Thời gian qua, Ngu Thư Hân nhận vô số những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Với rất nhiều ồn ào đời tư, cô nhanh chóng sụp đổ danh tiếng, trở thành mỹ nhân bị ghét bậc nhất làng giải trí Trung Quốc hiện tại.

Mới đây nhất, mỹ nhân đình đám này tiếp tục mất điểm trong mắt công chúng khi tham gia Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI tổ chức ở Thái Lan. Trên mạng xã hội, netizen đang lan truyền khoảnh khắc Ngu Thư Hân được một nhân viên chỉnh trang phục giúp, thế nhưng cô lại hất tà váy vào mặt người này. Dù đây có thể là hành động vô tình, nhưng điều đáng nói là sau đó Ngu Thư Hân không xin lỗi nhân viên mà vẫn tiếp tục tạo dáng.

Hành động của nữ diễn viên bị đánh giá không chỉ thể hiện EQ thấp, mà còn cho thấy cô là người kiêu ngạo, thiếu tôn trọng đối với mọi người xung quanh. Với vụ việc này, hình ảnh trong sáng dễ thương của Ngu Thư Hân vốn đã hoen ố lại càng trở nên tệ hơn.

- Không cố tình nhưng mà cái nết của chị là chị không xin lỗi. - Bên bển ai tag Ngu Thư Hân vào video của chị đẹp Trần Đô Linh giúp cái, để chị học người ta cách cư xử với nhân viên nữ giúp. - Nhiều lúc con người như nào, có được dạy dỗ đàng hoàng hay nết tiểu thư nó thể hiện qua hành động nhỏ thế này. - Hoa 95 duy nhất hất tà áo vào mặt nhân viên trong lúc nhân viên đang cặm cụi chỉnh váy cho mình. - Cái đáng nói ở đây là fan cứ suốt ngày khen đại mỹ nhân với cách ứng xử như sách giáo khoa ấy. Thà cứ để bình thường, ca tụng cho lắm rồi mỗi ngày người ta đào ra một hố.

Nói thêm về Ngu Thư Hân, cô từng được biết đến với hình tượng ngây thơ, ngọt ngào và dễ thương. Hồi năm ngoái, danh tiếng của Ngu Thư Hân lên đến đỉnh điểm nhờ tham gia show Nhà Hàng Trung Hoa mùa 8 cũng như bộ phim ngôn tình cổ trang Vĩnh Dạ Tinh Hà. Tuy nhiên giờ đây, mọi thứ đã thay đổi 180 độ.

Danh tiếng của Ngu Thư Hân đang chạm đáy sau khi bị Trương Hạo Nguyệt tố bắt nạt, cô lập cô khi cả hai cùng tham gia show Thanh Xuân Có Bạn 2. Không chỉ vậy, Triệu Chí Vỹ cũng lên tiếng nói rằng Ngu Thư Hân có hành động ám chỉ khiến anh bị hiểu lầm là kẻ phụ bạc, từ đó mất đi nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Một vụ việc khác cũng được đào lại thời gian gần đây, đó là chuyện cô từng có những phát ngôn thiếu tôn trọng tiền bối A Vân Ca. Chưa dừng lại ở đó, những hành động thể hiện EQ thấp, coi mình là trung tâm của Ngu Thư Hân cũng vì vụ việc này mà bị chia sẻ rầm rộ. Chưa hết, các bê bối trong chuyện kinh doanh của nhà họ Ngu cũng gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho nữ diễn viên.



