Từng là gương mặt “vô danh” bị loại khỏi hàng trăm buổi casting, Choo Young Woo giờ đây đã trở thành cái tên phủ sóng khắp màn ảnh Hàn. Chỉ trong vòng một năm, nam diễn viên sinh năm 1999 đã góp mặt trong bốn dự án truyền hình lớn, vươn lên hàng “siêu sao toàn cầu” nhờ nỗ lực phi thường sau hàng trăm lần thất bại.

Bị từ chối hơn 100 lần vì… diễn quá dở

Trong tập You Quiz on the Block phát sóng ngày 18/10, Choo Young Woo khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ anh từng thất bại ở khoảng 100 buổi thử vai trước khi có cơ hội đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Trong giai đoạn 2021 – 2022, tôi nghĩ mình đã tham gia gần như mọi buổi thử vai ở Hàn Quốc. Tôi rớt hết, ít nhất cũng 100 lần.”

Anh cho biết, khi nhìn lại hồ sơ lưu trên điện thoại, anh phát hiện mình đã nhận từ 200 đến 300 kịch bản, đồng nghĩa với việc từng đi thử ít nhất hơn 100 buổi audition. “Tôi còn đùa rằng, bị từ chối nhiều vậy chắc cũng là một loại tài năng,” Choo chia sẻ.

Hai MC Yoo Jae Suk và Jo Se Ho tò mò hỏi điều gì đã khiến anh thất bại liên tiếp. Choo thành thật chia sẻ:

“Tôi quá khát khao được nhận vai nên rất căng thẳng, kỹ năng diễn xuất của tôi khi ấy chưa tốt như bây giờ.”

Anh kể thêm, trong nhiều buổi casting, người ta còn nghi ngờ anh có thật sự học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc hay không vì diễn quá kém. Choo Young Woo chia sẻ: "Tôi nghe họ nói 'Cậu cần cố gắng hơn; Phải luyện biểu cảm thêm; Giọng nói cần tự tin hơn"... tôi nhớ rất rõ từng lời, tất cả đều trở thành kinh nghiệm quý giá".

Trong chương trình, Choo Young Woo cũng kể lại câu chuyện xúc động với cha mình, người từng khuyên anh nên tìm một công việc ổn định để kiếm sống. "Cha tôi nói: ‘Nếu con không trở thành diễn viên, nhà mình đâu có giàu, con phải kiếm sống, ít nhất hãy học lấy chứng chỉ gì đó'. Nhưng tôi đã trả lời: ‘Con sẽ diễn đến khi chết. Con không quan tâm dù không kiếm được tiền", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên khẳng định niềm tin mạnh mẽ vào nghề: “Một khi tôi đã bắt đầu, thì không còn đường lui nữa.”

Những lời nói giản dị ấy khiến khán giả xúc động bởi đằng sau ánh hào quang là một hành trình kiên định, đầy nỗ lực và cả những tổn thương mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Từ “kẻ bị loại” đến gương mặt phủ sóng toàn cầu

Sau những năm tháng thất bại liên tiếp, Choo Young Woo chính thức ra mắt trong Police University (2021), rồi ghi dấu với School 2021. Đến năm 2024 – 2025, anh thực sự bứt phá với hai dự án lớn: The Tale of Lady Ok và The Trauma Code: Heroes on Call.

Choo Young Woo trong The Tale of Lady Ok

Chỉ trong năm 2025, anh góp mặt trong bốn bộ phim liên tiếp thuộc bốn thể loại khác nhau từ cổ trang, y khoa đến hành động và tâm lý tất cả đều đạt thành tích cao trên Netflix, Disney+ và các nền tảng Hàn Quốc.

Từng bị nghi ngờ “không có tố chất diễn viên”, giờ đây Choo Young Woo được xem là “gương mặt vàng của thế hệ Z” của phim Hàn. Anh được khán giả yêu mến nhờ ánh mắt biết kể chuyện, diễn xuất tự nhiên và tinh thần cầu tiến.

Choo Young Woo hóa thân thành bác sỹ trong The Trauma Code: Heroes on Call.

Câu chuyện của Choo Young Woo không chỉ là hành trình nghề nghiệp mà còn là minh chứng cho lòng kiên trì trong giới giải trí khắc nghiệt. Giữa một ngành công nghiệp nơi hào quang luôn đi kèm áp lực, chàng trai từng bị 100 đoàn phim từ chối đã chứng minh rằng sự bền bỉ quan trọng hơn may mắn.

“Một khi tôi đã bắt đầu, thì không còn đường lui nữa", câu nói ấy không chỉ là lời khẳng định của Choo Young Woo, mà còn là thông điệp dành cho những người đang trên hành trình tìm kiếm giấc mơ của chính mình.

Từ “kẻ bị loại” đến “hiện tượng toàn cầu”, hành trình của Choo Young Woo chính là minh chứng rằng: khi đam mê đủ lớn, thất bại chỉ là một chương nhỏ trong câu chuyện thành công.



