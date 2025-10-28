Thời điểm hiện tại, các thông tin xoay quanh bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong những diễn biến mới nhất, Ngân (Việt Hoa) sau khi trải qua quá nhiều sóng gió đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bon chen chốn thành thị, quyết định về quê để ở cùng với gia đình.

Việt Hoa trong tạo hình nhân vật Ngân năm 18 tuổi.

Trên đường rời đi, Ngân hồi tưởng lại quá khứ, về cái thời mà một cô gái trẻ 18 tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố. Ở phân cảnh này, Việt Hoa gây sốt mạng xã hội với mặt mộc đẹp nao lòng. Đáng nói hơn, cô không chỉ đẹp mà còn thể hiện được sự giản dị, chất phác cũng như ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và hy vọng vào tương lai nơi nhân vật Ngân. Nhìn vào cô, người xem như thấy được bóng dáng chính mình.

Dù để mặt mộc nhưng cô vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Cô thể hiện vẻ đẹp trong trẻo, giản dị cũng như nhiệt huyết tuổi trẻ ở nhân vật Ngân.

Dù đã ở độ tuổi U30 nhưng lại phải thể hiện Ngân phiên bản năm 18 tuổi, thế nhưng Việt Hoa vẫn diễn cực kỳ tròn vai, khiến người xem không hề thấy lấn cấn chuyện "cưa sừng làm nghé". Một lần nữa, cô khiến khán giả phải công nhận rằng đúng là diễn viên thực lực nó vẫn khác.

Nhìn vào nhân vật Ngân hồi trẻ, khán giả như thấy bóng dáng của chính mình trong đó.

Bình luận của netizen về phân cảnh của nhân vật Ngân năm 18 tuổi do Việt Hoa thể hiện: - Bạn Ngân tạo hình 18 tuổi thành công nhất phim. - Tự nhiên thấy đâu đó bóng dáng của mình ở Ngân. - Tạo hình 18 tuổi từ quê lên trông vẫn xinh. Việt Hoa mãi đỉnh - Ta đến thành phố với sự ồn ào, náo nhiệt của tuổi trẻ và rời đi với kí ức và sự từng trải nặng nề. - Đóng lúc trẻ trông trẻ thật. - Ngân hóa trẻ nhìn hợp quá.

Việt Hoa để mặt mộc đã đẹp, trang điểm lên lại càng khiến người xem ấn tượng.

Nói thêm về Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đây là tác phẩm đình đám 30 Chưa Phải Là Hết của màn ảnh Trung Quốc. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của 3 người phụ nữ ở độ tuổi 30 là Mỹ Anh, Hoàng Lam và Kim Ngân. Nếu như cả Mỹ Anh lẫn Hoàng Lam đều đã có gia đình nhưng đều gặp trục trặc hôn nhân, thì Kim Ngân vẫn độc thân. Cô luôn giữ niềm tin rằng bản thân một mình vẫn sống ổn, nhưng rồi mối quan hệ với vị doanh nhân trẻ tên Trường (Denis Đặng) đã mang đến cho cuộc sống của cô nhiều đau khổ, rắc rối.