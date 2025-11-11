Chỉ sau 3 ngày phát hành, As You Stood By đã vươn lên vị trí top 1 Netflix tại cả Hàn Quốc và Việt Nam, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không cần quá nhiều chiến dịch quảng bá rầm rộ, bộ phim vẫn thu hút khán giả nhờ câu chuyện u tối, gai góc nhưng cũng đầy tính nhân văn - nơi cái ác, nỗi đau và tình bạn hòa quyện thành một bản bi kịch khiến người xem không thể rời mắt.

Thành tích ấn tượng của As You Stood By

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Nhật Bản Naomi and Kanako của nhà văn Hideo Okuda, As You Stood By thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, xoay quanh hành trình đầy bi kịch của Jo Eun Su (Jeon So Nee) và Jo Hui Su (Lee Yoo Mi) - hai người phụ nữ cùng mắc kẹt trong một thực tại ngột ngạt, nơi cái chết dường như là cách duy nhất để được giải thoát.

Eun Su, mang trong mình những sang chấn từ quá khứ, vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tại nhà Hui Su - nơi người bạn thân đang phải sống những ngày địa ngục bên cạnh người chồng vũ phu Noh Jin Pyo (Jang Seung Jo). Trong khoảnh khắc bế tắc tột cùng, Eun Su đưa ra một lời đề nghị táo bạo: “Chúng ta hãy giết hắn đi.” Từ quyết định đó, bộ phim mở ra hành trình vừa tội lỗi vừa thương tâm của hai người phụ nữ, nơi tình bạn, sự thù hận và bản năng sinh tồn đan xen, biến họ từ nạn nhân trở thành người ra tay.

Không chỉ dừng lại ở một câu chuyện trả thù, As You Stood By còn là bức tranh phản chiếu nỗi cô độc và sự phản kháng của phụ nữ trong một xã hội luôn bắt họ phải chịu đựng. Nhiều khán giả cho rằng, bộ phim không nói về tội ác, mà nói về con người - những người bị dồn ép đến tận cùng, chỉ còn lại khát khao sống và tự do. Dưới bàn tay của đạo diễn Lee Jeong Rim, mỗi khung hình đều nặng trĩu cảm xúc, mang hơi thở của sự giằng xé nội tâm và những tổn thương chồng chất.

Tuy vậy, nhịp phim đôi chỗ chậm và kéo dài, khiến không ít người xem cảm thấy nản ở phần giữa. Chỉ đến hai tập cuối, As You Stood By mới thực sự bùng nổ, đưa khán giả qua những cao trào cảm xúc dữ dội. Dẫu còn thiếu sót về nhịp kể, bộ phim vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm tâm lý - tội phạm đáng chú ý nhất của Hàn Quốc trong năm 2025.

Ở trung tâm câu chuyện là Lee Yoo Mi, nữ diễn viên từng khiến khán giả khóc nghẹn trong Squid Game. Lần này, cô không còn là cô gái yếu mềm, mà là người phụ nữ đủ can đảm để đối mặt với bóng tối - một vai diễn nặng nề cả về tâm lý lẫn cảm xúc. Nhân vật Jo Hui Su qua lối diễn của Lee Yoo Mi hiện lên đầy sống động: vừa đáng thương, vừa đáng sợ, vừa mạnh mẽ, vừa tuyệt vọng.

Khán giả quốc tế ca ngợi Lee Yoo Mi đã "lột xác hoàn toàn", mang đến một màn trình diễn thuyết phục, nhiều tầng lớp cảm xúc. Từng ánh mắt, từng hơi thở, từng khoảnh khắc im lặng đều chất chứa sự đau đớn bị dồn nén. Nhiều bình luận trên mạng xã hội gọi cô là "linh hồn của bộ phim", người khiến khán giả "nghẹn lại dù chỉ nhìn ánh mắt".

Lee Yoo Mi được coi là "con cưng Netflix"

Không phải ngẫu nhiên mà Lee Yoo Mi được mệnh danh là “con cưng Netflix”. Từ Squid Game, All of Us Are Dead đến Mr. Plankton và giờ là As You Stood By, cô liên tục góp mặt trong những dự án đình đám, chứng minh năng lực diễn xuất biến hóa đa dạng và bản năng nghệ sĩ hiếm có. Nếu Squid Game cho thấy sự ngây thơ giữa bạo lực, thì As You Stood By lại là minh chứng cho sự trưởng thành, cho một nữ diễn viên dám bước vào vùng tối của cảm xúc để kể câu chuyện về phụ nữ, về nỗi đau, và cả khát vọng được giải thoát.