhiều tháng ròng rã để hoàn thiện tác phẩm trong điều kiện không hề dễ dàng.

Đây là một bộ phim kinh dị tâm linh, có nhiều phân đoạn quay đêm tại nghĩa trang, rừng sâu, hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Không ít thành viên trong đoàn đã phải làm việc xuyên đêm, chịu đựng muỗi, lạnh và sương mù để có được những thước phim đủ sức gợi ám ảnh. Đạo cụ, phục trang và hiệu ứng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo nên không khí ma mị đúng tinh thần lễ Halloween thời điểm mà phim được chọn ra rạp.

Chính vì vậy, việc cả một dự án bị “ném đá” chỉ vì sự ghét bỏ dành cho một cá nhân là điều khiến nhiều người trong ê-kíp cảm thấy xót xa. Bởi Cải Mả không chỉ là bộ phim của một diễn viên, mà là kết tinh của công sức, mồ hôi và tâm huyết của hàng trăm con người đứng sau ống kính. Họ không đáng bị tổn thương chỉ vì những tranh cãi ngoài lề.

Trong thế giới điện ảnh, không ai có thể làm nên một tác phẩm nếu chỉ dựa vào một cái tên. Chính vì vậy, dù khán giả có quyền bày tỏ quan điểm, mong rằng sự phán xét sẽ dành cho tác phẩm, chứ không phải nhằm vào những con người đang cố gắng mưu sinh bằng nghề. Bởi đôi khi, sự công bằng không chỉ nằm ở việc thích hay không thích một ai đó, mà còn là cách ta tôn trọng mồ hôi và nỗ lực của cả một tập thể phía sau màn ảnh.

Cải Mả xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Quang (Hoàng Phúc) nơi hàng loạt tai ương và ám ảnh tâm linh xảy ra sau khi họ làm lễ cải táng. Trong phim, Thiên An thủ vai cô con gái yếu mềm nhưng gan lì, được giới thiệu là điểm sáng cảm xúc của câu chuyện. Đây cũng là dự án điện ảnh thứ hai của cô sau Linh Miêu từng được đánh giá khá tích cực năm ngoái.

Nếu không dính lùm xùm đời tư, đây có lẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Thiên An. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi dư luận vẫn gay gắt và điểm số của phim chạm đáy dù chưa khởi chiếu, khả năng Cải Mả gặp thất bại doanh thu gần như được dự báo trước.



