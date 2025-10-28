Ngay lúc này, nhan sắc thật của Trương Tịnh Nghi từ ống kính người qua đường đang là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Cụ thể, những hình ảnh của cô nàng trong buổi chụp hình tại bãi biển khi được studio đăng tải thì đẹp đến nao lòng, đường nét gương mặt đậm chất điện ảnh, vóc dáng cũng vô cùng mảnh mai.

Mỹ nhân sinh năm 1999 đẹp lung linh trong bộ ảnh do studio đăng tải.

Dẫu vậy, những hình ảnh chưa quả chỉnh sửa thì khác một trời một vực. Khán giả có thể thấy rõ Trương Tịnh Nghi trông không được thon gọn như vậy, đặc biệt là phần bụng và cánh tay. Ngoài ra, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1999 cũng bị dìm ít nhiều.

Trên mạng xã hội, không ít netizen nói rằng studio của Trương Tịnh Nghi đã photoshop quá đà cho cô nàng, đúng chuẩn nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực nữ diễn viên, cho rằng cư dân mạng quá khắt khe với cô, hơn nữa trông trạng thái của Trương Tịnh Nghi tệ như vậy là bởi người qua đường chọn đúng góc chụp xấu, cộng thêm việc camera điện thoại zoom cận cảnh cũng có thể khiến cho chủ thể bị biến dạng, khiến cho cô trông khác so với thực tế.

Sự khác biệt của Trương Tịnh Nghi trong ảnh do team qua đường chụp và ảnh đã qua chỉnh sửa khiến netizen không khỏi "sốc visual".

Nói thêm về Trương Tịnh Nghi, cô là một nàng thơ mới nổi của làng giải trí Trung Quốc trong khoảng thời gian khoảng 3 năm trở lại đây. Cô được công chúng biết đến nhiều kể từ sau thành công của bộ phim ngôn tình Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng cùng Trần Phi Vũ.

Trương Tịnh Nghi nổi lên nhờ vai nữ chính Chu Vận trong bộ phim ngôn tình Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hợp tác cùng Trần Phi Vũ.

Trương Tịnh Nghi nổi tiếng với biệt danh công chúa của công ty Đông Thân Vị Lai, được Châu Tấn và Trần Khôn nâng đỡ. Nhờ vậy, cô nàng có cơ hội tham gia nhiều dự án phim ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Bên cạnh Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi cũng có những vai diễn ấn tượng ở các bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm, Tích Hoa Chỉ, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau hay Em, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất.

Trong năm 2025, cô gây ấn tượng với vai nữ chính Ám Hương Đồ trong Tàng Hải Truyện.

Hiện tại, Trương Tịnh Nghi còn 2 dự án phim ngôn tình được mong chờ là Chó Hoang Và Xương đóng cùng Tống Uy Long...

...và Mộng Hoa Đình đóng cùng Trần Triết Viễn.

Trong năm 2025, cô nhận nhiều sự chú ý khi đóng vai nữ chính Ám Hương Đồ trong bộ phim đại nam chủ Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến. Hiện tại, cô còn có 2 bộ phim đang chờ chiếu đầy hứa hẹn là Chó Hoang Và Xương đóng cùng Tống Uy Long và Mộng Hoa Đình đóng cùng Trần Triết Viễn.



