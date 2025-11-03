Từ tài tử màn ảnh rộng đến tượng đài phim truyền hình

Han Suk Kyu sinh năm 1964, bắt đầu sự nghiệp trong những năm 1990 - thời kỳ vàng son của điện ảnh Hàn. Khi nhiều đồng nghiệp cùng thời phải chật vật tìm chỗ đứng, Han Suk Kyu nổi lên như một hiện tượng nhờ diễn xuất tinh tế và phong thái điềm đạm. Các tác phẩm như The Gingko Bed (1996), Green Fish (1997) hay Shiri (1999) đều được xếp vào hàng kinh điển, đưa ông lên đỉnh cao danh vọng ngay ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Không chỉ là ngôi sao phòng vé, Han Suk Kyu còn được xem là người mở đường cho làn sóng phim Hàn hiện đại, với lối diễn tự nhiên, tiết chế cảm xúc nhưng cực kỳ nội lực. Ông không chọn vai diễn màu mè, cũng không đóng khung trong hình tượng anh hùng hay người tình hoàn hảo. Trên màn ảnh, Han Suk Kyu có thể là một đặc vụ trầm lặng, một bác sĩ tận tụy hay một người đàn ông mang nhiều vết xước tâm hồn và ở vai nào, ông cũng khiến khán giả tin tuyệt đối.

Sau hơn hai thập kỷ chinh phục điện ảnh, Han Suk Kyu bước sang lĩnh vực truyền hình với Romantic Doctor, Teacher Kim. Bộ phim y khoa tưởng chừng công thức ấy lại trở thành cú nổ lớn của đài SBS, mang về rating kỷ lục và giải thưởng danh giá cho nam chính.

Trong vai bác sĩ Kim, Han Suk Kyu thể hiện trọn vẹn hình ảnh một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy ấm áp - biểu tượng của lòng tận tụy và nhân cách nghề y. Cách ông sử dụng ánh mắt, khoảng lặng và giọng nói để thể hiện sự từng trải khiến khán giả trẻ phải thừa nhận: “Không ai có thể là Teacher Kim ngoài Han Suk Kyu”.

Thành công của Romantic Doctor không chỉ là con số rating hay giải thưởng, mà còn là minh chứng rằng Han Suk Kyu chưa bao giờ “hết thời”. Mỗi lần xuất hiện, ông đều khiến người xem cảm thấy mình đang được xem một lớp diễn xuất bậc thầy. Cả ba phần của Romantic Doctor đều giữ được sức hút, và nhân vật Kim Sabu đã trở thành biểu tượng hiếm hoi được yêu mến qua nhiều năm.

Không ồn ào, chỉ có đẳng cấp

Điều khiến Han Suk Kyu khác biệt là ông gần như vắng bóng trong đời sống giải trí ngoài phim ảnh. Không mạng xã hội, không scandal, không những lời phát ngôn gây chú ý - ông giữ mình tách biệt với hào quang. Chính sự im lặng ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng: khán giả tin rằng Han Suk Kyu chỉ tồn tại khi đèn máy quay bật sáng, và đó là nơi ông tỏa sáng nhất.

Các đạo diễn Hàn Quốc thường gọi ông là “người diễn viên không thể thay thế”. Vì mỗi khi Han Suk Kyu nhận vai, dự án gần như được đảm bảo về chất lượng. Ông không chạy theo xu hướng, không sợ nhân vật khó, mà luôn chọn kịch bản có chiều sâu. Đó là lý do suốt hơn 30 năm làm nghề, ông chưa từng có một vai diễn bị đánh giá là thất bại.

Một huyền thoại còn đang viết tiếp

Nhiều người gọi Han Suk Kyu là “cây đại thụ” của điện ảnh Hàn, nhưng ông chưa bao giờ xem mình là huyền thoại. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông từng nói: “Tôi không nghĩ về thành công, tôi chỉ nghĩ về nhân vật tiếp theo mà mình có thể tin tưởng.” Có lẽ chính vì triết lý giản dị ấy, sự nghiệp của Han Suk Kyu vẫn bền bỉ và chưa một lần chệch hướng.

Ở tuổi mà nhiều diễn viên cùng thế hệ đã lui về sau máy quay, Han Suk Kyu vẫn đang tiếp tục chinh phục khán giả trẻ. Ông không cần ồn ào để chứng minh vị thế, chỉ cần một ánh mắt, một lời thoại, là đủ khiến cả thế hệ diễn viên mới phải cúi đầu nể phục.

Ba mươi năm trôi qua, Han Suk Kyu vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ, tài năng và đẳng cấp. Một người đàn ông chưa từng biết thất bại bởi với ông, mỗi vai diễn đều là một chiến thắng.