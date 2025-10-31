Bộ phim Dear X mới tung đoạn teaser giới thiệu dài 4 phút, hé lộ những nội dung cực kỳ hấp dẫn. Ngay lập tức, nó đã khiến cõi mạng dậy sóng với tâm điểm là các phân cảnh vô cùng đắt giá của Kim Yoo Jung, người đảm nhận vai nữ chính Baek Ah Jin.

Ở bộ phim Dear X, Kim Yoo Jung đảm nhận vai nữ chính Baek Ah Jin.

Baek Ah Jin sở hữu vẻ ngoài như thiên thần nhưng nội tâm thì hoàn toàn trái ngược.

Từ trước tới nay, Kim Yoo Jung vốn nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, gắn liền với hình tượng "em gái quốc dân". Thế nhưng trong Dear X, cô hoàn toàn lột xác khi nhân vật Baek Ah Jin được xây dựng với tuổi thơ chịu nhiều bi kịch. Cũng bởi vậy, cô lớn lên trở thành một kẻ độc ác, ích kỷ, sẵn sàng hãm hại người khác để đạt được mục đích. Thậm chí, Baek Ah Jin còn bị đồng nghiệp tố cáo là một ác quỷ đội lốt thiên thần.

Cô ta là người tham vọng và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Sở hữu sắc đẹp trời sinh cùng dã tâm và sự khôn ngoan, Baek Ah Jin từng bước vươn lên trong giới giải trí khốc liệt, trở thành một mỹ nhân nổi tiếng được đông đảo khán giả mến mộ. Cô ta có thể thao túng tất cả những người xung quanh nhằm tìm kiếm lợi ích cho mình. Chứng kiến từng ánh mắt, nụ cười của Baek Ah Jin, khán giả không khỏi cảm thấy lạnh gáy, đồng thời tò mò xem liệu một nhân vật chính phản diện như vậy cuối cùng sẽ có một cái kết thế nào.

Teaser giới thiệu phim Dear X (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Rõ ràng qua những tư liệu được phát hành, Kim Yoo Jung đã cho thấy sự lột xác đầy ấn tượng. Từ cô nàng Oh Ah Ran trong Angry Mom, Hong Ra On trong Love In The Moonlight, Jung Saet Byul trong Backstreet Rookie, Hong Cheon Ki trong Lovers Of The Red Sky hay Do Do Hee trong My Demon, không ai còn có thể nhận ra bóng dáng của các vai diễn cũ ở nhân vật Baek Ah Jin mà Kim Yoo Jung thể hiện trong Dear X.

Baek Ah Jin hứa hẹn sẽ là vai diễn đột phá bậc nhất sự nghiệp của Kim Yoo Jung.

Tất nhiên, đây mới chỉ là trailer và liệu Kim Yoo Jung có thực sự diễn hay tới vậy hay không, khán giả vẫn cần chờ đến khi phim ra mắt vào ngày 6/11 sắp tới. Dẫu vậy với tất cả những gì đã được chứng kiến, công chúng có quyền kỳ vọng Dear X sẽ là một siêu phẩm trong dịp cuối năm.