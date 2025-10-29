Nếu phải chỉ ra bộ phim Hàn Quốc tạo ra tiếng vang lớn nhất trong năm 2025, đáp án chắc chắn không gì khác ngoài Ngự Trù Của Bạo Chúa. Mới đây, cùng với K-Pop Demon Hunters, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được Netflix ghi nhận là nội dung chủ lực đóng góp đáng kể vào doanh thu quý trong báo cáo lợi nhuận quý 3.

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Ngự Trù Của Bạo Chúa lại đạt được vinh dự này. Bộ phim đạt 32,7 triệu lượt xem và 511.9 triệu giờ xem tích lũy trong kỳ tích view. Trong năm 2025, đây là phim không phải Netflix Original được khán giả đón xem nhiều nhất.

Ngự Trù Của Bạo Chúa là một trong những phim Hàn thành công nhất năm 2025.

Một kỷ lục khác cũng cực kỳ đáng nể mà Ngự Trù Của Bạo Chúa đạt được, đó là phim chỉ mất 6 tuần để tích lũy 300 triệu giờ xem. Trước đó, kỷ lục này được nắm giữ bởi Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, khi mà tác phẩm do Park Eun Bin đóng chính mất 7 tuần để đạt được con số nói trên. Ngoài ra, tính đến hiện tại thì Ngự Trù Của Bạo Chúa đang có tuần thứ 10 liên tiếp nằm trong danh sách Top 10 phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu - khẳng định sức nóng lâu dài, chưa hạ nhiệt của bộ phim.

Nói thêm về Ngự Trù Của Bạo Chúa, đây là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Yeon Ji Young - Lee Heon. Yoona đảm nhận vai nữ chính Ji Young, một đầu bếp tài ba bất ngờ xuyên khôn về thời kỳ phong kiến. Trong khi đó, vai nam chính Lee Heon do Lee Chae Min thể hiện.

Câu chuyện phim xoay quanh hai nhân vật ở 2 thời đại khác nhau là vua Lee Heon...

...và nữ đầu bếp xuyên không Ji Young.

Lee Heon vốn là người tuổi trẻ tài cao, nhưng mang trong mình những nỗi đau và được định sẵn sẽ trở thành một bạo chúa. Dẫu vậy, sự xuất hiện của cô nàng đầu bếp Ji Young đã khiến cho quỹ đạo vận mệnh của Lee Heon thay đổi. Ban đầu, hai người ghét nhau như nước với lửa. Theo thời gian gắn bó bên nhau, họ dần thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của đối phương và rơi vào tình yêu lúc nào không hay. Thế nhưng, tình yêu của họ phải đối mặt với những sóng to gió lớn, khi mà ở chốn cung đình, có kẻ đang rắp tâm làm hại Lee Heon nhằm giành lấy quyền lực tối cao.

Từ trước đến nay, Yoona luôn nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ đẹp không tuổi. Ở tác phẩm này, cô tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ nhờ visual đẹp không tì vết. Bên cạnh đó, nữ thần nhóm SNSD còn cho thấy những sự tiến bộ đầy ấn tượng ở khả năng diễn xuất. Không chỉ thể hiện sự duyên dáng, tự nhiên ở các phân cảnh hài hước mà trong các cảnh cao trào cảm xúc, Yoona cũng khiến người xem nghẹn ngào, đồng cảm sâu sắc với nhân vật.

Yoona hiện lên với vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ở Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Không chỉ ghi điểm nhờ visual, diễn xuất của cô cũng rất tốt.

Về phần Lee Chae Min, anh vốn bị xem là sự lựa chọn bất đắc dĩ sau khi Park Sung Hoon phải rút lui khỏi dự án vì scandal. So với người đàn anh, Lee Chae Min bị đánh giá thấp hơn nhiều, hơn nữa việc có rất ít thời gian để chuẩn bị khiến nhiều người lo lắng ngôi sao sinh năm 2000 sẽ làm hỏng bộ phim. Dẫu vậy đến khi Ngự Trù Của Bạo Chúa Phát Sóng, ai nấy đều ngỡ ngàng trước diễn xuất của anh chàng. Tất cả những gì khán giả chờ đợi ở vị hoàng đế trẻ tuổi Lee Heon, Lee Chae Min đều khắc họa một cách hoàn hảo. Cũng chính nhờ vai Lee Heon, sự nghiệp của nam diễn viên đã bước sang một chương mới.

Ngôi sao trẻ Lee Chae Min gây bất ngờ lớn cho khán giả, tạo chemistry cực tốt với đàn chị.

Với các khán giả thích thể loại phim lãng mạn cổ trang Hàn Quốc, Ngự Trù Của Bạo Chúa chắc chắn là tác phẩm không thể bỏ lỡ.

Thực tế là xuyên suốt thời gian phát sóng, Ngự Trù Của Bạo Chúa cũng vướng phải những ý kiến trái chiều. Cụ thể, phim bị tố làm sai lịch sử liên quan tới vị trí ngồi của vua Joseon và sứ thần từ triều Minh. Tuy nhiên sau đó, đích thân biên kịch của bộ phim đã lên tiếng khẳng định cảnh quay này được thực hiện dựa theo những điều được ghi chép trong bộ Ngũ Lễ Nghi.

Bên cạnh đó, một bộ phận người xem cũng nói rằng Ngự Trù Của Bạo Chúa không có một ý tưởng mới mẻ, là "bình mới rượu cũ". Dù vậy, những thành tích mà bộ phim đạt được đã cho thấy sáng tạo đương nhiên rất tốt nhưng kể cả với những mô-típ cũ, nếu được sản xuất một cách tâm huyết, nó vẫn sẽ là một bộ phim hay, tạo được tiếng vang lớn và có chỗ đứng cho riêng mình trên thị trường.