Năm 2022, Avin Lu và Lan Thy đóng chung trong dự án điện ảnh Em và Trịnh. Trong phim, Avin Lu vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời niên thiếu. Còn Lan Thy hóa thân thành Bích Diễm - mối tình đầu mộng mơ của Trịnh Công Sơn vào những năm 1960. Dù thời lượng lên hình của Lan Thy cực ngắn nhưng cô lại vô cùng thân thiết với cả dàn diễn viên, từng chia sẻ mình thường xuyên lên đoàn, đồng hành cùng ekip. Chính vì vậy mà cô và Avin Lu đã chính thức trở thành một cặp.

Cho đến đầu năm 2023, trên trang cá nhân, Lan Thy lần đầu công khai mối quan hệ đặc biệt giữa cô và đồng nghiệp. Nữ diễn viên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào khi làm việc lẫn trong cuộc sống với Avin Lu kèm theo dòng trạng thái như xác nhận tình cảm của cả hai: "2022 chẳng dễ dàng gì với mình, nhưng có chàng trai này luôn đồng hành".

Avin - Lan Thy nên duyên từ Em Và Trịnh

Hai người từng có khoảng thời gian cực mặn nồng

Mối quan hệ ngọt ngào của cặp đôi không kéo dài quá lâu. Họ âm thầm hẹn họ và cũng lặng lẽ chia tay. Lan Thy sau đó công khai người yêu mới còn Avin Lu thì vẫn miệt mài làm nghề, liên tục đóng phim, ra nhạc mới. Hiện tại, cả 2 đều có dự án phim mới ra rạp, cùng là phim kinh dị. Nếu Avin Lu đảm nhận vai chính trong Cải Mả - bộ phim đứng top 1 phòng vé thì Lan Thy lại đảm nhận một vai phụ trong Nhà Ma Xó, tác phẩm có phần khiêm tốn hơn trên đường đua doanh thu.

Mới đây, khi cả 2 bộ phim cùng thực hiện những chuyến cinetour quảng bá dự án, Lan Thy và Avin Lu bất ngờ chạm mặt nhau tại rạp. Khoảnh khắc 2 người chạm mặt được khán giả ghi lại. Avin Lu mỉm cười, gật đầu chào đối phương, biểu cảm sau đó trông tương đối sượng. Trong khi đó, Lan Thy quay lưng đi, dường như còn bị người quen trêu chọc.

Avin cười và cúi chào...

Nhưng ngay sau đó biểu cảm lập tức trở nên gượng gạo

Lan Thy quay lưng đi, dường như còn bị người quen trêu chọc

Sau đó một lần nữa xuất hiện chung trong một khung hình

Nhìn biểu cảm của Avin Lu, nhiều người cho rằng nam diễn viên vẫn còn luyến tiếc người cũ. Quay ngược thời gian về thời điểm đúng 1 năm trước, Avin Lu từng đăng tải dòng trạng thái "Tôi từng nhìn em như thế. Nhưng thật tệ, tình yêu tôi vụng về!" được cho là nói về Lan Thy. Suốt 1 năm qua, đây là lần đầu cặp đôi chạm mặt, cư dân mạng vẫn cho rằng Avin vẫn chưa thực sự quên được người yêu cũ. Nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho mối quan hệ phim giả tình thật đầy đáng tiếc này.

Avin Lu sinh năm 1995, là nam ca sĩ lấn sân diễn xuất tương đối thành công với loạt phim có doanh thu cao như Em Và Trịnh, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình,... và hiện tại là Cải Mả. Dù Cải Mả vấp phải làn sóng tẩy chay gay gắt vì đời tư của một diễn viên nhưng phim vẫn có doanh thu khá ổn, đứng top 1 phòng vé ngay từ khi vừa ra mắt. Phim mang đến hình ảnh mới của Avin Lu, khác hoàn toàn dáng vẻ chàng thơ học đường vốn gắn liền với anh suốt nhiều năm qua.

Lan Thy bắt đầu diễn xuất từ Em Và Trịnh, gây chú ý nhờ nét đẹp được cho là gợi nhắc nhiều mỹ nhân Hoa ngữ như Thư Kỳ, Củng Lợi,... Cô chưa có nhiều tác phẩm nổi bật, mới chỉ đóng chính trong Âm Dương Lộ và có vai phụ trong Nhà Ma Xó, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi,...