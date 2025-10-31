Thiên An lật ngược tình thế

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 14h chiều ngày 31/10, Cải Mả đã vươn lên vị trí số 1 doanh thu phòng vé Việt sau 2 ngày chiếu sớm, vượt qua cả Cục Vàng Của Ngoại - tác phẩm đang giữ ngôi vương suốt nhiều ngày qua. Thành tích này khiến không ít khán giả lẫn giới làm phim bất ngờ, bởi chỉ cách đây ít hôm, Cải Mả còn là tâm điểm tranh cãi, bị "bão" 1 sao trên các ứng dụng đặt vé. Từng bị vùi dập không thương tiếc bởi ồn ào đời tư, Thiên An giờ đây đang khiến khán giả phải nhìn lại.

Tính đến 14h30 chiều ngày 31/10, Cải Mả đã vượt qua Cục Vàng Của Ngoại chiếm top 1 phòng vé Việt

Từ làn sóng tẩy chay đến cú lội ngược dòng khó tin

Trước khi ra rạp, Cải Mả đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ ồn ào đời tư của nữ diễn viên Thiên An, người đảm nhận vai nữ chính trong phim. Khắp các diễn đàn phim ảnh, hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện: "Không xem vì có Thiên An", "Ủng hộ phim khác, tẩy chay drama"… Thậm chí, Cải Mả từng bị đánh giá 1 sao trên các nền tảng mua vé trực tuyến ngay cả khi chưa chính thức ra rạp - điều hiếm thấy với một bộ phim Việt. Sức ép dư luận lớn đến mức nhiều người tin rằng phim sẽ "flop thảm", còn sự nghiệp của Thiên An sẽ vào ngõ cụt.

Thế nhưng, mọi thứ lại diễn biến theo hướng ngược lại. Ngay khi mở suất chiếu sớm, Cải Mả đã ghi nhận lượng vé bán ra ấn tượng, nhiều suất tại các rạp lớn ở TP.HCM và Hà Nội kín chỗ chỉ sau vài tiếng. Từ vị thế bị chê bai, phim dần tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực khi khán giả chia sẻ rằng "phim không tệ như tưởng tượng", thậm chí còn "có hồn" và "lạ miệng" so với mặt bằng phim kinh dị Việt. Nhiều người thừa nhận họ "xem thử cho biết", nhưng lại bất ngờ vì chất lượng phim không hề tệ như kỳ vọng. Từ bối cảnh ma mị, không khí rùng rợn cho đến những cú twist cảm xúc đều được đánh giá khá tốt so với mặt bằng chung của phim kinh dị Việt.

Đặc biệt, diễn xuất của Thiên An - người vốn là nguồn cơn của cuộc tẩy chay lại là một điểm sáng. Nhiều khán giả nhận xét cô đã tiết chế cảm xúc tốt hơn, có chiều sâu hơn trong những phân đoạn hoảng loạn, đau khổ. "Dù không quá xuất sắc, nhưng rõ ràng là Thiên An đã nỗ lực và tiến bộ" - một khán giả nhận định trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng yếu tố hiếu kỳ góp phần giúp phim "cháy vé". Tuy nhiên, phần đông lại nhận định đây là minh chứng rõ ràng cho việc khán giả Việt sẵn sàng tách bạch đời tư nghệ sĩ và chất lượng tác phẩm, miễn là phim đủ cuốn hút.

Điều đáng nói, cú lội ngược dòng này không chỉ là chiến thắng của Cải Mả mà còn là một cú gỡ gạc hình ảnh ngoạn mục cho Thiên An. Sau thời gian dài im ắng vì ồn ào đời tư, cô từng bị kêu gọi "cấm tái xuất". Nhưng Cải Mả đã chứng minh: khán giả có thể tẩy chay, nhưng họ vẫn sẵn sàng mở lòng nếu người nghệ sĩ thật sự cố gắng và mang đến một sản phẩm chỉn chu.

Cải Mả - cú hù dọa pha trộn bi kịch nhân gian

Cải Mả thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, bi kịch, lấy cảm hứng từ phong tục "cải táng" trong dân gian Việt Nam. Phim mở đầu bằng cái chết bí ẩn của một người phụ nữ trẻ, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ lạ xoay quanh lễ cải mả mà gia đình tổ chức. Trong quá trình "động mồ", những bí mật đen tối bị khơi dậy: ân oán dòng tộc, mối tình oan nghiệt và nghiệp báo truyền đời.

Nhân vật nữ chính do Thiên An thủ vai là người con gái bị giằng xé giữa hai thế giới: người và ma, thực tại và tâm linh. Cô buộc phải đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình để giải thoát linh hồn người đã khuất, đồng thời hóa giải bi kịch của chính gia đình.

Điểm đáng chú ý, Cải Mả không chỉ dọa khán giả bằng jumpscare hay âm thanh rùng rợn, mà còn đi sâu vào nỗi sợ tâm lý và cảm xúc tội lỗi của con người. Bối cảnh đậm màu u ám miền quê Việt, kết hợp với yếu tố văn hóa dân gian, khiến phim vừa gần gũi vừa ám ảnh.



