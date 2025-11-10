Nhiều bộ phim Trung Quốc gây tranh cãi vì cải biên quá đà so với nguyên tác, khiến fan nguyên tác “khóc thét”, thậm chí đến tác giả cũng khó nhận ra câu chuyện gốc. Từ những Hồng Lâu Mộng hiện đại hóa đến Thiên Long Bát Bộ tình cảm hóa, hay 3 Body Problem Hollywood hóa, mỗi tác phẩm đều để lại dư âm trái chiều: cảnh quay, tạo hình nhân vật, cốt truyện hay logic bị bóp méo, khán giả phẫn nộ nhưng ekip vẫn tự tin gọi là “tuyệt phẩm”. Bài viết này sẽ tổng hợp 10 lần phim Trung Quốc nhận bão tẩy chay vì phá nát nguyên tác, là những trường hợp điển hình khiến fan khóc thầm và cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

1. Hồng Lâu Mộng (2024)

Bản điện ảnh 2024 của Hồng Lâu Mộng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì gần như không còn gắn kết với nguyên tác. Đạo diễn Hồ Mai thừa nhận đã thêm các yếu tố hiện đại nhằm thu hút khán giả trẻ, nhưng cách cải biên này lại không nhận được sự đồng tình. Nhiều cảnh bị chê thô tục, còn tạo hình các tiểu thư, thiếu gia như Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc hay Tiết Bảo Thoa bị đánh giá quê mùa, trông giống hàng Taobao hơn là con nhà quyền quý. Nhân vật Lâm Đại Ngọc do Trương Miểu Di thủ vai còn bị nhận xét mắt nhỏ, răng khểnh và diễn xuất cứng, thiếu khí chất tiểu thư.

2. Kính Song Thành

Dù sở hữu dàn diễn viên chất lượng, Kính Song Thành vẫn bị chê kém thuyết phục. Nhiều ý kiến cho rằng nữ chính không phù hợp vai diễn, diễn xuất kém, ánh mắt thiếu thần thái. Phim cải biên cốt truyện quá nhiều, mạch phim chậm và rườm rà, khiến điểm đánh giá 1 sao tăng nhanh chóng.

3. Thiên Long Bát Bộ (2021)

Phiên bản 2021 có dàn diễn viên trẻ ấn tượng như Bạch Chú, Trương Thiên Dương, Hà Hoằng San… nhưng chỉ đạt 3,5 điểm Douban. Bộ phim bị chê méo mó nguyên tác, biến võ hiệp kinh điển thành câu chuyện tình cảm sướt mướt. Diễn xuất cứng nhắc, tạo hình khó nhìn, hình tượng nhân vật vô duyên, cùng việc lạm dụng kỹ xảo và slow motion khiến phiên bản này thất bại.

4. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Bộ phim Trung Quốc này gây phẫn nộ vì đoạn kết khác xa nguyên tác. Nhiều nhân vật trải qua kết thúc bất ngờ, chẳng hạn mẹ nuôi Phó Văn Anh đột ngột thay đổi thái độ, hay Mạnh Yến Thần không đi tòng quân mà tiếp quản tập đoàn. Sự thay đổi này khiến khán giả cho rằng phim kết thúc quá vội và thiếu logic so với toàn bộ diễn biến trước đó.

5. 3 Body Problem (Bài Toán 3 Vật Thể)

Dù Netflix đầu tư kỷ lục 160 triệu USD, phim vẫn nhận làn sóng chỉ trích toàn cầu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Tam Thể của Lưu Từ Hân, kịch bản bị đánh giá “rẻ tiền”, lạm dụng lời tục, khiến fan nguyên tác khó nhận ra câu chuyện gốc. "Từ một nguyên tác đầy ý tưởng, thông tin khoa học viễn tưởng đại tài và chúng ta có một kịch bản tệ hơn cả mấy phim tình cảm sướt mướt giờ vàng. Làm sao điều này lại xảy ra được?", một netizen bức xúc.

6. Độ Hoa Niên

Bộ phim gây khó chịu vì biên kịch thêm thắt quá nhiều cho tuyến nhân vật phụ Trần Hạc Nhất, làm nữ chính Lý Dung trở nên ngu ngốc trong mắt khán giả. Nam chính Bùi Văn Tuyên bị cắt giảm những phân đoạn thể hiện cảm xúc và mạch tâm lý, khiến mạch truyện chính hụt hẫng.

7. Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung

Dù chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung với các nhân vật quen thuộc, phim không thu hút khán giả. Các thay đổi vô lý, ví dụ Hoàng Dược Sư có cảm tình với Mai Siêu Phong, bị cộng đồng fan phản đối vì lệch lạc so với nguyên tác.

8. Tây Du Ký Lạ Truyện - Kiếp Nạn 82

Bản chuyển thể này khiến fan Ngô Thừa Ân bức xúc với tạo hình nhân vật kỳ quái: Tôn Ngộ Không đầu tóc uốn xoăn, nhuộm vàng, da trắng, võ thuật và các màn chiến đấu “dị biệt” như đánh nhau bằng sầu riêng, phá hỏng hình tượng kinh điển.

9. Phong Thần Bảng Truyền Kỳ (2016)

Phiên bản điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) có dàn sao lớn như Lý Liên Kiệt, Phạm Băng Băng, Angelababy… nhưng bị đánh giá như “nồi lẩu thập cẩm”. Tạo hình nhân vật lệch lạc, chi tiết cải biên lố bịch, còn Na Tra và Đát Kỷ bị thay đổi quá mức so với tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa.

10. Đạo Mộ Bút Ký

Phiên bản dài 12 tập gây chú ý nhờ dàn sao hạng A như Lý Dịch Phong, Đường Yên… Tuy nhiên, phim cải biên nhiều chi tiết so với nguyên tác, ví dụ Ngô Tà không còn đi trộm mộ mà trở thành thanh niên yêu nước khai quật văn vật, khiến tác giả tiểu thuyết gốc cũng phải bày tỏ sự bất ngờ.