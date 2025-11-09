Bản hợp đồng đóng phim 18+ của Thư Kỳ

Ở tuổi 49, Thư Kỳ đạt được dấu mốc mới trong sự nghiệp điện ảnh. Bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn, Girl , giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Busan vào cuối tháng 9. Cô chứng minh bản thân không chỉ là diễn viên giỏi, còn có tài năng ở vai trò làm phim.

Nói về sự nghiệp nghệ thuật của Thư Kỳ, Hong Kong (Trung Quốc) chính là miền đất hứa giúp cô thành danh. Và khi nói đến người có công đưa người đẹp sinh năm 1976 gia nhập ngành giải trí xứ Cảng Thơm, không thể bỏ qua cái tên Hoàng Văn Tuyển, nhà sản xuất phim kiêm biên kịch, đạo diễn và diễn viên Hong Kong.

Ông Hoàng Văn Tuyển kể về Thư Kỳ trên kênh YouTube riêng.

Tối 8/11, HK01 đưa tin trong video YouTube mới, Hoàng Văn Tuyển kể chi tiết mối quan hệ với Thư Kỳ, trong đó gây chú ý nhất là quá trình "giải cứu" ngôi sao Hồng Phất nữ khỏi ông trùm Đài Loan Kha Tuấn Hùng.

Vào cuối năm 1995, khi thấy Thư Kỳ trên trang bìa tạp chí Easy Finder (Đài Loan, Trung Quốc), đạo diễn Vương Tinh bị ấn tượng ngay lập tức. Vào thời điểm đó, cô làm người mẫu ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), được biết đến với bộ ảnh khỏa thân cho tạp chí người lớn Penthouse và phim 18+ Unexpected Challenges (tựa Việt: Linh hồn và dục vọng) chiếu cùng năm.

Vương Tinh muốn mời Thư Kỳ sang Hong Kong đóng phim cấp 3, nên nhờ Hoàng Văn Tuyển làm trung gian thương lượng. Quản lý của Thư Kỳ khi đó là cố nghệ sĩ Thái Chính Lương (con trai đạo diễn Thái Dương Minh).

Hai bên hẹn gặp ở khách sạn. Tuy nhiên, Hoàng Văn Tuyển phải chờ từ 15h đến 21h Thư Kỳ mới đến. Ông Hoàng cho biết nhiều khả năng cô say xỉn vào tối hôm trước.

“Ấn tượng đầu tiên là lười biếng, uể oải. Điểm thu hút nhất là cô ấy có đôi môi rất dày, trông rất gợi cảm", ông kể.

Quá trình thương lượng diễn ra suôn sẻ. Hai bên ký hợp đồng đóng 3 phim và lên lịch đưa Thư Kỳ sang Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi mọi thứ tưởng chừng đã đâu vào đó, Vương Tinh mới hay tin Thái Chính Lương trước đó ký thỏa thuận cho Thư Kỳ đóng 6 phim với Kha Tuấn Hùng, nhưng chỉ mới quay được một phim là Linh hồn và dục vọng (Thư Kỳ có cảnh "giường chiếu" với Kha Tuấn Hùng trong phim này).

Thư Kỳ đóng phim cấp III đầu tiên với Kha Tuấn Hùng.

Đạo diễn Vương Tinh một lần nữa yêu cầu Hoàng Văn Tuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) để xử lý phần hợp đồng còn lại, xem có thể mua lại không.

Tuy nhiên, Kha Tuấn Hùng lúc đó không dễ nói chuyện. Theo lời kể của ông Hoàng, nam diễn viên tỏ ra thách thức: "Tôi muốn cô ấy đóng cấp ba thì cấp ba, cấp bốn thì cấp bốn, không đời nào để mấy người chuộc lại hợp đồng được".

Biết khó thương lượng, ông Hoàng tới nhà Thư Kỳ xem bản hợp đồng gốc và phát hiện lúc ký hợp đồng, nữ diễn viên chưa đủ tuổi hợp pháp. Chớp lấy thời cơ, ông Hoàng kiện Kha Tuấn Hùng ra tòa, yêu cầu hủy hợp đồng. Kết quả, ông Hoàng thắng cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm.

Dĩ nhiên phía Kha Tuấn Hùng không phục, cử "tay chân" đến gây áp lực cho ông Hoàng.

“Tôi ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là hai tay giang hồ. Họ đe dọa tôi rằng trong tay có mấy thứ tài liệu về Thư Kỳ không thể để người ta thấy. Tôi không thỏa hiệp vì tôi có cách để dẹp yên vụ này", ông kể.

Theo nhà làm phim, biết đe dọa không có tác dụng, trước khi rời đi, hai tay xã hội đen còn hỏi xin "lì xì chút tiền" để về dễ nói chuyện với người giao việc. Ông Hoàng nhất quyết từ chối. Cuối cùng, ông thành công đưa Thư Kỳ sang Hong Kong (Trung Quốc) phát triển.

Ở nơi mới, Thư Kỳ bắt đầu với việc đóng phim 18+, trong đó có Nhục bồ đoàn 2: Ngọc nữ tâm kinh (1996). Nhờ sức hút mạnh mẽ, cô nhanh chóng được các đạo diễn khác chú ý.

Bước ngoặt chính là khi Nhĩ Đông Thịnh mời cô cùng Trương Quốc Vinh đóng Sắc tình nam nữ - thuộc dòng phim cấp 3 nhưng mang màu sắc nghệ thuật. Phim kể về đạo diễn trẻ vật lộn giữa thương mại và nghệ thuật. Thông qua tác phẩm này, đạo diễn cài cắm không ít ý tứ châm biếm hiện trạng điện ảnh Hong Kong khi đó.

Với bộ phim này, Thư Kỳ thắng một lúc hai hạng mục về diễn xuất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng) lần thứ 16 là Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Dấu mốc này giúp cô từng bước rũ bỏ danh xưng sao phim cấp 3.

Thư Kỳ trong Nhục bồ đoàn 2 (trái) và Sắc tình nam nữ.

Về vụ hợp đồng với ông trùm Đài Loan, ông Hoàng kể thêm quản lý cũ Thái Chính Lương luôn coi cô như cái máy in tiền.

Sau khi ký hợp đồng mới ở Hong Kong, Thái Chính Lương hỏi xin ông Hoàng bản hợp đồng chưa điền gì của công ty.

Biết ông Thái có dụng ý không trong sáng, ông Hoàng lập tức vạch trần: "Chẳng lẽ anh muốn dùng bản hợp đồng này để làm trò sao? Thư Kỳ một thân một mình đến Hong Kong, đóng phim cấp 3, kiếm tiền bằng da bằng thịt, vậy mà anh còn muốn bóc lột cô ấy nữa hả?”.

Cuối cùng Hoàng Văn Tuyển không đưa hợp đồng trắng đó cho Thái Chính Lương để bảo vệ quyền lợi của Thư Kỳ.

Thư Kỳ chưa bình luận gì về lời kể của ông Hoàng.