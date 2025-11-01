Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc.

Mọi người mẹ đều muốn điều này. Nhưng để con được hạnh phúc, một người mẹ hôm nay cần rất nhiều sự dũng cảm. Dũng cảm để cho con được tự đi trên đôi chân mình, chọn con đường mình thích, được phạm sai lầm.

Dũng cảm sống tiếp cuộc đời của mình. Đã có quá nhiều người sau khi sinh con đã trở thành mẹ của ai đó thay vì chính họ. Sự thay đổi định vị này có thể cùng lúc tạo ra hai bi kịch, cho mẹ lẫn con, dù họ vẫn thương nhau không cách nào kể xiết.

Đây chính là thông điệp của "Phá Đám - Sinh Nhật Mẹ".

Hai bài nhạc đi cùng phim chính là hai mạch nguồn tư tưởng. Người mẹ nói mẹ cũng chỉ "lần đầu làm mẹ" (do Châu Đăng Khoa viết, Uyên Linh trình bày) trong khi người con uất ức vì "con cũng thương mẹ mà" (Kai Đinh viết và song ca cùng Vinahuy).

Bộ phim kể về một đám tang, nơi bà Tâm đã qua đời vào đúng ngày bà tròn "60 năm cuộc đời". Bài nhạc từng "viral" của Y Vân ở thế kỷ trước đã được tái hiện sống động và quái đản qua tiếng đờn của "Bạc Liêu boy band", ban nhạc mà Dì Ba (em gái bà Tâm) mang lên Sài Gòn để mừng sanh thần người chị.

Bà Tâm mang thai khi còn đang đi học. Cãi lời cha, bà tiếp tục giữ cái thai, bước vào hành trình lần đầu làm mẹ đầy vất vả, bất chấp hiểm nguy từ căn bệnh ngặt nghèo di truyền từ mẹ. Và quyết định ấy đã tạo ra rất nhiều bi kịch trong phim.

Bi kịch cho cô em gái đã phải gánh lấy cái trọng trách trông coi ruộng vườn, nhà thờ gia tiên mà không thể sống theo ước ma ca hát.

Bi kịch cho đứa con trai mang lấy cái tên đầy gánh nặng Trần Y Đức. Bi kịch ấy tiếp tục di truyền sang người cháu. Y Đức chỉ có thể ngăn không cho mẹ mình đặt tên cháu nội là Trần Y Tế nhưng không thể ngăn cái gánh nặng kỳ vọng y đức đè lên vai một đứa nhóc chỉ còn đang tiểu học.

Bi kịch cho người tình chung thuỷ Sác Lô Tình, người đã thương bà đằng đẵng mấy chục năm với tuyên ngôn thuộc hàng nhất lưu của dòng si tình: "Thương là chờ hết, chờ tới chết". Cách ông Tình chiết tự "Chết" thành "Chờ-hết" rất phù hợp với một ông nhà đòn.

Tâm/Đức và Tâm/Tình là một câu chuyện rất Hoàng Thái Thanh. Nó soi chiếu vào thân phận của con người, cụ thể là người Á Đông, nơi ta không thể nói những lời yêu thương, không thể tâm sự lòng mình với những người mà ta thương yêu nhất.

Ái Như và Thành Hội - trong lần trở lại điện ảnh sau mấy chục năm buộc chặt cuộc đời và sự nghiệp nơi sân khấu - cho thấy đẳng cấp diễn xuất thượng thặng. Bà Tâm mang đến một mầu sắc bà mẹ hoàn toàn mới trong khi Sác Lô Tình chưa thể làm khó được thầy của Ái Như - nghệ sĩ gạo cội Thành Hội.

Samuel An có một vai phản diện hoàn toàn khác lạ, Tín Nguyễn không còn gây cười mà khóc từ đầu đến cuối phim trong khi Kim Hải cũng có diễn xuất tròn trịa trong lần đầu tiên thủ vai chính.

"Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ" không mang đến cho khán giả một câu trả lời cụ thể nào về câu hỏi "thế nào là tình yêu thương đúng cách?". Nó chỉ khơi gợi những suy tư bên trong lòng khán giả.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.