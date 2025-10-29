Tối 28/10, buổi công chiếu bộ phim Phá Đám Sinh Nhật Mẹ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện không phải dàn cast chính mà lại là màn xuất hiện đặc biệt của Tín Nguyễn cùng Đoàn Thế Vinh - cặp đôi bị đồn hẹn hò suốt hai năm qua. Dù Đoàn Thế Vinh không tham gia phim, anh vẫn có mặt từ sớm để chúc mừng Tín Nguyễn, khiến khán giả không khỏi xôn xao.

Trên thảm đỏ, cả hai liên tục kè kè bên nhau, cùng sánh bước, chờ nhau tạo dáng trước ống kính, nở nụ cười ngọt ngào chẳng khác nào đang “ngầm công khai” chuyện tình cảm. Nhiều khoảnh khắc được fan ghi lại cho thấy Đoàn Thế Vinh - Tín Nguyễn còn đợi nhau để cùng lên thảm đỏ chụp hình, chẳng ngại ngần thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương. Trên mạng xã hội, hàng loạt clip của cặp đôi được chia sẻ rầm rộ với nhiều bình luận "đòi" hai người sớm công khai mối quan hệ.

Tín Nguyễn - Đoàn Thế Vinh tại sự kiện ra mắt Phá Đám Sinh Nhật Mẹ

Tin đồn tình cảm giữa Đoàn Thế Vinh và Tín Nguyễn thực tế đã bắt đầu từ năm 2023, sau khi cả hai cùng phát triển kênh TikTok cá nhân và có nhiều tương tác thân mật. Đỉnh điểm tin đồn là khi họ cùng tham gia Lật Mặt 8 - Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải hồi nửa đầu năm nay. Trong phim, họ chỉ là bạn bè thân thiết trong nhóm nhạc tuổi teen, song sự ăn ý trên màn ảnh lại khiến khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Ngoài đời, cặp đôi thường xuyên đăng tải những video TikTok chung với năng lượng tích cực. Nhiều clip có những hành động ngọt ngào, ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý khiến netizen càng có cơ sở tin rằng họ không đơn thuần chỉ là bạn diễn.

Đoàn Thế Vinh - Tín Nguyễn liên tục dính tin đồn hẹn hò

Kể từ sau Lật Mặt 8, dù chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ, Đoàn Thế Vinh và Tín Nguyễn lại liên tục xuất hiện chung trong các sự kiện, từ họp báo, hậu trường đến các video TikTok triệu view. Cả hai còn thường xuyên mặc đồ đôi, bị hội bạn đều là các TikToker nổi tiếng đẩy thuyền nhiệt tình. Không ít người cho rằng việc họ im lặng trước mọi tin đồn chính là cách khéo léo để giữ hình ảnh và tránh làm lu mờ công việc riêng.

Về phần Tín Nguyễn, cô là một TikToker nổi tiếng với hơn 5 triệu người theo dõi, được biết đến qua loạt clip nhảy siêu đỉnh và phong cách trẻ trung, năng động. Dù chỉ cao 1m50 nhưng bù lại, Tín Nguyễn sở hữu thần thái tự tin cùng gương mặt sáng, giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Cô bắt đầu lấn sân sang diễn xuất trong các dự án của Lý Hải, gây ấn tượng bởi cách thể hiện tự nhiên và năng lượng tích cực. Với Phá Đám Sinh Nhật Mẹ, Tín Nguyễn tiếp tục chứng minh sự đa năng của mình khi thể hiện vai diễn có chiều sâu, vừa hài hước vừa chạm đến cảm xúc người xem.

Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh - bạn trai tin đồn của cô cũng là gương mặt trẻ đáng chú ý trong làng giải trí. Anh từng tốt nghiệp ngành kinh tế nhưng lại rẽ hướng sang nghệ thuật. Trước khi nổi tiếng, Thế Vinh là thành viên của vũ đoàn Bước Nhảy, từng xuất hiện cùng nhiều ca sĩ đình đám như Noo Phước Thịnh, Mono hay Trúc Nhân. Sở hữu gương mặt điển trai cùng phong thái cuốn hút, anh nhanh chóng được khán giả yêu thích. Khi lấn sân sang diễn xuất, Đoàn Thế Vinh gây bất ngờ khi được giao ngay vai nam chính trong phim truyền hình Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, rồi tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong Lật Mặt 8.

Dù cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ, nhưng việc liên tục kè kè bên nhau như ở sự kiện tối 28/10 vừa qua, có lẽ đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Netizen chỉ còn chờ ngày họ “chính thức hóa” để gọi tên một cặp đôi mới của Vbiz mà thôi.