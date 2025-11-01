Nếu phải chỉ ra một ngôi sao nam xứng danh "bình hoa di động" trong số các cái tên đang lên của màn ảnh Trung Quốc, Vương Hoằng Nghị chắc chắn là cái tên rất nhiều người nghĩ đến. Anh sở hữu vẻ ngoài vô cùng nổi bật, đặc biệt phù hợp với các tạo hình cổ trang.

Ở các bức ảnh tĩnh, Vương Hoằng Nghị đẹp đến phong thần.

Nếu chỉ nhìn ảnh phim, poster hoặc các bức hình leak do fan đăng tải, khán giả rất dễ bị choáng trước visual của mỹ nam sinh năm 1999. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi xem phim. Bởi lẽ, vì diễn xuất vô cùng kém cỏi, Vương Hoằng Nghị thường xuyên tự "phong ấn" nhan sắc của chính mình.

Thế nhưng anh lại rất biết cách tự "phong ấn" nhan sắc của bản thân bằng diễn xuất dở tệ.

Màn thể hiện kém cỏi của Vương Hoằng Nghị trong Thiên Địa Kiếm Tâm đang là chủ đề hot trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, anh phải nhận nhiều ý kiến chê bai khi mang đến màn thể hiện cực kỳ "cay mắt" trong bộ phim Thiên Địa Kiếm Tâm. Trên mạng xã hội, netizen nói rằng Vương Hoằng Nghị diễn trông giả trân và cực kỳ lố, phí hoài nhan sắc đẹp như tranh vẽ. Thậm chí, có người còn đưa ra quan điểm những gương mặt đẹp nhưng không biết diễn như vậy nên bị loại ra khỏi Cbiz. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Lại là anh này, haha. Cậu này là điển hình cho việc diễn xuất giết chết nhan sắc, đúng kiểu không biết diễn luôn chứ không phải kém bình thường, nó lố lăng như kiểu diễn hài kịch Douyin ấy. Mà cậu lại đang được tin là đợi bạo nên là sẽ thấy mặt cậu dài dài. - Diễn cái gì vậy trời tôn trọng mắt khán giả giùm cái. - Cậu này làm tui rất phân vân. Vừa muốn cậu đóng phim vì đẹp trai quá bây, vừa muốn cậu đừng đóng nữa vì diễn dở quá bây. - Ông này đẹp trai phết nhưng diễn thì ba chấm, dùng từ đơ cũng không hợp lý lắm, chỉ biết là nhìn rất kỳ lạ. - Diễn ghê quá, vừa giả vừa lố, để mặt tĩnh thì còn đẹp - Nên bớt bê hot girl, hot boy đi diễn hộ cái Cbiz. - Khiếp mấy ông mấy bà bình hoa di động kiểu này hoặc là nên trau dồi diễn xuất cho tử tế rồi diễn, không thì giải tán luôn đi, làm nghề mà không kính nghiệp không tôn trọng khán giả. Mà diễn thế này đạo diễn cũng ok cho lên phim được cũng tài chứ.

Nói thêm về Vương Hoằng Nghị, anh bắt đầu nổi lên nhờ vai Xích Thủy Phong Long trong Trường Tương Tư phần 1. Thời điểm đó, phản ứng mà khánh giả dành cho Vương Hoằng Nghị rất tích cực. Tuy nhiên sau đó, những màn thể hiện kém thuyết phục của nam diễn viên mỗi lần xuất hiện khiến người xem không khỏi ngán ngẩm, thất vọng vô cùng.

Vương Hoằng Nghị có gương mặt đẹp trời sinh để đóng cổ trang, nhưng diễn xuất là thứ mà anh cần phải trau dồi thêm rất nhiều nếu muốn tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Thực tế, trước khi bị chê với Thiên Địa Kiếm Tâm thì hồi năm ngoái, anh cũng đã gây nhiều tranh cãi khi đảm nhận vai Diệu Phong trong Thất Dạ Tuyết. Ở các hình ảnh leak, Vương Hoằng Nghị mang đến một Diệu Phong đẹp như xé tiểu thuyết bước ra. Thế nhưng khi phim hoàn thành phát sóng, đọng lại trong lòng khán giả chỉ là những cảnh quay giả trân, diễn lố đến khó tin từ ngôi sao 26 tuổi.

Khán giả có lý do để lo lắng cho số phận của Nguyệt Minh Thiên Lý.

Thời gian tới, Vương Hoằng Nghị sẽ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ khi Nguyệt Minh Thiên Lý được phát sóng. Đây là một tác phẩm có nguyên tác được đánh giá rất cao, vai nam chính do Vương Hoằng Nghị thể hiện cũng được xây dựng rất tốt. Thế nhưng với diễn xuất kém thuyết phục của nam diễn viên, cộng thêm việc nữ chính Bao Thượng Ân đang vướng phải loạt ồn ào nghiêm trọng, các fan đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho số phận của bộ phim này.