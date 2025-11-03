Trong số các phim Hàn đáng chiếu ở thời điểm hiện tại, Typhoon Family có thể nói là tác phẩm đáng xem bậc nhất. Kể từ khi phát sóng từ ngày 11/10 đến nay, bộ phim vẫn luôn duy trì thành tích rating cực tốt.

Typhoon Family mở màn với thành tích 5,874% và ghi nhận mức 9,093% ở tập 8 phát sóng hôm 2/11. Không chỉ vậy, tất cả các tập phim đều dẫn đầu cả nước trong khung giờ phát sóng. Đây là minh chứng tốt nhất cho sức hút khủng của Typhoon Family với khán giả Hàn Quốc.

Typhoon Family đang chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.

Thành tích rating của Typhoon Family.

Dĩ nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Typhoon Family đạt được thành công như vậy. Bằng cách kết hợp các đề tài lãng mạn - kinh doanh - đời sống, Typhoon Family không chỉ mang tới một câu chuyện tình yêu đơn điệu, mà còn viết nên cả một hành trình trưởng thành, thực hiện lý tưởng của cặp đôi chính.

Theo dõi từng tập phim, khán giả thấy được sự đầu tư cho kịch bản, quá trình xây dựng nhân vật. Không chỉ vậy, cả hai nhân vật chính đều được khắc họa một cách tuyệt vời qua màn thể hiện của bộ đôi Lee Jun Ho - Kim Min Ha.

Lee Jun Ho và Kim Min Ha đều gây sốc visual cho khán giả.

Lee Jun Ho vào vai Kang Tae Poong, một chàng trai trẻ lớn lên trong gia đình khá giả, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ nhưng bị buộc phải trưởng thành sau khi người cha đột ngột qua đời, công ty lại lâm vào khó khăn. Lee Jun Ho đã thể hiện quá tốt những diễn biến tâm lý của Kang Tae Poong trong từng giai đoạn, khiến cho khán giả thực sự như được sống trọn từng giây phút cùng nhân vật.

Kim Min Ha đảm nhận vai Oh Mi Sun, cô con gái cả trong một gia đình với hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn so với Kang Tae Poong. Khi cha của Kang Tae Poong còn sống, ông đã ra tay giúp đỡ gia đình Oh Mi Sun. Giờ đây, cô lại đồng hành bên Kang Tae Poong trong những thời khắc khó khăn nhất.

Cư dân mạng đang nói rằng Lee Jun Ho mặc vest chính là thần.

Bên cạnh việc diễn tốt, ngoại hình của cặp đôi diễn viên chính tiếp tục là một điểm cộng lớn, đặc biệt là Lee Jun Ho. Ở bất cứ phân cảnh nào, mỹ nam sinh năm 1990 cũng đều đẹp đến nao lòng, đặc biệt là trong những cảnh quay mới nhất khi Kang Tae Poong cùng với Oh Mi Sun có chuyến công tác đầu tiên tại Thái Lan. Họ ăn vận chỉn chu, cùng nhau xuất hiện tại một câu lạc bộ. Nhân vật Kang Tae Poong xuất hiện với bộ vest đen sang trọng, cộng đồng mạng không khỏi đồng loạt khen ngợi, công nhận rằng Lee Jun Ho mặc vest chính là thần.