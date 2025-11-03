Mới đây, Hứa Vĩ Văn đã chia sẻ những hình ảnh chụp chung của anh và Miu Lê kèm dòng trạng thái "2015 - 2025. Thanh xuân 10 năm có thể quay trở lại được như Bà Nội không!? Hay làm phần 2?". Trong bức ảnh, phía trên là cảnh hai người chung khung hình hồi 2015, thời điểm bộ phim điện ảnh Em Là Bà Nội Của Anh gây sốt. Phía bên dưới là màn tái hợp của hai người trong năm 2025.

Bài đăng gây chú ý của Hứa Vĩ Văn trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen dành những lời ca ngợi nhan sắc cho cặp đôi bởi dù 10 năm đã trôi qua, thế nhưng cả hai vẫn rất đẹp, rất trẻ như thể bị thời gian bỏ quên, đặc biệt là Hứa Vĩ Văn. Không chỉ vậy, sau dòng trạng thái của nam tài tử, khán giả còn hy vọng rằng tác phẩm này sẽ thật sự trở lại với một phần phim mới.

Miu Lê và Hứa Vĩ Văn từng hợp tác chung ở phim điện ảnh Em Là Bà Nội Của Anh.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: - Chú khỏi già. Để con già cho, haha. - Xưa công ty em chạy cinetour cho Em Là Bà Nội Của Anh nè, lúc đó anh Văn trẻ đẹp kinh khủng, hiền lành, thân thiện, giọng nhỏ nhẹ, mãi yêu quý anh Văn. - 10 năm trước chị Miu theo style trưởng thành còn giờ theo style dễ thương hả. - Mê cả chú Văn và chị Miu Lê. - Hai tấm hình chằng thấy khác dì nhau,ai cũng trẻ trung xinh đẹp như 10 năm trước vậy. Chúc phim mới của các bạn thành công nhé! - Đừng có khều phần 2 nha cha, chịu không có nổi.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, cả hai đều là những gương mặt đình đám của showbiz Việt. Hứa Vĩ Văn được yêu mến với rất nhiều vai diễn ở các tác phẩm nổi tiếng, bao gồm cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh như Lời Thú Tội Của Eva, Thái Sư Trần Thủ Độ, Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh... Mới đây nhất, anh vinh dự được góp phần tạo nên thành công cho bom tấn Mưa Đỏ.

Hứa Vĩ Văn góp phần tạo nên thành công rực rỡ của Mưa Đỏ.

Miu Lê trong phim Chiếm Đoạt ra rạp hồi 2023.

Còn về Miu Lê, cô nổi tiếng với vai trò ca sĩ, sở hữu nhiều bản hit gắn liền với thanh xuân của vô số khán giả. Không chỉ vậy, Miu Lê cũng lấn sân sang diễn xuất, trong đó Em Là Bà Nội Của Anh chính là bộ phim nổi tiếng nhất của cô. Bên cạnh đó, Miu Lê cũng xuất hiện ở các bộ phim như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Anh Thầy Ngôi Sao hay Chiếm Đoạt.