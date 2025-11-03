Cuối năm 2025, làng phim Việt đang sôi động hẳn lên với một loạt dự án mới, đa phần là phim thuộc thể loại kinh dị kỳ bí, ghê rợn. Thế nhưng xen lẫn trong đó có một tác phẩm nổi bật với nhan đề khá dị, chưa từng thấy từ trước đến nay là Trái Tim Què Quặt. Dự án không chỉ mang đến hơi thở hoài cổ mà còn khơi dậy sự tò mò mãnh liệt với nội dung như một scandal tình ái ngập thị phi và khó đoán.

Phim Trái Tim Què Quặt gây tò mò.

Theo thông tin từ ekip, Trái Tim Què Quặt nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn phim ảnh nhờ nhan đề kỳ lạ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển À cloche cœur của Pháp, khi dịch nghĩa ra thì đúng thật là "Với trái tim què quặt". Tại họp báo, đạo diễn Quốc Công đã thú nhận được truyền cảm hứng sâu sắc từ nguyên tác và quyết định làm bằng được phiên bản Việt của câu chuyện này. Từ đó, anh sản xuất bản phim đậm chất Việt Nam vào những năm 90 với tông màu hoài cổ, che giấu nhiều điều bí ẩn.

Không hề kém cạnh nhan đề, nội dung của Trái Tim Què Quặt gây tò mò không kém, xoay quanh một thị trấn yên bình bị xáo trộn bởi vụ án mạng tàn bạo. Thi thể một người phụ nữ được phát hiện, và mọi nghi ngờ đổ dồn về những người thân cận nhất. Hành trình truy tìm sự thật đưa khán giả đi sâu vào mối quan hệ tình cảm rối ren giữa các cặp đôi Triết (Quách Ngọc Ngoan) - Xuân (Xuân Văn) và Sơn (Việt Hưng) - Ánh (Nhật Linh). Trailer phim đã hé lộ những tình tiết "drama" đỉnh cao, từ ghen tuông, phản bội đến giết người, và bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ.

Hai cặp đôi trong phim Trái Tim Què Quặt.

Bên cạnh cốt truyện cực cuốn, Trái Tim Què Quặt còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng điện ảnh kể từ Người Bất Tử. Anh thủ vai Triết, một người đàn ông bị cuốn vào vòng xoáy tình ái và bí mật với những uẩn ức, khiến anh trở thành tâm điểm của mọi nghi ngờ.

Sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng trở thành "cơn sốt" với khán giả, đặc biệt khi anh mang đến nét diễn điện ảnh cuốn hút, khác biệt hẳn so với các nam chính hành động hay lãng mạn trong năm nay. Quách Ngọc Ngoan không cần cố quá nhiều vẫn toát lên sự chín muồi, khiến phần bình luận các bài đăng về phim đều tràn ngập tên anh. Đóng cặp cùng anh là Xuân Văn, sao nữ vừa qua đã gây sốt với vai Phương trong Tử Chiến Trên Không, hứa hẹn là mảnh ghép thú vị bên cạnh nam tài tử.

Quách Ngọc Ngoan gây sốt trong phim.

Xuân Văn cũng được trông chờ.

Trái Tim Què Quặt chính thức công chiếu vào ngày 7/11/2025.



