Những giọt nước mắt từ lâu đã trở thành “vũ khí cảm xúc” lợi hại nhất của nhiều mỹ nhân trên màn ảnh Việt. Không phải ai cũng có thể khiến khán giả rung động chỉ bằng một ánh nhìn hay tiếng nấc khẽ, nhưng có những diễn viên khi khóc, cả khung hình như ngưng lại. Mỗi giọt lệ rơi không chỉ kể câu chuyện của nhân vật mà còn chạm đến trái tim người xem, khiến người ta vừa thương, vừa nể, vừa không thể rời mắt.

Mới đây, một clip trên TikTok đã chia sẻ bảng xếp hạng “5 mỹ nhân Việt khóc đẹp nhất màn ảnh Việt”, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không qua hội đồng nghệ thuật hay tiêu chí kỹ thuật, danh sách này được sinh ra hoàn toàn từ cảm xúc thật của người xem, khi từng phân cảnh được cắt lại và lan truyền chóng mặt.

Điều thú vị là bảng xếp hạng quy tụ đủ mọi thế hệ từ “nữ hoàng nước mắt” của điện ảnh Việt đến những tân binh vừa chạm ngõ diễn xuất nhưng đã gây sốt bằng một cảnh rơi lệ duy nhất.

5 gương mặt được khán giả gọi tên nhiều nhất lần lượt là: Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn, Uyển Ân, Phương Oanh và Quỳnh Châu.

Phương Anh Đào

Trong số những mỹ nhân Việt được gọi là “nữ hoàng nước mắt”, Phương Anh Đào là cái tên khiến khán giả nhớ nhất vì cô không chỉ khóc đẹp mà còn khóc có lý do. Mỗi giọt lệ rơi trên gương mặt cô đều gắn liền với nỗi đau, sự kìm nén và chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Cảnh khóc đáng nhớ của Phương Anh Đào trong Mai

Trong Mai, cảnh Phương Anh Đào khóc ở đoạn kết được xem là khoảnh khắc đắt giá nhất phim: Ánh mắt mờ đi vì nước mắt, vừa mong manh vừa dữ dội đến mức nhiều khán giả bình luận rằng “khi Phương Anh Đào khóc, cả thế giới đều có lỗi”. Còn ở Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, cô thể hiện sự cô đơn và nỗi nhớ cha trong những cảnh khóc lặng lẽ giữa đất Nhật xa xôi không cần thoại, chỉ cần ánh nhìn đã đủ khiến tim người xem thắt lại.

Sang Chiếm Đoạt, Phương Anh Đào lại mang đến một phiên bản khác của nước mắt không còn yếu đuối mà là nỗi đau xen lẫn sự mạnh mẽ của người phụ nữ đứng dậy sau tổn thương.

Càng khóc nhan sắc của Phương Anh Đào càng đẹp

Điểm đặc biệt là dù ở hoàn cảnh nào, Phương Anh Đào luôn giữ được vẻ đẹp và sự chân thật trong từng khung hình. Cô không gào thét, không cố “diễn cho hay”, mà để cảm xúc dâng lên tự nhiên, khiến người xem tin rằng đó là nước mắt của chính mình, không phải của nhân vật. Chính vì thế, với khán giả Việt, khi nhắc đến một người “khóc mà vẫn đẹp”, “khóc mà chạm tim”, cái tên Phương Anh Đào gần như luôn đứng đầu.

Kaity Nguyễn

Bắt đầu sự nghiệp với Em Chưa 18, Kaity Nguyễn từng được xem là “cô gái dễ thương” của màn ảnh. Sau thành công của Em Chưa 18, Kaity Nguyễn đã chứng minh thực lực cũng như sức hút của mình với các đạo diễn khi cô đảm nhận nhiều vai diễn chính trong các phim ăn khách như: Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Từ Quá Khứ, Người Vợ Cuối Cùng… Qua từng dự án cô chứng minh khả năng diễn xuất vượt xa tuổi đời.

Kaity Nguyễn trong Cô Gái Đến Từ Quá Khứ

Gần đây nhất, Kaity Nguyễn gây dấu ấn với vai diễn nữ tiếp viên hàng không trong Tử Chiến Trên Không. Phân cảnh nữ tiếp viên hàng không khóc vì sợ hãi nhưng không hề lùi bước của Kaity Nguyễn đã chạm tới trái tim của nhiều người.

Vai diễn ấn tượng của Kaity trong Tử Chiến Trên Không

Uyển Ân

Không chỉ còn là “em gái của Trấn Thành”, Uyển Ân khẳng định tên tuổi sau hàng loạt các vai diễn liên tiếp Nhà Bà Nữ, Mai, Chị Ngã Em Nâng.

Cảnh khóc của Uyển Ân trong Chị Ngã Em Nâng

Trên TikTok, những video quay lại cảnh khóc của Uyển Ân trong phim nhận được rất nhiều phản ứng của khán giả. Theo nhiều người, Uyển Ân đã thật sự trưởng thành qua từng vai diễn khác nhau. Không chỉ rơi nước mắt, Uyển Ân còn thể hiện cảm xúc vỡ òa đến mức nghẹn lời chân thật, bản năng và đầy năng lượng của một diễn viên trẻ đang ở thời kỳ chín muồi về cảm xúc.

Vai diễn của Uyển Ân trong Nhà Bà Nữ

Phương Oanh

Là nữ chính phim giờ vàng, khả năng diễn xuất của Phương Oanh có lẽ là điều không ai có thể bàn cãi. Chỉ có điều khá bất ngờ là Phương Oanh lại được netizen xếp sau Uyển Ân, một cái tên khá mới. Một trong những phân cảnh khóc của Phương Oanh được mọi người nhắc đến nhiều nhất có lẽ nhờ những phân đoạn cảm xúc đỉnh cao trong Hương Vị Tình Thân.

Cảnh khóc của Phương Oanh trong Hương Vị Tình Thân

Khuôn mặt Oanh đỏ hoe, giọng run run, từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào trái tim nhiều người. Nhiều khán giả nhận xét: “Phương Oanh khóc mà vẫn đẹp, vẫn giữ thần thái của một người phụ nữ mạnh mẽ đang cố gắng không gục ngã.” Dù chỉ xếp sau Uyển Ân trong bình chọn, cô vẫn được xem là “nữ chính khóc đẹp” của phim Việt.

Diễn xuất của Phương Oanh luôn được đánh giá cao

Quỳnh Châu

Sự xuất hiện của Quỳnh Châu trong danh sách này là điều bất ngờ thú vị. Xuất thân người mẫu, cô khiến khán giả bất ngờ với diễn xuất tinh tế trong Cách Em 1 Milimet. Những phân cảnh tình cảm, ánh mắt Quỳnh Châu long lanh, giọng nói run run nhưng đầy tiết chế không phô trương, không cố gắng “làm bi”.

Cảnh khóc viral của Quỳnh Châu

Qua diễn xuất của Quỳnh Châu , khán giả hoàn toàn có thể đồng cảm với nhân vật, cảm thấy vô cùng xót xa mỗi khi thấy cô rơi lệ. Quả thực, không hề quá khi nói rằng Quỳnh Châu là lựa chọn phù hợp tuyệt đối cho nhân vật Tú, từ vẻ ngoài xinh đẹp đến kỹ năng diễn xuất đều quá hoàn hảo.

Quỳnh Châu được coi là nữ hoàng nước mắt thế hệ mới của màn ảnh Việt

Khán giả nhận xét: “Quỳnh Châu khóc rất điện ảnh, không cần nhiều nước mắt, chỉ một giây thôi là thấy tim mình nhói.” Cô được xem là “ẩn số sáng giá” của thế hệ diễn viên trẻ.