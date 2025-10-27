Mới đây, đoàn phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đã chính thức có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38. Tác phẩm được chọn vào hạng mục World Focus, sánh vai cùng các phim quốc tế nổi bật như The Captive của Alejandro Amenábar và Dreams của Michel Franco.

Đoàn làm phim Địa Đạo trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo

Chiều ngày 28/10, đoàn làm phim đã có màn "chào sân" khi sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38. Xuất hiện trên thảm đỏ là đại diện ê kíp bao gồm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh, diễn viên Diễm Hằng Lamoon...

Và ngay sau đó, Diễm Hằng Lamoon đã trở thành cái tên bùng nổ mạng xã hội. Trong chiếc váy trắng trễ vai mềm mại, người đẹp không cần tạo dáng cầu kỳ chỉ một nụ cười nhẹ, một cái nghiêng đầu khẽ thôi cũng khiến ống kính phải dừng lại lâu hơn vài giây.

Thần thái ấn tượng của Lamoon

Trên mạng xã hội, có vô số lời khen ngợi cho nhan sắc của Lamoon. Không ít người ngỡ rằng cô là một minh tinh Nhật Bản, bởi thần thái quá đỗi dịu dàng và trong trẻo. Thậm chí cả phong cách makeup và trang phục của Lamoon cũng được khen ngợi vì tinh tế và hợp thảm đỏ.

Nhiều bình luận khen ngợi: "Tưởng gái Nhật cơ, vibe chuẩn Nhật mà đẹp chấn động luôn", "Tuyệt đối điện ảnh luôn ấy". Có người còn ví Lamoon mang “vibe nữ chính trong phim tình cảm Nhật”, vừa mềm vừa có chút lạnh, nhìn một lần thì thấy xinh, nhìn kỹ lại thấy mê.

Bình luận của netizen trên mạng xã hội

Nữ diễn viên Diễm Hằng Lamoon (tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng) nhận được sự quan tâm của khán giả khi đóng vai Út Khờ trong phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Nhân vật của Diễm Hằng Lamoon là nữ du kích hiền hậu, ngây thơ, trải qua nhiều cú sốc và phải nhận cái kết bi thảm ở cuối phim. Thời điểm bộ phim chính thức ra rạp, Lamoon đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc cũng như khả năng diễn xuất. Dù chỉ mới bén duyên với điện ảnh nhưng người đẹp nhận được nhiều lời khen diễn xuất tinh tế. Lamoon cũng từng tiết lộ để vào vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, cô đã giảm 10kg. Netizen cũng mong chờ dự án phim tiếp theo của Lamoon trong thời gian tới đây.

Lamoon trong vai Út Khờ

Năm 2025, Diễm Hằng Lamoon còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong chương trình Em Xinh Say Hi nhờ vào tài năng đa dạng và phong cách biểu diễn độc đáo. Mặc dù ban đầu ít người biết đến, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và đồng nghiệp. Không chỉ hát, rap và sáng tác, cô còn thể hiện kỹ năng nhảy múa điêu luyện. Cô mang đến những tiết mục đa dạng, từ nhạc trẻ đến dân gian, kết hợp với trang phục và vũ đạo bắt mắt.