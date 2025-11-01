Mới đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện một bảng xếp hạng 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam, nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Clip này tổng hợp loạt hình ảnh của các sao nữ nổi tiếng từng được vinh danh hoặc góp mặt trong danh sách “gương mặt đẹp”, khiến nhiều người quan tâm.

Trong danh sách gồm: Chi Pu, Diễm My, Hoa hậu Tiểu Vy và Jun Vũ, toàn những cái tên có phong độ hình ảnh ổn định, được yêu thích trên màn ảnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng tán đồng với danh sách này và tạo ra cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi.

Chi Pu: Vị trí số 1 không ai bàn cãi

Đứng đầu danh sách là Chi Pu, cái tên gần như không gây tranh cãi. Chi Pu đóng phim từ rất sớm, chính vì thế người đẹp có thể hoá thân vào rất nhiều các vai diễn khác nhau.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội, được biết đến từ sau cuộc thi Miss Teen 2009 và nhanh chóng trở thành gương mặt hot girl đình đám một thời. Từ xuất phát điểm người mẫu ảnh, cô lấn sân sang diễn xuất qua sitcom 5S Online rồi khẳng định bản thân với loạt vai chính trong Yêu, Chị Chị Em Em, Mười: Lời Nguyền Trở Lại...

Nhờ gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo và thần thái biến hóa linh hoạt, Chi Pu thường được gọi là “gương mặt điện ảnh thế hệ mới”. Song song đó, cô còn hoạt động ca hát và tham gia các chương trình quốc tế, trở thành nghệ sĩ đa năng của Vbiz. Dù từng gây tranh luận về giọng hát hay diễn xuất, vẻ đẹp và sức hút hình ảnh của Chi Pu vẫn được xem là hiếm có – chuẩn mực cho hình tượng “mỹ nhân màn ảnh” hiện nay.

Từ nữ sinh ngây thơ cho tới các vai diễn tâm lý nặng như trong Chị Chị Em Em hay Mười: Lời nguyền trở lại Chi Pu đều đã khiến netizen khá bất ngờ với sự hoá thân đa dạng.

Chi Pu trong Chị Chị Em Em

Không bàn đến diễn xuất nhưng rõ ràng Chi Pu là một trong số ít diễn viên trẻ có gương mặt điện ảnh đúng nghĩa vừa đủ sắc sảo để nổi bật trong cận cảnh, vừa có độ mềm để biểu cảm tự nhiên trước ống kính.

Diễm My: Cái tên khiến nhiều người phân vân

Ở vị trí thứ hai là Diễm My. Cô sở hữu nhan sắc thanh tú, chuẩn mực, từng được ví là “nữ diễn viên có gương mặt điện ảnh cổ điển” với đôi mắt hiền và sống mũi cao.

Diễm My (tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My), sinh năm 1990 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt nữ diễn viên nổi bật của thế hệ 9X đầu tiên trong làng phim Việt. Cô được biết đến từ rất sớm qua các bộ phim như Mỹ Nhân Kế, Tốc Độ Và Đường Cong, Gái Già Lắm Chiêu, Tình Yêu Và Tham Vọng, Chạy Trốn Thanh Xuân… Nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười hiền cùng phong thái sang trọng, Diễm My thường được ví là “mỹ nhân điện ảnh cổ điển” mang vẻ đẹp đài các, nền nã nhưng vẫn hiện đại.

Diễm My của Gái Già Lắm Chiêu

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp của Diễm My an toàn, thiếu cá tính điện ảnh. Theo nhiều người, Diễm My xinh thì có xinh nhưng để xếp trong danh sách này dường như chưa đủ. Chính điểm này khiến cô trở thành nhân vật được bàn luận nhiều nhất trong top 4 đẹp, nhưng chưa thật sự “đủ trình” để gây dấu ấn điện ảnh mạnh mẽ.

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi hoa hậu đóng phim

Hoa hậu Trần Tiểu Vy, sinh năm 2000 tại Quảng Nam, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng được công chúng yêu mến nhờ gương mặt điện ảnh hiếm có vừa thanh tú, vừa mang nét Á Đông đặc trưng. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tiểu Vy không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo mà còn mạnh dạn lấn sân sang điện ảnh.

Cô từng đảm nhận vai Kim trong phim Đảo Độc Đắc – Tử Mẫu Thiên Linh Cái (2022). Dù là tân binh, cô gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, biểu cảm tự nhiên và cách thể hiện cảm xúc chân thành. Gần đây, Tiểu Vy tiếp tục tham gia phim Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, tác phẩm đạt doanh thu cao nhất mùa Tết năm nay, góp phần giúp cô được chú ý hơn trong lĩnh vực diễn xuất.

Tiểu Vy trong Bộ Tứ Báo Thủ

Dù kinh nghiệm còn ít, Tiểu Vy được đánh giá là “gương mặt điện ảnh thế hệ mới” sở hữu nhan sắc trong trẻo, thần thái sang trọng và khả năng biểu cảm tốt trước ống kính. Nhiều khán giả cho rằng nếu tiếp tục theo đuổi phim ảnh, cô hoàn toàn có thể trở thành “nàng thơ” mới của điện ảnh Việt, vừa có sắc vóc, vừa có chiều sâu cảm xúc.

Jun Vũ: Nàng thơ của điện ảnh Việt

Jun Vũ, tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên thế hệ 9X được yêu thích nhờ vẻ đẹp trong trẻo và phong cách “nàng thơ” đặc trưng. Jun Vũ bắt đầu được biết đến qua phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy (2015) và nhanh chóng gây chú ý với gương mặt điện ảnh hiếm có, đường nét mềm mại, đôi mắt sâu và biểu cảm tự nhiên.

Sự nghiệp của cô lên một nấc mới khi tham gia Tháng Năm Rực Rỡ (2018) trong vai Tuyết Anh, nhân vật được xem là “biểu tượng nhan sắc học đường” trên màn ảnh Việt. Sau đó, Jun Vũ tiếp tục khẳng định tên tuổi với Người Bất Tử, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Chìa Khóa Trăm Tỷ.

Jun Vũ trong Người Bất Tử

Vẻ đẹp mong manh, ánh nhìn buồn và phong thái nhẹ nhàng giúp Jun Vũ được mệnh danh là “nàng thơ của điện ảnh Việt”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cô vẫn cần thêm vai diễn bứt phá để thoát khỏi hình ảnh “hot girl đóng phim” và khẳng định vị thế diễn viên thực lực trong thế hệ mới.

Phương Anh Đào bất ngờ được gọi tên

Không xuất hiện trong bảng xếp hạng nhưng bất ngờ Phương Anh Đào lại là cái tên được netizen nhắc tới nhiều nhất trong phần bình luận. Netizen cho rằng với nhan sắc của mình, Phương Anh Đào xứng đáng được 1 vị trí trong danh sách.

Phương Anh Đào, sinh năm 1992 tại Cần Thơ, là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao nhất của điện ảnh Việt hiện nay, với vẻ đẹp đằm thắm, ánh mắt biết nói và phong thái đầy cảm xúc. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng hoạt động sân khấu trước khi được khán giả biết đến qua các bộ phim độc lập và điện ảnh thương mại.

Phương Anh Đào gây chú ý với vai chính trong Chàng Vợ Của Em (2018), bộ phim giúp cô trở thành gương mặt sáng giá của dòng phim tình cảm hiện đại, với lối diễn tinh tế và vẻ đẹp tự nhiên. Sau đó, cô tiếp tục chứng minh năng lực qua Bằng Chứng Vô Hình (2020), thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc nhưng vẫn đầy nhân văn. Đỉnh cao diễn xuất của Phương Anh Đào được ghi nhận với vai Nhàn trong Tro Tàn Rực Rỡ (2022), bộ phim nghệ thuật đoạt giải tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo và nhiều giải thưởng trong nước.

Phương Anh Đào trong Mai

Với vẻ đẹp không ồn ào, không kiểu cách, Phương Anh Đào được gọi là “gương mặt điện ảnh thuần túy” - nơi nhan sắc và cảm xúc hòa làm một. Dù không xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội hay các gameshow, cô vẫn luôn được giới chuyên môn và khán giả yêu điện ảnh đánh giá cao, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nữ diễn viên Việt Nam có cả tài năng lẫn chiều sâu hình ảnh.



