Thời điểm hiện tại, ba bộ phim Dear X, The Manipulated và Would You Marry Me đang nhận được vô số sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó, màn ảnh Hàn còn có một tác phẩm rất đáng theo dõi là Spirit Fingers (tựa Việt: Năm Ngón Tay Diệu Kỳ).

Spirit Fingers là một tác phẩm cực kỳ đáng xem.

Dù không tạo ra tiếng vang lớn, thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng ai xem bộ phim này cũng phải để lại những bình luận khen ngợi. Thực tế, phim được chấm điểm rất cao, đạt tới 9,1 trên IMDb và 8,5 trên Mydramalist.

Spirit Fingers là một bộ phim thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - thanh xuân. Tại đây, khán giả sẽ theo chân cô thiếu nữ Song Woo Yeon, một nữ sinh trung nhút nhát, thiếu tự tin. Ở nhà, cô luôn cảm thấy bản thân như người vô hình khi mà cha mẹ thường thiên vị, so sánh cô với người anh trai tài giỏi.

Dẫu vậy, mọi chuyện thay đổi khi Song Woo Yeon gia nhập câu lạc bộ phác thảo Spirit Fingers. Tại đây, cô gặp được những người bạn mới. Nhờ nguồn năng lượng tích cực và những lời động viên từ họ, Song Woo Yeon dần trở nên tự tin hơn để tỏa sáng.

Park Ji Hu trong vai nữ chính Song Woo Yeon.

Đề cập đến một chủ đề thiết thực, mang tính thời sự, thế nhưng Spirit Fingers lại thể hiện nó một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần hấp dẫn. Tình bạn, tình yêu trong phim được khắc họa một cách trong trẻo, dễ thương.

Bộ phim Spirit Fingers có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng bao gồm Park Ji Hu, Cho Jun Young, Cha Woo Min, Choi Bo Min, Park You Na... Trong đó Park Ji Hu đảm nhận vai nữ chính Song Woo Yeon. Cô được khen ngợi không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, rất phù hợp với nguyên tác mà còn nhờ khả năng nhập vai khi thể hiện tốt những sự thay đổi tâm lý của nhân vật nữ chính Song Woo Young trong từng giai đoạn.

Không chỉ nữ chính mà các nhân vật khác cũng được đầu tư xây dựng một cách chỉn chu. Dĩ nhiên, những vai diễn này đều được thể hiện tốt, từ đó tạo nên một bộ phim khiến không ai tìm được điểm gì để chê. Đáng nói hơn, các fan nguyên tác cũng nhận xét rằng tác phẩm này được chuyển thể rất sát với webtoon gốc.

Bình luận của khán giả về phim Spirit Fingers: