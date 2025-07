Điều Ước Cuối Cùng - Avin Lu & Hoàng Hà lột xác tạo nên cặp bài trùng mới của điện ảnh Việt

Không còn an toàn, Avin Lu "phá kén" trong vai chính tiếp theo trên màn ảnh rộng

Trở lại màn ảnh, Avin Lu tiếp tục cho thấy "cái duyên" của mình ở các vai diễn tuổi thanh xuân. Ở Điều Ước Cuối Cùng, Avin Lu vào vai Hoàng - cậu học sinh lớp 12 đón sinh nhật 18 tuổi trên giường bệnh và phải đối diện với sự thật rằng mình chỉ còn 6 tháng để sống. Khi được hai bạn thân hỏi về điều ước tuổi 18 là gì, Hoàng không giấu được xúc động và bộc bạch tâm tư muốn được "làm đàn ông" trước khi qua đời. Từ đây mở ra hành trình đầy tiếng cười nhưng cũng không kém phần nước mắt trước khát khao được sống của cậu nhóc tuổi đôi mươi.

Không còn hình ảnh lãng tử từng ghi dấu ấn, nhân vật lần này đặt ra thử thách lớn cho Avin Lu khi hầu như toàn bộ biểu cảm của nhân vật đều bị giới hạn trong khuôn mặt và ánh mắt. Mắc chứng xơ cứng teo cơ (ALS), Hoàng không thể đi lại chỉ ngồi xe lăn và nằm trên giường bệnh xuyên suốt thời lượng phim gần. Chính trong sự hạn chế đó, Avin Lu lại tỏa sáng bằng khả năng diễn xuất tinh tế, truyền tải trọn vẹn nội tâm giằng xé của một người trẻ khao khát sống, được yêu thương và sợ hãi cái chết. Chỉ qua ánh mắt, người xem có thể cảm nhận được nỗi đau, sự bất lực và cả những tia hy vọng mong manh nơi nhân vật. Đặc biệt, Avin Lu có màn kết hợp ăn ý đáng kinh ngạc với bộ đôi bạn thân Long (Quỳnh Lý) và Thy (Hoàng Hà). Bộ ba mang đến năng lượng tuổi trẻ rực rỡ, cùng nhau tái hiện trọn vẹn những khoảnh khắc vụng dại, nhiệt thành và cũng rất đỗi chân thật của một thời thanh xuân.

Ở chiều sâu cảm xúc, Avin Lu cũng không hề lép vế khi diễn cùng hai cái tên gạo cội: Tiến Luật và Đinh Y Nhung. Sống trong một gia đình nơi cha mẹ đều phải chạy theo đồng tiền mà quên mất đi việc dành thời gian cho con để rồi khi đối diện với nỗi đau chia ly họ mới trân quý quãng thời gian ít ỏi còn lại. Nhân vật của Avin Lu là cầu nối cảm xúc để đưa khán giả chạm vào những khoảng cách thế hệ trong tình thân. Những phân cảnh Avin Lu cố tỏ ra mình ổn để cha mẹ không phải bận tâm, nén đi nỗi đau để cha mẹ không phiền lòng để rồi khi chỉ còn một mình trên giường bệnh, Avin Lu mới dám bật khóc vì nỗi đau thể xác và tinh thần.

Vai diễn lần này ở Điều Ước Cuối Cùng không chỉ là một bước ngoặt mà còn là bệ phóng để Avin Lu vươn lên hàng diễn viên nam hạng A – với dấu ấn riêng và màu sắc khó trộn lẫn trên màn ảnh rộng.

Hoàng Hà: Lột xác 180 độ, thoát mác "nàng thơ"

Không kém cạnh bạn diễn, Hoàng Hà cũng có màn biến hóa đầy thuyết phục trong Điều Ước Cuối Cùng. Từ một gương mặt thường gắn với những vai diễn "nàng thơ" trong trẻo, nữ diễn viên đã bước ra khỏi vùng an toàn để vào vai Thy – cô gái 18 tuổi cá tính, ngổ ngáo và lém lỉnh. Là mảnh ghép nữ duy nhất trong nhóm bạn, nhân vật của Hoàng Hà không chỉ là "gia vị" cho câu chuyện mà là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của cả ba bạn trẻ với Điều Ước Cuối Cùng.

Cốt truyện của Điều Ước Cuối Cùng được so sánh với nội dung phim The Last Ride từ Hàn Quốc và bản remake ấn tượng từ Trung Quốc. Tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở nhân vật của Hoàng Hà - bóng hồng duy nhất của hội bạn. Việc đưa một nhân vật nữ vào bộ ba không chỉ làm tăng tính đa chiều về mặt giới mà còn tạo thêm những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Một phiên bản Hoàng Hà cá tính, không ngại lăn xả, dấn thân để thực hiện ước nguyện của người bạn thân. Hàng loạt phân cảnh hành động ở trường học hay nguy hiểm trên cây cầu ở bờ sông đều được Hoàng Hà cân một cách mượt mà. Đặc biệt, cú twist bất ngờ về tính cách nhân vật cũng khiến khán giả bất ngờ vì độ chịu chơi lần này của nữ diễn viên. Đến sau cùng, nữ diễn viên khiến khán giả rơi nước mắt vì sự chân thành về tình bạn mà cô dành cho Hoàng. Qua màn thể hiện trong Điều Ước Cuối Cùng, Hoàng Hà chứng minh cô không còn đơn thuần là "nàng thơ" mà là một diễn viên trẻ có chiều sâu nội tâm và khả năng làm chủ không gian màn ảnh.

Tuy cốt truyện không mới nhưng chính khả năng diễn xuất của diễn viên đã lột tả thành công cảm xúc và khiến khán giả đồng cảm, sống cùng nhân vật. Những lát cắt giản dị về tình thân và tình bạn đưa khán giả trải qua hơn 90 phút nhiều tiếng cười và cũng nhiều nước mắt. Điều Ước Cuối Cùng là sự lựa chọn giải trí dễ chịu tại phòng vé Việt mùa hè này.

Phim sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc với các suất chiếu sớm từ 19h00 ngày 02/07 và cả ngày 03/07.