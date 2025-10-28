Bịt Mắt Bắt Nai

Vbiz có 1 mỹ nhân cứ xuất hiện là biến thảm đỏ thành kiệt tác, đẹp sang quá thể nhìn lóa cả mắt

LỆ AN - ẢNH: VIẾT THANH - CLIP: TEAM SỰ KIỆN, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:39 28/10/2025
Sự xuất hiện của mỹ nhân này ở thảm đỏ ra mắt Bịt Mắt Bắt Nai nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả.

Bịt Mắt Bắt Nai là dự án phim Việt được giới thiệu là "nóng" nhất mùa Halloween. Phim chính thức ra mắt những khán giả đầu tiên tại buổi họp báo công chiếu dự án tối ngày 28/10. Bên cạnh ekip làm phim toàn những gương mặt trẻ, sự kiện còn quy tụ khá nhiều những gương mặt được giới trẻ quan tâm, yêu thích.

Toàn cảnh sự kiện

Nổi bật nhất tại sự kiện phải kể đến visual của hai nữ chính là Bích Ngọc và Thái Trà My. Bích Ngọc vốn nổi tiếng bởi hình ảnh nàng thơ ngọt ngào, trong trẻo, nay có màn lột xác với giao diện cá tính, sắc sảo hơn. Dĩ nhiên dù phong cách nào thì cô vẫn quá xinh đẹp, cứ xuất hiện là hút trọn mọi ống kính từ khán giả, truyền thông. Trong khi đó Thái Trà My vẫn trung thành với phong cách sang chảnh, quyến rũ, chiếm trọn spotlight với chiếc đầm đỏ úp mở vòng 1. Hai nam chính là Lương Gia Huy, Dũng Bino cũng nổi bật không kém bên cạnh hai nàng thơ của mình.

Bích Ngọc

Thái Trà My

Lương Gia Huy

Dũng Bino

Ekip làm phim ra mắt khán giả tại thảm đỏ công bố dự án

Ngoài ekip làm phim, sự kiện cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi có sự góp mặt của một số gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt như diễn viên Băng Di, Thuận Nguyễn, Vũ Khắc Tiệp,...

Thuận Nguyễn tới chúc mừng "tình tin đồn" Bích Ngọc

Băng Di

Sỹ Toàn

Vũ Khắc Tiệp đến ủng hộ Thái Trà My

