Hồng Diễm vừa xuất hiện đã bị chê

Trong Lằn Ranh, Hồng Diễm đảm nhận vai Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, một nhân vật có quyền lực, lý trí và luôn phải giữ sự tỉnh táo, nghiêm nghị. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên thử sức với dạng vai mang tính chính luận, khác hẳn những hình ảnh nhẹ nhàng, hiền lành quen thuộc trong các phim trước như Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý.

Thế nhưng, khi phim vừa lên sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng về tạo hình và thần thái của Hồng Diễm. Dưới phần bình luận của các bài đăng về phim, ý kiến tiêu biểu như: “Hồng Diễm vào vai này không hợp lắm, tạo hình già, vai này mắt phải sắc lạnh chút, Hồng Diễm hiền quá”.

Một số người nhận xét diễn viên trông quá dịu dàng, thiếu nét cứng rắn của người làm nghề kiểm sát. Gương mặt nữ diễn viên được cho là “vẫn hiền như thường lệ”, không đủ lạnh và sắc để tạo cảm giác quyền lực.

Trước đây, Hồng Diễm thường gắn liền với hình tượng người phụ nữ nhẹ nhàng, nền nã, dịu dàng nhưng kiên định. Chính vì vậy, việc chuyển hướng sang dòng phim chính luận khiến nhiều người kỳ vọng cô sẽ “lột xác”. Tuy nhiên, bước chuyển này cũng khiến không ít khán giả cảm thấy “lệch pha”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hồng Diễm từng chia sẻ rằng cô muốn thử thách bản thân với hình tượng mới, dù biết sẽ gặp phản ứng trái chiều. Bản thân cô cũng xem đây là cơ hội thay đổi chính mình. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, phần đông người xem cho rằng còn quá sớm để kết luận vai diễn này là “thất bại”. Lằn Ranh mới chỉ vừa lên sóng, nhân vật của Hồng Diễm vẫn đang ở giai đoạn giới thiệu và chưa có nhiều đất diễn nội tâm. Không loại trừ khả năng sau này, khi kịch tính của phim được đẩy lên, hình ảnh người phụ nữ lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt mới dần được bộc lộ.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng bênh vực Hồng Diễm, cho rằng việc khán giả cảm thấy “lạ lẫm” chỉ vì cô đã gắn bó quá lâu với kiểu vai hiền lành.

Phản ứng trái chiều dành cho Hồng Diễm trong Lằn Ranh cho thấy áp lực không nhỏ khi một diễn viên quen đóng dòng phim tình cảm chuyển hướng sang chính luận thể loại đòi hỏi biểu cảm lạnh, lời thoại nặng tính chuyên môn và thần thái dứt khoát. Dù bị chê “hiền quá” hay “tạo hình già”, điều này ít nhiều chứng minh rằng khán giả vẫn dõi theo và kỳ vọng vào sự đổi mới của cô.

Câu trả lời cuối cùng vẫn nằm ở những tập phim tiếp theo: Liệu Hồng Diễm có đủ sức thuyết phục người xem bằng diễn xuất nội tâm, để biến vai “phó viện trưởng hiền quá” thành một nhân vật đáng nhớ trong sự nghiệp?



