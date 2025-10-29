Nhắc đến Triệu Anh Tử, khán giả nghĩ ngay tới một nữ diễn viên hết thời chỉ suốt ngày gây phiền cho công chúng bằng cách tung những thông tin vô căn cứ. Cô từng dựng chuyện tình ái với loạt sao nam đình đám như Lâm Canh Tân, Thành Nghị, Hồ Nhất Thiên... và đến bây giờ, nạn nhân tiếp theo gọi tên Trần Hiểu.

Triệu Anh Tử lần nào xuất hiện cũng khiến công chúng ngán ngẩm.

Trong buổi livestream mới nhất của Triệu Anh Tử, một cư dân mạng bình luận rằng cô và Trần Hiểu một người hướng nội một người hướng ngoại, là cặp đôi hoàn hảo. Sau khi thấy nhận xét này, Triệu Anh Tử bày tỏ sự phấn khích, khẳng định bản thân rất ngưỡng mộ nam tài tử, còn nói rằng Trần Hiểu là một trong những bạn trai tin đồn của mình.

Sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa, Triệu Anh Tử chỉ có thể tìm kiếm sự chú ý nhờ những chiêu trò và Trần Hiểu là nạn nhân mới nhất.

Trước đó, Triệu Anh Tử cũng từng có lần hé lộ Trần Hiểu chính là hình mẫu lý tưởng của mình, thậm chí nói bản thân trúng tình yêu sét đánh với mỹ nam 38 tuổi. Đối với hành động của Triệu Anh Tử, cư dân mạng vừa ngán ngẩm, vừa thấy buồn cười. Nhiều người thẳng thừng chỉ trích cô giống như bị ảo tượng mình có hào quang nhân vật chính, hơn nữa việc mượn tên tuổi các sao nam để thu hút sự chú ý chỉ tổ khiến công chúng chê cười mà thôi.

Bình luận của netizen về Triệu Anh Tử:

- Hết Đậu Kiêu rồi qua tới Trần Hiểu luôn. - Cười thôi chứ tui cạn ngôn luôn rồi. - Bà này như kiểu ảo tưởng hào quang nhân vật chính. - Ông này sao bị nhiều người ám quá vậy trời. - Bà này bị sao ấy. Bao nhiêu lần lôi diễn viên nam lên mượn độ nổi tiếng rồi.

Cho những ai chưa biết, 2 người từng hợp tác chung ở Thần Điêu Đại Hiệp 2014, một trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất của nam diễn viên. Trong phim, Trần Hiểu đóng vai Dương Quá còn Triệu Anh Tử đảm nhận vai Trình Anh. Nhân vật này có tình cảm đơn phương với Dương Quá, nhưng hẳn Trần Hiểu cũng chẳng thể ngờ mối tình đó lại "vận từ phim ra đời" theo cách "trái ngang" như vậy.

Trần Hiểu và Triệu Anh Tử từng đóng chung ở bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp bản 2014.

Không chỉ Thần Điêu Đại Hiệp, cả hai còn hợp tác chung ở một tác phẩm nữa là Bách Luyện Thành Cương chiếu năm 2021. Trong phim Trần Hiểu vào vai Cù Thu Bạch, Triệu Anh Tử vào vai Dương Khai Tuệ.

Triệu Anh Tử đóng vai Hoàng Sam Nữ Tử trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Thực tế, trước khi là gương mặt khá nổi tiếng nhưng lại khiến ai nấy đều ngán ngẩm, Triệu Anh Tử chỉ là một cái tên mờ nhạt trong làng giải trí Trung Quốc. Cô từng đóng những bộ phim nổi tiếng như Võ Thần Triệu Tử Long, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ cùng Đậu Kiêu... nhưng chỉ có thể đảm nhận các vai phụ, không được khán giả nhớ tới.