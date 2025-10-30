Mỹ nhân có nụ cười giả tạo nhất giới giải trí

Theo QQ, năm 2023 có lẽ là giai đoạn "đen đủi" nhất trong sự nghiệp của Vương Sở Nhiên - người từng được tung hô là "bản sao hoàn hảo của Lưu Diệc Phi". Tưởng chừng cú bắt tay với Dương Dương trong siêu phẩm Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi sẽ giúp cô bước lên hàng top, ai ngờ lại biến thành "tai nạn nghề nghiệp" khiến danh tiếng tuột dốc không phanh.

Bộ phim bị chê kịch bản lỗi thời, còn nhân vật Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên thì bị khán giả "ném đá" vì quá mù quáng trong tình yêu, lại vô ơn với gia đình nuôi nấng mình. Đến mức, người xem không chỉ ghét nhân vật mà ghét luôn cả diễn viên - một cú "liên đới cảm xúc" đau thương nhưng khó tránh khi khán giả quá nhập tâm.

Loạt biểu cảm khiến Vương Sở Nhiên bị tẩy chay

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Vương Sở Nhiên còn bị tố là chảnh chọe, mới nổi đã khó ở, thường xuyên trợn mắt, liếc đồng nghiệp như thể cả thế giới nợ cô cái spotlight. Kết quả? Các thương hiệu từng mời hợp tác vội vàng "quay xe", còn cô thì "bốc hơi" khỏi loạt sự kiện cuối năm - chắc cũng ngại cười trước ống kính vì sợ bị soi thêm biểu cảm "đâm chết ánh nhìn".

May mắn thay, năm 2024 sự nghiệp của cô đã sáng sủa hơn. Vương Sở Nhiên bắt đầu "hồi sinh" nhờ loạt dự án mới như Khánh Dư Niên 2 và Liễu Chu Ký. Trong Khánh Dư Niên 2, chỉ một nụ cười "giả trân" của cô khi vào vai hoa khôi Tang Văn cũng đủ gây bão mạng - không phải vì xúc động mà vì… người xem không biết nên cười theo hay nên lo cho cơ mặt cô. Còn trong Liễu Chu Ký, Vương Sở Nhiên lại được khen "hợp cổ trang", nhan sắc đúng kiểu "đẹp kiểu tiên nữ".

Nhan sắc của Vương Sở Nhiên trong Khánh Dư Niên 2

Theo QQ, sau chuỗi scandal bị ghét vì "mặt khó ưa", nữ diễn viên đã rút kinh nghiệm sâu sắc: hạn chế trợn mắt, cố gắng cười nhiều hơn. Cô còn chia sẻ rằng những bức ảnh bị hiểu lầm là "bực bội" thật ra chỉ là lúc cô… không nghĩ gì cả. Một pha giải thích "vô tâm nhưng có tầm", vì giờ ai nhìn mặt lạnh cũng sẽ nghĩ: "À, chắc cô ấy đang trống rỗng thôi".

Từ đó, Vương Sở Nhiên chuyển sang phong cách "cười mọi lúc, mọi nơi". Chỉ cần thấy máy ảnh, cô liền nở nụ cười tươi thiếu tự nhiên - có lẽ là "phản xạ tự vệ" nhiều hơn là niềm vui thật sự. Thậm chí, QQ còn nhận xét rằng nụ cười hiện tại của cô trông giả tạo nhất giới giải trí, kiểu "cười cho yên thân, chứ tâm trạng thì chẳng vui vẻ gì".

Giờ đây cứ nhìn thấy ống kính là Vương Sở Nhiên ngay lập tức nở nụ cười "giả trân".

Dù vậy, Vương Sở Nhiên là một trong những tiểu hoa nổi bật nhất thế hệ sau 1999, sở hữu nhan sắc đẹp ngất trời và phong thái chuẩn ngôi sao thảm đỏ. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá là không tệ, ít nhất là khi nhân vật không cần… biểu cảm quá nhiều.

Trong thời gian tới, Vương Sở Nhiên sẽ trở lại với hai dự án mới: Còn Ra Thể Thống Gì Nữa và Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn. Hy vọng lần này, cô sẽ không phải "cười gượng" nữa, mà là cười thật, vì vai diễn được yêu thật.