Đối với các khán giả yêu thích dòng phim cổ trang Trung Quốc, Trần Đô Linh là cái tên không còn xa lạ trong khoảng thời gian hơn 2 năm trở lại đây. Nổi lên từ sau thành công với Trường Nguyệt Tẫn Minh, mỹ nhân 32 tuổi liên tiếp xuất hiện ở nhiều dự án cổ trang khác nhau.
Trong lòng khán giả, Trần Đô Linh gắn liền với hình tượng bạch nguyệt quang, còn được so sánh với Lưu Diệc Phi khi cũng sở hữu khí chất trong trẻo, thoát tục. Thậm chí, cô còn được tung hô là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới.
Dẫu vậy mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một chủ đề gây tranh luận, đó là gương mặt méo mó của Trần Đô Linh mỗi khi thực hiện những phân cảnh cần biểu cảm mạnh. Dẫn chứng được đưa ra là một cảnh khóc của Trần Đô Linh trên phim trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Có thể thất, Trần Đô Linh khi khóc thể hiện gương mặt méo mó đầy lạ lẫm, không mang chút mỹ cảm nào khiến người xem không khỏi thất vọng. Với những người đã quen nhìn Trần Đô Linh ở những khung hình đẹp phong thần, chắc chắn họ không khỏi cảm thấy bị sốc.
Nhiều người cho rằng nguyên nhân của việc Trần Đô Linh chỉ cần biểu cảm mạnh là sẽ hết đẹp nằm ở khả năng diễn xuất. Thế nhưng cũng có ý kiến bênh vực nữ diễn viên, cho rằng đây có thể là khoảnh khắc cô đang lấy cảm xúc nên không kiểm soát biểu cảm tốt, hơn nữa bản thân cô cũng đang cho thấy sự tiến bộ theo thời gian.
Cảnh khóc gây tranh cãi của Trần Đô Linh trên phim trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ
Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:
- Trần Đô Linh có 1 kiểu khóc thôi, từ Đại Mộng Quy Ly đến Quý Nữ giờ tới leak phim này cũng chỉ kiểu ráng gồng cho chảy nước mắt, miệng ngoạc ra xong mím lại, còn cảm xúc thể hiện thì không có xíu đau khổ, bi thương gì hết.
- Video này cũng chỉ là một video leak ra trong ngày hôm đó. Cảnh quay hôm đó vốn dĩ cảnh nội tâm của một mình cô, nên trong quá trình quay cô phải lấy cảm xúc không tránh khỏi việc không kiểm soát được cơ mặt. Nhưng video dưới thì khóc vẫn ok, chỉ mong đạo diễn có thể chọn cảnh đẹp để lên phim. Cô Linh xưa giờ điểm yếu là không kiểm soát được cơ mặt, cô vẫn biết điều đó và cũng đang cố gắng sửa. Hiện tại cô đang quay Cửu Trùng Thiên hợp tác với các diễn viên lão làng, mong có thể giúp cô học hỏi và trau dồi diễn xuất.
- Diễn xuất của Trần Đô Linh chưa bao giờ thuyết phục được tui, vẫn đơ và đôi khi không nắm bắt được cảm xúc nhân vật. Nhưng công tâm mà nói là đang tiến bộ từng ngày, ở Quý Nữ biểu cảm đã đa sắc hơn mặc dù vẫn đơ. Video này thì đúng là cơ mặt tán loạn thật, không biết có khó tính không nhưng với tui diễn viên phải khống chế kiểm soát được cơ mặt của mình. Không có thiên phú thì phải luyện tập thôi.
- Thì do diễn không hay thôi, chứ mấy bà như Tôn Lệ, Nhiệt Y Trát, Tưởng Hân... dù có méo out nét đi chăng nữa cũng vẫn đẹp mà.
- Khóc không quan trọng là đẹp hay xấu, mà là cảm xúc trong ánh mắt khi diễn có phản ánh đúng tâm trạng nhân vật hay không. Trần Đô Linh diễn vừa đơ mà lúc khóc cũng không phản ánh đúng tâm trạng của nhân vật, cho nên mặt đã nhăn nheo còn không tạo được sự đồng cảm từ người xem. Bình luận lạc đề gì đâu không.