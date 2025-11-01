Mới đây, Viện Xúc tiến Công nghiệp Văn hóa Hàn Quốc (KOFICE) mới đây đã công bố “Sách trắng Làn sóng Hallyu 2025”, trong đó công bố bảng xếp hạng “Những diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất thế giới”. Danh sách này không chỉ vinh danh các ngôi sao hàng đầu mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh bền bỉ và tầm ảnh hưởng quốc tế của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc.

1. Lee Min Ho

Ở tuổi 38, Lee Min Ho đã khẳng định vị thế "Nam thần Châu Á" qua hàng loạt bom tấn truyền hình như Vườn Sao Băng, Những Người Thừa Kế, Huyền Thoại Biển Xanh. Tuy nhiên kể từ bộ phim Quân Vương Bất Diệt năm 2020, danh tiếng cũng như sự nghiệp của Lee Min Ho có chiều hướng đi xuống. Nam diễn viên chẳng những tăng cân, đánh mất nhan sắc nam thần trời ban mà còn khiến nhiều người thất vọng khi các phim tham gia đều thất bại. Hỏi Các Vì Sao và Toàn Trí Độc Giả - 2 dự án mới của Lee Min Ho trong năm nay đều vấp phải nhiều chê bai. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đã hết thời.

Tuy nhiên điều đó là không đúng. Nam diễn viên gần đây đã lấy lại phong độ nhan sắc và được vinh danh ở lễ trao giải Korean Popular Culture & Arts Awards lần thứ 16, sự kiện tôn vinh những cá nhân, nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc. Điều đó đủ thấy sức hút của Lee Min Ho vẫn chưa hề hạ nhiệt.

2. Gong Yoo

Gong Yoo đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ vào cuối năm ngoái với bộ phim The Trunk. Đây được xem là tác phẩm tình cảm đầu tiên của anh sau 7 năm kể từ cơn sốt Yêu Tinh (Goblin) năm 2016. Trước đó, Gong Yoo chủ yếu gây ấn tượng mạnh mẽ với các dự án điện ảnh và truyền hình mang màu sắc gai góc, hành động như Người Nhân Bản, series toàn cầu Trò Chơi Con Mực (Squid Game) và Biển Tĩnh Lặng. Với The Trunk, nam diễn viên đã thể hiện một hình ảnh mới mẻ, đa chiều.

Đặc biệt, Gong Yoo đã xác nhận tham gia dự án được săn đón mang tên Slowly and Intensely. Anh sẽ vào vai Dong Gu, nhân vật có mối quan hệ thanh mai trúc mã với nữ chính do Song Hye Kyo thủ vai. Bộ phim này được dự đoán sẽ là một bom tấn và đang được khán giả toàn cầu háo hức chờ đợi ngày ra mắt trên nền tảng Netflix.

3. Song Hye Kyo

"Nữ hoàng Hallyu" Song Hye Kyo được tung hô là người liên tục phá vỡ giới hạn diễn xuất. Cô từng là biểu tượng của dòng phim lãng mạn qua các tác phẩm kinh điển như Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, Gặp Gỡ... Năm 2024, Song Hye Kyo gây tiếng vang lớn với phim báo thù Vinh Quang Trong Thù Hận (The Glory), đưa sự nghiệp lên một đỉnh cao mới. Đầu năm nay, cô tái xuất màn ảnh rộng với siêu phẩm kinh dị Dark Nuns. Cô cũng sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ cùng Gong Yoo trong Slowly and Intensely, hứa hẹn mang đến một “cặp đôi vàng” được khán giả mong chờ nhất 2026.

4. Kim Soo Hyun

Nam diễn viên Kim Soo Hyun nổi tiếng với hàng loạt phim truyền hình đình đám như Bay Cao Ước Mơ (Dream High), Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Đến, Điên Thì Có Sao, tất cả đều tạo nên cơn sốt và gặt hái thành công vang dội. Năm ngoái, anh tiếp tục có vai diễn để đời trong Nữ Hoàng Nước Mắt. Chuyện tình lãng mạn giữa anh và Kim Ji Won đã làm tan chảy trái tim khán giả mỗi tuần, đồng thời giúp bộ phim đạt kỷ lục rating. Tuy nhiên, dự án mới của Kim Soo Hyun là Knock-Off, ban đầu dự kiến lên sóng Disney+ trong năm nay, đã bị nhà sản xuất thông báo "hoãn vô thời hạn" do những tranh cãi gần đây.

5. Lee Jong Suk

Kể từ khi ra mắt, Lee Jong Suk đã liên tục có những bộ phim tạo tiếng vang như Trường Học 2013, Đôi Tai Ngoại Cảm, Bác Sĩ Xứ Lạ, Pinocchio, W – Hai Thế Giới, Khi Nàng Say Giấc, thể hiện khả năng biến hóa đa dạng. Tác phẩm mới nhất của Lee Jong Suk là vai nam chính trong bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress), dự kiến ra mắt trên Disney+ vào năm 2026.

6. Hyun Bin

Tác phẩm truyền hình gần nhất của Hyun Bin là Hạ Cánh Nơi Anh năm 2019. Sau khi kết hôn với Son Ye Jin, anh vẫn chưa trở lại màn ảnh nhỏ mà tập trung vào các dự án điện ảnh như Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia 2, Đàm Phán. Do đó, công chúng rất mong chờ sự trở lại của anh trên màn ảnh truyền hình. Dự án mới của Hyun Bin là Made in Korea với cốt truyện và nhân vật bí ẩn. Trong phim, Hyun Bin sẽ vào vai Baek Ki Tae, một người đầy tham vọng về quyền lực và tiền bạc, hứa hẹn một hình tượng hoàn toàn khác biệt và đột phá.

7. Jeon Ji Hyun

Jeon Ji Hyun có vị thế độc tôn trong giới điện ảnh và truyền hình. Cô nổi tiếng từ sau bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo (2001). Mặc dù không có tác phẩm điện ảnh nào từ năm 2015 và rất hiếm khi trở lại màn ảnh nhỏ, nhưng những lần tái xuất của cô đều là bom tấn, từ Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh, Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc cho đến Bí Ẩn Núi Jiri. Cô luôn đóng cặp với các nam thần hàng đầu như Kim Soo Hyun, Lee Min Ho, Joo Ji Hoon, Kang Dong Won. Sắp tới, cô có hai dự án mới là phim zombie The Cluster và phim truyền hình Human X Gumiho hợp tác với Ji Chang Wook, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

8. Ma Dong Seok

"Quái vật phòng vé" Ma Dong Seok chinh phục khán giả bằng hình tượng mạnh mẽ trong loạt phim hành động Train to Busan, The Outlaws, Along with the Gods, Eternals... Năm nay, anh trở lại truyền hình sau 9 năm vắng bóng với dự án The Twelve Apostles, vào vai Tiger - đội trưởng của 12 thiên sứ chiến đấu chống lại quỷ vương Asura, với những màn hành động mãn nhãn.

9. IU

Mỗi năm, bất kỳ bộ phim truyền hình nào có sự tham gia của IU đều trở thành "bom tấn". Cô từng ghi dấu ấn với Người Tình Ánh Trăng, Moon Lovers, Ông Chú Của Tôi, Khách Sạn Ánh Trăng. Năm nay, IU trở lại với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, tiếp tục tạo nên một cú hit và giành đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 61. Sắp tới, IU xác nhận đóng vai nữ chính Sung Hee Joo con gái thứ hai trong gia đình tài phiệt đứng đầu giới kinh doanh trong The 21st Century Grand Prince's Wife hợp tác cùng Byun Woo Seok. Tác phẩm này dự kiến lên sóng vào năm 2026.

10. Cha Eun Woo

Cha Eun Woo được mệnh danh là "thiên tài gương mặt" và "nam thần phim chuyển thể truyện tranh". Anh đã tham gia nhiều phim chuyển thể từ webtoon như Người Đẹp Gangnam, Vẻ Đẹp Đích Thực. Năm ngoái, anh đã có sự "lột xác" trong Wonderful World, thể hiện khả năng diễn xuất chiều sâu hoàn toàn khác biệt. Sắp tới, Cha Eun Woo xác nhận tham gia dự án Netflix The Wonder Fools cùng với Park Eun Bin. Anh sẽ vào vai Lee Woon Jung, một nhân vật ẩn chứa nhiều bí mật. Bộ phim này dự kiến ra mắt vào năm sau.