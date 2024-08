Theo Soompi đưa tin, bộ phim truyền hình mới của TVING với tên gọi Dear X (tên tạm thời) đã công bố dàn diễn viên chính bao gồm Kim Yoo Jung, Kim Young Dae, Kim Do Hoon và Lee Yul Eum. Như mọi lần, khả năng diễn xuất của Kim Young Dae lại trở thành chủ đề bàn tán của công chúng.

Dear X dựa trên một webtoon kể về câu chuyện của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung thủ vai) - một nữ diễn viên nổi tiếng đạt được thành công bằng cách lợi dụng người khác. Cô che giấu con người thật đầy tổn thương trong thời thơ ấu đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy.Trong khi đó, Kim Young Dae đảm nhận vai Yoon Joon Seo - người đã ở bên Baek Ah Jin cả cuộc đời và chính là điểm yếu của Ah Jin. Yoon Joon Seo tin rằng tình yêu sẽ cảm hoá Baek Ah Jin và anh làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Ngoài ra, trong phim còn có nhân vật Kim Jae Oh (Kim Do Hoon thủ vai) - người cũng đã chịu sự bạo hành của cha mình trong quá khứ dẫn đến những tổn thương trong tâm lý, Kim Jae Oh cũng chính là người ủng hộ nhiệt thành của Baek Ah Jin.

Cuối cùng, Lee Yul Eum sẽ vào vai Rena, một cựu thần tượng chuyển sang làm diễn viên, người đã vươn lên đỉnh cao nhờ vẻ đẹp và sự may mắn đặc biệt của mình. Rena cứng rắn và có đủ sức mạnh tinh thần để tồn tại trong ngành, tuy nhiên, cuộc sống của cô ấy bị lung lay khi Baek Ah Jin và Yoon Joon Seo xuất hiện trong cuộc đời cô. Rena ôm mối tình đơn phương với Yoon Joon Seo và điều ấy khiến cô ấy ngày càng tuyệt vọng.

Dear X được giới thiệu là một bộ phim lãng mạn và có yếu tố tâm lý. Vậy nên các diễn viên cần phải có khả năng diễn xuất ở mức ổn định thì mới thể hiện trọn vẹn sắc thái tâm lý, biểu cảm nhân vật. Tuy nhiên, khi bộ phim thông báo về dàn diễn viên tham gia, khán giả đã nhanh chóng phản ứng, cho rằng năng lực diễn xuất của Kim Young Dae còn quá “non" và đơ cứng.

Phản ứng của khán giả:

- Nam chính đóng tệ không xem nổi ấy trời

- Kim Young Dae diễn xuất không phải kém mà là cực kì tệ, quanh quẩn có 3 cái biểu cảm dùng ở mọi cảnh, phải đặt dấu hỏi cho NSX phim Hàn tại sao cứ mời diễn viên như thế này đóng vai chính

- Mình thấy Kim Young Dae visual đẹp nhưng mà diễn chưa tới, mấy vai hài hài thì ok chứ diễn dạng tâm lý nặng đô thấy diễn đuối hẳn luôn. Mà bộ webtoon này nội dung khá “dark" nữa, nên mong là ổng cải thiện chứ một mình Kim Yoo Jung sẽ không gánh được phim

- Nói hơi buồn có thấy vài phim ổng đóng rồi diễn xuất 5 phim như 1, không cải thiện diễn xuất được hơi bị nhức nhức cái đầu liền

- Đổi nam chính được không chứ tôi thấy ông này diễn chán quá

- Mong đợt này anh cải thiện diễn xuất chứ diễn vẫn hơi đơ

- Phim này flop chắc luôn

- Kim Yoo Jung dạo này chọn toàn phim dở, rating thấp, giờ lại còn đóng với Kim Young Dae thì không biết Dear X sẽ flop như nào nữa

Biểu cảm đơ cứng của Kim Young Dae

Kim Young Dae bắt đầu đóng phim từ năm 2019 và được biết đến rộng rãi qua vai phụ trong bộ phim Vô Tình Tìm Thấy Haru, Cuộc Chiến Thượng Lưu. Từ đó, anh liên tục nhận vai chính trong các bộ phim Sao Băng, Lệnh Cấm Hôn, Lừa Em Cưng Tiêu Rồi nhưng diễn xuất vẫn không có sự cải thiện và chưa thể tháo mác “diễn đơ". Dù vậy thì mỗi một tác phẩm đều là một cơ hội cho các diễn viên được thử sức và rèn luyện, cùng đón chờ bộ phim Dear X để xem màn thể hiện của Kim Young Dae.