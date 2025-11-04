Hot nhất Cbiz lúc này là thông tin cặp đôi Hình Phi - Từ Phương Châu hẹn hò đang gây chấn động mạng xã hội, leo lên top 1 Hot Search Weibo bảng giải trí. Mối quan hệ của cả hai được tiết lộ sau khi paparazzi bắt gặp Hình Phi lái xe qua nha Từ Phương Châu sau đó còn ngủ qua đêm. Đáng nói hơn là đến hôm sau, cặp đôi lại sang nhà của Hình Phi, sau đó nói chuyện cùng với mẹ của nữ diễn viên một cách rất tự nhiên, có thể thấy mối quan hệ của cả hai được gia đình ủng hộ.

Hình Phi và Từ Phương Châu lộ chuyện hẹn hò gây sốt mạng xã hội.

Nói thêm về cặp đôi này, Hình Phi là một gương mặt không xa lạ với các khán giả yêu phim Trung Quốc. Cô từng đóng ở các bộ phim Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi, Phúc Lưu Niên, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta... được khán giả yêu thích nhờ vẻ đẹp như búp bê, từng đường nét đều dễ chịu vô cùng. Trong năm 2025, cô vinh dự được là một thành viên góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Sinh Vạn Vật, bộ phim chiếu giờ vàng trên CCTV8 và lập nhiều kỷ lục chấn động. Trong phim, Hình Phi đảm nhận vai Ninh Tô Tô, em gái của nữ chính Ninh Tú Tú do Dương Mịch thể hiện.

Hình Phi sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, diễn xuất tốt và ít drama.

Cô đóng vai Ninh Tô Tô trong phim Sinh Vạn Vật.

Về phần Từ Phương Châu, anh là một gương mặt còn khá xa lạ với công chúng. Anh từng tham gia show Thanh Xuân Có Bạn 2019, hoạt động với tư cách thành viên nhóm Core One, đồng thời lấn sân sang diễn xuất với các vai phụ ở Ngày Không Ngủ, Dấu Vết hay Huyễn Nhạc Sâm Lâm. Đáng chú ý, Từ Phương Châu và Hình Phi từng hợp tác chung trong bộ phim Hoa Khê Ký chiếu năm 2023.

Trên mạng xã hội, netizen đang bày tỏ sự ủng hộ đối với cặp đôi. Mọi người cho rằng với việc Từ Phương Châu năm nay đã 30 tuổi trong khi Hình Phi đã 31, việc họ yêu đương hay thậm chí nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân là hết sức bình thường: