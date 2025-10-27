Tại đêm gala kỉ niệm 20 năm của Vogue China diễn ra vào ngày 23/10 tại Thượng Hải, nhiều người nhận ra rằng, tuy Dương Mịch và Lưu Diệc Phi ngồi cùng bàn nhưng hầu như không tương tác, tạo nên không khí khá căng và khiến truyền thông cùng người hâm mộ xôn xao.

Cả hai người đẹp đều thuộc thế hệ tiểu hoa lứa 85 - được xem là lớp diễn viên nữ chủ lực hiện nay tại Hoa ngữ. Trong sự kiện này, Lưu Diệc Phi được giao vị trí kết màn trên thảm đỏ, vốn được xem là dấu hiệu của vị thế cao trong các sự kiện lớn. Trong khi đó Dương Mịch giữ vai trò mở màn.

Bức ảnh cho thấy mâu thuẫn của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

Khi chụp ảnh nhóm và khi ngồi bàn tiệc, hai người gần nhau nhưng không trao đổi ánh nhìn, lời nói hay cử chỉ thân thiện nào. Trong những bức ảnh lan truyền trên Weibo và Douyin, người ta dễ dàng nhận thấy tổng biên tập Vogue China Lưu Xung luôn ngồi giữa, như một "vách ngăn mềm" giữa hai minh tinh.

Nếu phải tìm một dấu mốc mở đầu cho mối quan hệ đầy sóng gió giữa Lưu Diệc Phi và Dương Mịch, đó chắc chắn là thời điểm năm 2006, khi cả hai cùng góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám Thần Điêu Đại Hiệp.

Thời điểm ấy, Lưu Diệc Phi đã là ngôi sao trẻ hàng đầu Cbiz. Cô vừa gây tiếng vang lớn với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. Hai vai diễn này không chỉ giúp Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn về diễn xuất, mà còn đưa cô lên hàng "hiện tượng" của truyền hình Trung Quốc đầu thập niên 2000. Hình tượng trong sáng, thoát tục khiến công chúng ưu ái gọi cô bằng những danh xưng như "thần tiên tỷ tỷ" hay "tiên nữ hạ phàm" - điều hiếm có với một diễn viên mới hơn 18 tuổi.

Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm khởi nguồn cho ân oán giữa hai nữ diễn viên

Nhờ danh tiếng và hình ảnh hoàn hảo, Lưu Diệc Phi được các nhà sản xuất săn đón, nhận mức cát-xê cao và luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm trong các dự án lớn. Khi được chọn vào vai Tiểu Long Nữ - nhân vật kinh điển trong tác phẩm Kim Dung, cô gần như trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong khi đó, Dương Mịch dù đã là gương mặt quen thuộc từ nhỏ, lại chỉ được giao vai Quách Tương, một nhân vật phụ có ít đất diễn hơn nhiều. Vai diễn này tuy không kém phần đáng nhớ, nhưng không đủ để tạo cú hích cho sự nghiệp. Tại thời điểm đó, Dương Mịch vẫn là diễn viên mới chập chững khẳng định bản thân, đứng trước một Lưu Diệc Phi đang được coi là "nữ thần trong mộng" của hàng triệu khán giả.

Sự chênh lệch về danh tiếng, vị thế và mức độ được ưu ái từ đoàn phim khiến Thần Điêu Đại Hiệp trở thành bước ngoặt không chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong mối quan hệ giữa hai người đẹp. Từ đó, giữa họ bắt đầu xuất hiện những so sánh âm thầm về sắc đẹp, tài năng và độ nổi tiếng - thứ mà sau này, khi cả hai đều trở thành "hoa đán 8X" quyền lực, đã phát triển thành cuộc cạnh tranh ngầm kéo dài hơn một thập kỷ.

Bức ảnh Dương Mịch cầm ô che cho Lưu Diệc Phi cho thấy vị thế của 2 người ở thời điểm đó

Tại hậu trường Thần Điêu Đại Hiệp, truyền thông từng ghi lại khoảnh khắc Dương Mịch cầm ô che cho Lưu Diệc Phi trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay. Trên mạng xã hội và diễn đàn điện ảnh, bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến Dương Mịch bị xem như "người hầu đi theo đàn em nổi tiếng" - một vai phụ mờ nhạt bên cạnh "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Không ít khán giả cho rằng khoảnh khắc ấy vô tình phản ánh trật tự ngầm trong đoàn phim: Lưu Diệc Phi được ưu ái tuyệt đối, còn Dương Mịch chỉ là "phông nền" cho hào quang của người khác.

Không dừng lại ở đó, theo Sina, từng có thông tin lan truyền rằng Dương Mịch bị đạo diễn mắng và tát trong một lần quay vì "vô tình che ống kính" hướng về Lưu Diệc Phi. Trong quá trình chuẩn bị setup cho cảnh quay, máy quay chính dồn về phía Lưu Diệc Phi, và Dương Mịch bị cho là đã vô tình hoặc cố ý đứng vào "vùng ảnh" đang được ghi hình. Điều này khiến đạo diễn vô cùng tức giận và tát thẳng vào mặt nữ diễn viên.

Dù nguồn tin này chưa bao giờ được xác nhận chính thức, nhưng bản thân Dương Mịch sau này cũng thừa nhận rằng, thời điểm chưa nổi tiếng, cô từng nhiều lần bị đạo diễn quát mắng, thậm chí đánh đập chỉ vì không thể khóc đúng yêu cầu hoặc mắc lỗi nhỏ trong diễn xuất.

Mâu thuẫn của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tốn không ít bút mực của truyền thông

Nữ diễn viên không nêu đích danh dự án hay người liên quan, nhưng khán giả dễ dàng hiểu rằng trước khi trở thành ngôi sao hạng A, Dương Mịch đã trải qua giai đoạn đầy tủi nhục, khi tài năng chưa đủ che lấp khoảng cách quyền lực giữa cô và những gương mặt được "chọn làm nữ chính".

Khoảnh khắc cầm ô năm ấy, vì thế, không chỉ là một hình ảnh hậu trường đơn giản. Nó đã trở thành biểu tượng cho sự chênh lệch vị thế giữa hai nữ diễn viên trẻ - và là mốc khởi đầu cho hành trình dài nhiều hiểu lầm, cạnh tranh và im lặng giữa Lưu Diệc Phi và Dương Mịch suốt gần hai thập kỷ sau đó.