Mới đây, bộ phim Đông Qua Xuân Đến có sự tham gia của Bạch Vũ, Chương Nhược Nam và Lâm Duẫn đã phát hành tư liệu đóng máy. Như thường lệ, nhan sắc vô cùng xinh đẹp của Chương Nhược Nam vẫn là điều mà khán giả quan tâm bậc nhất.

Chương Nhược Nam đẹp đến nao lòng trong phim niên đại Đông Qua Xuân Tới.

Tạo hình mang hơi thở thời đại cũ giúp nâng tầm nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1996.

Được biết, Đông Qua Xuân Đến là một tác phẩm chính kịch niên đại. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1996 đảm nhận vai nữ chính Trang Trang, một cô gái trẻ đang theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Cô nuôi giấc mơ được hát tại những sân khấu lớn, thế nhưng hiện thực lại rất khắc nghiệt. Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, Trang Trang phải chấp nhận kiếm tiền qua những buổi biểu diễn thương mại lưu động.

Vì đây là một bộ phim niên đại lấy bổ cảnh năm 1990, thế nên Chương Nhược Nam có những tạo hình mang thở của thời đại cũ. Dù vậy, chính điều đó lại giúp cô mang tới một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.

Trong phim, Chương Nhược Nam đảm nhận vai Trang Trang, một trong số các nhân vật chính.

Trang Trang nuôi giấc mơ tỏa sáng trên sân khấu lớn, nhưng lại phải đối diện với thực tại đầy khó khăn.

Đây hứa hẹn sẽ là vai diễn cực kỳ đáng mong chờ của Chương Nhược Nam trên màn ảnh nhỏ, nhất là khi cô được hợp tác cùng đạo diễn hàng đầu Trịnh Hiểu Long.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Chương Nhược Nam. Họ nói rằng các tạo hình trong phim đã khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo mà cô nàng sở hữu. Chính vì vậy, sự mong chờ dành cho tác phẩm này rất lớn, đặc biệt là khi đây còn là tác phẩm được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn hàng đầu Trịnh Hiểu Long.

Nói thêm về Chương Nhược Nam, cô hiện được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc thuộc top đầu Cbiz. Nữ diễn viên nổi tiếng với hình tượng "bạch nguyệt quang", hơn nữa còn có diễn xuất cực kỳ tốt.

Cho đến thời điểm hiện tại, Chương Nhược Nam đã có gia tài phim ảnh khá đáng nể với các vai diễn đáng xem ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Một vài tác phẩm nổi bật cô từng tham gia là Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Nếu Thanh Âm Không Ghi Nhớ, Hôn Lễ Của Em, Soi Sáng Cho Em và mới đây nhất là Khó Dỗ Dành, tác phẩm gây bão mạng xã hội khi lên sóng hồi đầu năm 2025.



