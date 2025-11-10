Kiều Oanh chia sẻ về 3 lần gặp lừa đảo

Ngày 10/11, tại TP. Hồ Chí Minh, buổi showcase giới thiệu dự án điện ảnh Bẫy Tiền đã diễn ra với sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật như Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Lê Hải, Kiều Oanh. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - giật gân, đánh dấu một bước tiến mới trong điện ảnh Việt khi lần đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân mỗi năm.

Ê kíp làm phim Bẫy Tiền tại buổi showcase

Khác với nhiều phim trinh thám chỉ tập trung vào góc độ phá án, Bẫy Tiền chọn hướng khai thác sâu vào tâm lý của người bị lừa. Những cảnh phim mô tả rõ sự hoảng loạn, bối rối khi bị cuốn vào các “bẫy” tài chính, cũng như những góc khuất phía sau những chiêu trò lừa đảo, từ điện thoại, mạng xã hội đến các chiêu thức giả mạo tinh vi. Bộ phim đặt ra câu hỏi nhức nhối: điều gì khiến một con người bình thường có thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy tài chính, và những hậu quả tâm lý mà họ phải chịu đựng là gì?

Điểm nhấn đặc biệt của Bẫy Tiền là sự trở lại của Kiều Oanh, nữ diễn viên từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với lối diễn vừa duyên dáng vừa nội lực. Sau một thời gian dài vắng bóng, cô tái xuất trong một bộ phim tâm lý giật gân, khiến khán giả tò mò về vai diễn lần này - liệu sẽ gai góc, dữ dội hay ẩn chứa những bí mật khó đoán.

Nữ diễn viên Kiều Oanh

Tại buổi họp báo, Kiều Oanh chia sẻ những trải nghiệm cá nhân liên quan đến các chiêu trò lừa đảo, từ đó cho thấy mức độ thực tế và gần gũi của kịch bản phim. Cô kể: “Cách đây 6 - 7 năm, tôi từng nhận một cuộc gọi lừa đảo thông báo rằng bản thân đang là chủ nhân của số điện thoại thiếu nợ và đang bị phát lệnh truy nã. Bối rối không biết phải phản ứng thế nào, tôi phải năn nỉ người lừa đảo nhưng vẫn bị làm phiền”.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn suýt trở thành nạn nhân của một chiêu trò mới. Một người tự xưng là anh Dũng - làm bảo hiểm gọi cho cô, nói rằng chỉ cần gửi căn cước công dân và số tài khoản ngân hàng là hoàn tất thủ tục, không cần đến văn phòng. Nữ diễn viên tin thật và chuẩn bị gửi thông tin thì được người thân cản lại kịp thời.

Một trải nghiệm khác gần đây khiến nữ diễn viên càng thấm thía sự tinh vi của các bẫy lừa đảo. Một shipper đến giao sạc điện thoại, khi chuẩn bị kiểm hàng, shipper gọi điện rồi khóc lớn bảo nhà có chuyện và yêu cầu đưa tiền gấp để chạy về. Nữ diễn viên đưa 400.000 đồng thì shipper bỏ đi, sau đó mở hàng ra thì thấy chỉ là hai cục đá. Kiều Oanh hài hước chia sẻ, dù là diễn viên nhưng cô cũng không thể nhập vai và khóc nhanh như vậy.

Kiều Oanh chia sẻ về 3 lần gặp lừa đảo

Bẫy Tiền không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là lời cảnh tỉnh về các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, nhấn mạnh tầm quan trọng của cảnh giác và nhận thức tài chính. Với sự trở lại đầy ấn tượng của Kiều Oanh, cùng dàn diễn viên trẻ triển vọng, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Việt Nam cuối năm nay.

Buổi showcase tại TP. Hồ Chí Minh đã mở ra một dấu mốc mới cho điện ảnh Việt, khi khai thác một đề tài chưa từng được đưa lên màn ảnh rộng một cách trực diện và sống động như Bẫy Tiền. Khán giả đang háo hức chờ đợi ngày bộ phim ra rạp để trải nghiệm sự hồi hộp, kịch tính và những thông điệp sâu sắc mà dự án mang lại.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp báo:

Liên Bỉnh Phát

Tam Triều Dâng

Lê Hải

Mai Cát Vi

Bẫy Tiền sẽ ra rạp từ ngày 21/11



