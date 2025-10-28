Đối thủ của Phương Oanh

Trong tập 34 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, mối quan hệ tay ba giữa Đăng, Linh và Mỹ Anh (Phương Oanh) tiếp tục căng thẳng. Sau đêm say rượu dẫn đến việc qua đêm cùng Linh (Lan Phương), Đăng (Doãn Quốc Đam) bị giằng xé giữa tội lỗi và sợ hãi. Anh né tránh mọi liên lạc của Linh, từ tin nhắn đến cuộc gọi. Linh thì ngược lại, vẫn thản nhiên và thậm chí chuyển hướng thay vì bám theo Đăng, cô bắt đầu tiếp cận vợ anh.

Mỹ Anh không hề biết rằng người mình gọi là bạn lại đang chen chân vào cuộc hôn nhân của mình

Không hề biết chuyện chồng mình phản bội, Mỹ Anh vô tư sắp xếp bữa ăn trưa với mục đích tạo bất ngờ cho Đăng. Cô còn hào hứng gọi thêm Linh mà không ngờ mình đang đưa “người thứ ba” đến thẳng bàn ăn của hai vợ chồng.

Linh được xem là "tiểu tam trơ trẽn" nhất màn ảnh Việt

Đăng đến điểm hẹn với tâm trạng vui vẻ, huýt sáo như một người đàn ông sắp có buổi hẹn ngọt ngào. Nhưng vừa bước vào quán, anh sững sờ khi thấy Linh ngồi đối diện vợ mình. Khoảnh khắc ấy, không khí lập tức đóng băng. Linh mỉm cười đầy ẩn ý, còn Đăng thì toát mồ hôi, cố giữ vẻ bình thản trước ánh mắt ngây thơ của Mỹ Anh.

Cảnh phim này được khán giả gọi là “cao trào nghẹt thở nhất từ đầu phim”, khi người vợ dịu dàng, người chồng tội lỗi và người thứ ba lạnh lùng cùng xuất hiện trong một khung hình. Không cần lời thoại gay gắt, chỉ ánh mắt của ba người cũng đủ khiến khán giả nín thở.

Trong phân đoạn này, nhiều bình luận tỏ ra vô cùng gay gắt với nhân vật Linh và cho rằng đây chắc chắn là "tiểu tam" đáng ghét nhất màn ảnh Việt. Chính điều này cũng chứng tỏ khả năng hoá thân vào nhân vật của Lan Phương. Bên cạnh những lời mắng chửi nhân vật Linh cũng xuất hiện rất đông lời khen cho diễn xuất của Lan Phương.

Lan Phương nhận được nhiều lời khen về diễn xuất

Vào vai 1 người thứ 3, Lan Phương đã khéo léo diễn tả sự "trơ trẽn" của cô gái đang âm mưu "cướp" chồng người khác với những trăm phương nghìn kế. Từng ánh mắt, nụ cười, đến cách nói chuyện của Lan Phương trong vai Linh đều khiến khán giả "ghét cay ghét đắng".

Thậm chí, trong phân đoạn đối thoại cùng Mỹ Anh (Phương Oanh), Lan Phương tỏ ra có phần lấn át hơn cả. Theo nhiều người, trong phần đối diễn này, Lan Phương có phần "nhỉnh" hơn so với Phương Oanh. Nhiều cư dân mạng còn phải công nhận, dù ghét Linh nhưng quả thật Lan Phương rất "sáng" màn hình, diễn tả hoàn hảo sự ngang ngược của một "tiểu tam" nhưng vẫn vô cùng khéo léo.

Đó chính là thành công trong diễn xuất của Lan Phương. Không ít người cho rằng Lan Phương chính là đối thủ xứng tầm của Phương Oanh ở bộ phim này với diễn xuất lấn lướt hoàn toàn.



