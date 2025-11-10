Đường Yên bị hại

Ngày 10/11, Sohu đưa tin biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ đang bị công chúng yêu cầu "phong sát", cấm các hoạt động nghệ thuật, thậm chí thu hồi giải thưởng. Điều này ảnh hưởng lớn tới Đường Yên, người đóng phim Tình yêu không có thần thoại do Tần Văn chấp bút.

Theo đó, bộ phim Tình yêu không có thần thoại dự kiến lên sóng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào đầu tháng 11, tuy nhiên phim đã bị hoãn chiếu thay vào đó là tác phẩm Tứ hỉ do Đồng Dao, Tưởng Hân đóng chính.

Sóng gió ập đến với Đường Yên dù cô không làm gì gây tranh cãi.

Sohu cho biết thêm sự việc bắt đầu khi biên kịch Cổ Nhị tố cáo đoàn phim Phồn hoa lấy cắp kịch bản của mình vì vậy tung các file ghi âm để vạch trần bộ mặt giả dối của các nhân vật quyền lực đứng sau bộ phim.

Trong các đoạn ghi âm, biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ liên tục nói xấu nghệ sĩ khác của Trung Quốc. Bên cạnh đó, cả hai còn bàn luận các vấn đề chính trị, bị công chúng Trung Quốc tẩy chay, yêu cầu phong sát.

Đường Yên cũng là nạn nhân từ loạt file ghi âm, trong đó đạo diễn Vương Gia Vệ chê cô "giỏi làm màu". Vì đạo diễn chê Đường Yên, đồng thời có thông tin Đường Yên từng phải quay lại một cảnh tới 86 lần, do đó nhiều người tin rằng Đường Yên được nhận vào đoàn phim Phồn hoa nhờ đi cửa sau. Khi phim lên sóng, cô cũng là người được PR nhiều nhất. Thông tin này có ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của Đường Yên.

Khi biên kịch Tần Văn vướng tai tiếng, không chỉ bộ phim Tình yêu không có thần thoại bị hoãn chiếu, khán giả còn yêu cầu thu lại các giải thưởng mà đoàn phim Phồn hoa đã đạt được. Trước đó, Tần Văn thắng giải Biên kịch xuất sắc nhất tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2025.

Tần Văn cũng là cổ đông của công ty sản xuất phim ảnh Tân Lệ, bà từng viết kịch bản của các bộ phim nổi tiếng như Nửa đời trước của tôi, Ở rể, Lưu kim tuế nguyệt. .. Scandal của Tần Văn ảnh hưởng không nhỏ tới Tân Lệ.

Công ty Tân Lệ lại là đơn vị sản xuất hai dự án mới của Đường Yên bao gồm Khoảnh khắc cuộc sống và Thiên lý giang sơn đồ. Theo Sohu, cả hai dự án đang ở trong tình trạng khó khởi quay vì ồn ào kéo dài khi bị lộ file ghi âm.

Năm 2019, Đường Yên cũng phải chôn vùi một tác phẩm khác là Thám tử vô danh do bạn diễn Ngô Tú Ba vướng scandal ngoại tình.

Theo Sohu , sau sự thành công của Phồn hoa , danh tiếng Đường Yên khởi sắc trở lại. Sự nghiệp của Đường yên lận đận suốt 6 năm khi các tác phẩm ra mắt lần lượt thất bại, thậm chí người hâm mộ còn quay lưng với cô vì nữ diễn viên thụt lùi quá nhiều so với các ngôi sao cùng thế hệ. Thế nhưng, chưa tận hưởng vinh quang được lâu, cô đã gặp nhiều khó khăn vì scandal của người khác.