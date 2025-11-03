Ngày 3/11, mạng xã hội Trung Quốc "nổ tung" khi cụm từ "Đoàn phim Đông Tà Tây Độc bị bắt vì mại dâm" leo thẳng lên top hotsearch Weibo, đạt gần 30 triệu lượt đọc chỉ trong vài giờ.

Đông Tà, Tây Độc được xếp trong Top 100 bộ phim nói tiếng Hoa xuất sắc nhất

Chủ đề nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi hàng loạt blogger chia sẻ lại ảnh chụp niên sử thành phố Ngọc Lâm (tỉnh Thiểm Tây), trong đó có đoạn ghi chép rằng một số thành viên đoàn phim Đông Tà Tây Độc từng bị công an bắt vì mua dâm tập thể vào năm 1993.

Đông Tà, Tây Độc là bộ phim kinh điển của đạo diễn Vương Gia Vệ ra mắt năm 1994 được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Bộ phim quy tụ dàn minh tinh hàng đầu như Trương Quốc Vinh, Lâm Thanh Hà, Lương Gia Huy, Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ.

Thời điểm mới ra mắt, phim gặp khó khăn về mặt thương mại, phim sau này được công nhận là một trong những tác phẩm “kinh điển” của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Phim từng giành Giải quay phim xuất sắc nhất và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông 1995, đồng thời được vinh danh tại Liên hoan phim Venice cùng nhiều đề cử tại Giải Kim Mã.

Dù từng gây tranh cãi vì quá "khó hiểu", nhưng năm 2005, HKFA (Hong Kong Film Awards) đã đưa bộ phim này vào danh sách Top 100 bộ phim nói tiếng Hoa xuất sắc nhất.

Bị ghi thẳng vào tài liệu: "16 người mua dâm, 7 người bán dâm, 4 người môi giới"

Theo bản chụp được lan truyền, phần "Sự kiện trọng đại năm 1993" trong Niên sử thành phố Ngọc Lâm (ấn hành năm 1996) ghi rõ:

"Ngày 27 tháng 7, cơ quan công an thành phố điều tra vụ án mại dâm của một số nhân viên trong đoàn phim 'Đông Tà Tây Độc'. Tổng cộng có 30 người liên quan, gồm 16 người mua dâm, 7 người bán dâm và 4 người môi giới."

Đoàn diễn viên Đông Tà, Tây Độc

Vụ việc xảy ra khi đoàn phim đang quay ngoại cảnh tại Ngọc Lâm, bối cảnh sa mạc vốn được sử dụng trong nhiều phân cảnh kinh điển của bộ phim do Vương Gia Vệ đạo diễn.

Ngay lập tức, cư dân mạng "đào mộ" lại toàn bộ hình ảnh, bản tin truyền hình cũ và các bài báo năm 2011, thời điểm sự việc này từng được một cư dân mạng phát hiện trong thư viện và đăng lên diễn đàn.

Theo các bản tin của China News Service và Sohu Entertainment đăng tháng 6/2011, phóng viên khi đó đã liên hệ với cán bộ phụ trách văn hóa thành phố Ngọc Lâm.

Người này xác nhận vụ việc trong niên sử là có thật, nhưng cho biết: "Những người bị bắt chỉ là nhân viên hậu trường, không phải diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng."

Vương Gia Vệ

Đại diện cũng khẳng định cuốn Niên sử thành phố Ngọc Lâm là tài liệu lưu hành nội bộ, in giới hạn khoảng 3.000 bản và dùng cho mục đích hành chính, không bán ra ngoài.

Từ năm 2011, sự việc từng gây xôn xao nhỏ nhưng sau đó lắng xuống. Đến nay, khi được chia sẻ lại trong thời điểm mạng xã hội cực kỳ nhạy cảm với các tin "đào mộ", chủ đề này mới bùng nổ trở lại với quy mô lớn hơn nhiều.

Phản ứng của dư luận xứ Trung

Phản ứng của dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc trước thông tin đoàn làm phim Đông Tà Tây Độc bị ghi trong Niên giám thành phố Du Lâm vì bê bối mua dâm năm 1993 khá sôi nổi nhưng cũng nhiều tranh cãi.

Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi một vụ việc hơn 30 năm trước bất ngờ bị “đào mộ”, cho rằng chuyện đã quá xa và không đáng để khơi lại. Một bộ phận khác bênh vực đạo diễn Vương Gia Vệ, khẳng định ông chỉ là người đứng đầu đoàn phim chứ không liên quan trực tiếp, trong khi một số ý kiến phản đối cho rằng với tư cách trưởng đoàn, ông khó tránh khỏi ảnh hưởng.

Cũng có những bình luận nghi ngờ tính xác thực của thông tin, cho rằng “niên giám” chỉ nhắc đến vài nhân viên tạm thời, không hề nêu tên nghệ sĩ nào. Dù vậy, nhiều người thừa nhận việc ghi chép này vẫn khiến dư luận không khỏi tò mò và đặt câu hỏi về hậu trường của một trong những bộ phim kinh điển nhất điện ảnh Trung Quốc.

Vương Gia Vệ đang là cái tên được nhắc nhiều trên MXH sau loạt ồn ào lộ file ghi âm

Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ phản ứng gay gắt và tỏ ra thất vọng với Vương Gia Vệ dù nam đạo diễn không mấy liên quan đến vụ việc.

Phản ứng của dư luận càng trở nên gay gắt hơn khi vụ việc cũ của đoàn phim Đông Tà Tây Độc bị khơi lại chỉ ít ngày sau bê bối rò rỉ đoạn ghi âm được cho là liên quan đến đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn. Trong đoạn ghi âm lan truyền trên mạng, hai người bị cho là đã có những lời lẽ không phù hợp, thậm chí nhắc đến nhiều nghệ sĩ như Đường Yên, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Lâm Thanh Hà

Vì thế, khi thông tin “đoàn làm phim năm 1993 mua dâm tập thể” xuất hiện trong Niên giám Du Lâm, nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”, làm hình ảnh Vương Gia Vệ càng thêm xấu đi trong mắt công chúng.

Một số ý kiến nhận định sự trùng hợp về thời điểm khiến công chúng dễ liên tưởng và nghi ngờ, dù phía cơ quan chức năng khẳng định sự việc năm xưa chỉ liên quan đến vài nhân viên chứ không dính đến các ngôi sao hay đạo diễn.



