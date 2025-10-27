Mỹ nhân đẹp đến mức khiến cả thành phố hết tắc đường bây giờ ra sao?

Bella Ranee Campen là một trong những ngôi sao Thái Lan sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu. Tại châu Á, khán giả mê mẩn các tác phẩm cô đóng chính, còn ở Thái Lan, Bella được tôn vinh là "mỹ nhân trăm năm có một". Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1989 ghi nhận nhiều cột mốc tạo ra hiện tượng mà ít nghệ sĩ nào đạt được.

Sắc đẹp khiến cả nước hết tắc đường

Năm 2018, Bella Ranee thủ vai chính trong Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh (Love Destiny) - bộ phim làm nên cơn sốt tại Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á. Phim khởi đầu với rating 5%, nhưng đã tăng vọt lên 23,9% ở tập cuối, đạt rating trung bình kỷ lục 18,6%.

Không chỉ nhờ cốt truyện hấp dẫn, ngoại hình và diễn xuất của Bella cũng là yếu tố quan trọng khiến phim "gây sốt". Khán giả mê mẩn đến mức hạn chế ra đường để theo dõi phim, dẫn đến việc giảm ùn tắc giao thông trong thời gian phát sóng - minh chứng cho sức ảnh hưởng khổng lồ của cô.

Thành công này còn khiến Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha mời toàn bộ đoàn phim đến Tòa nhà Chính phủ để quảng bá chiến dịch mặc trang phục truyền thống dịp Tết Songkran, cho thấy phim không chỉ là giải trí mà còn tác động đến văn hóa và đời sống xã hội.

Nhờ vai diễn này, Bella Ranee trở thành "nữ hoàng rating", "nữ thần cổ trang", đồng thời củng cố vị thế là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Thái Lan.

Ngoài Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, sự nghiệp của Bella còn ghi dấu bằng nhiều tác phẩm khác như: Padiwaradda (Cô Vợ Mẫu Mực) đóng cùng James Jirayu là phim rating cao nhất của đài CH3 năm 2016. Chiêu Trò Lừa Gạt là bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Thái Lan năm 2020 và đạt rating cao thứ 3 của Channel 3 năm đó.

Bella được yêu thích không chỉ nhờ ngoại hình thánh thiện, nụ cười dễ mến, gương mặt tỷ lệ vàng, mà còn nhờ diễn xuất tự nhiên, khả năng tương tác hoàn hảo với bạn diễn. Truyền thông Thái Lan từng nhận xét cô mang vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, pha chút kiêu sa, đủ sức "hạ gục" trái tim khán giả mà không cần quá sắc sảo.

Từ mối tình Romeo & Juliet đến hạnh phúc hiện tại

Trước đây, Bella từng gây chú ý với mối tình kéo dài 10 năm cùng Weir Sukollawat, vốn là hai nghệ sĩ độc quyền của đài đối thủ. Họ từng phải giấu giếm chuyện tình cảm và chia tay vào tháng 11/2021, trước khi Weir kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí vào tháng 7/2022.

Hiện tại, Bella Ranee tìm thấy hạnh phúc bên Will Chawin Chearavanont, con trai doanh nhân đứng đầu Tập đoàn Charoen Pokphand và là nhà sáng lập doanh nghiệp quản lý quỹ "Nine Basil". Mối quan hệ của cả hai được công chúng ủng hộ, thể hiện sự yêu mến và ưu ái của khán giả Thái Lan dành cho Bella.

Câu chuyện của Bella Ranee Campen không chỉ là minh chứng cho sức hút của một mỹ nhân trên màn ảnh, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của cô vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí, tác động đến văn hóa, đời sống và cả nhận thức xã hội của người dân Thái Lan.