Ngày 12/11, hàng loạt trang tin quốc tế đồng loạt xác nhận: Sabrina Carpenter - nữ ca sĩ khuấy đảo toàn cầu với bản hit Espresso không chỉ đảm nhận vai chính mà còn đồng sản xuất một siêu phẩm nhạc kịch mới toanh.

Bộ phim hiện vẫn chưa công bố tên chính thức, nhưng được “ông lớn” Universal Pictures hậu thuẫn và lấy cảm hứng từ kiệt tác Alice in Wonderland (Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên) của Lewis Carroll. Dự án còn có sự tham gia của Marc Platt, nhà sản xuất đứng sau thành công của Wicked (từ sân khấu Broadway đến màn ảnh rộng) đủ để khiến giới yêu phim kỳ vọng vào một “bom tấn” nhạc kịch hoành tráng.

Nhắc đến Alice in Wonderland, khán giả thường nhớ ngay đến phiên bản hoạt hình huyền thoại (1951) hay bản live-action tỷ đô của Tim Burton (2010) với Johnny Depp. Giờ đây, Universal lại một lần nữa “hồi sinh” câu chuyện cô bé lạc vào xứ sở thần tiên đầy màu sắc và phi lý.

Mặc dù vai diễn cụ thể của Sabrina Carpenter vẫn được giữ kín, nhưng thông tin cô hóa thân thành Alice đã nhanh chóng gây bão mạng. Trái với nhiều lời khen ngợi cho rằng nữ ca sĩ sở hữu vẻ đẹp “ngọt lịm như viên kẹo”, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh và thần thái cổ tích chuẩn Alice, thì nhiều khán giả lại cho rằng phong cách gợi cảm thường thấy của Sabrina - từ trang phục, biểu diễn đến hình ảnh khó hòa hợp với hình tượng cô bé Alice ngây thơ, trong sáng.

Phong cách và hình tượng của Sabrina bị cho không phù hợp với vai Alice

"Tôi thích cô ấy, nhưng Alice vốn là một đứa trẻ, chỉ tầm 10 tuổi. Phong cách gợi cảm của Sabrina khiến tôi khó tưởng tượng ra hình ảnh đó", một cư dân mạng cho hay. Nhiều người khác cũng đồng tình rằng sẽ hợp lý hơn nếu vai diễn được giao cho một gương mặt trẻ mới nổi.

Thế nhưng, điều khiến công chúng tò mò hơn cả là việc Sabrina chính là người chủ động phát triển ý tưởng, xây dựng lookbook và trình bày dự án này với Universal, cho thấy cô muốn làm nhiều hơn là chỉ “đóng một vai diễn”.

Disney đã từng có 1 phiên bản Alice in Wonderland quá thành công

Không chỉ là một “máy in hit” với Espresso khuynh đảo mùa hè 2024, Sabrina Carpenter còn là nghệ sĩ đa tài từng quen mặt với khán giả qua Girl Meets World, Tall Girl, Clouds và Emergency. Dù chỉ cao 1m51, cô vẫn là biểu tượng thời trang thế hệ mới, nổi bật với phong cách tự tin, táo bạo và đầy sức hút.

Và chính điều đó khiến khán giả đặt câu hỏi: Liệu "Pop Girl" thế hệ mới có thể gạt bỏ hình ảnh gợi cảm để hóa thân thành nàng Alice ngây thơ, trong sáng hay sẽ mang đến một phiên bản Alice hoàn toàn khác, phá cách và trưởng thành hơn? Câu trả lời có lẽ sẽ được bật mí khi Alice in Wonderland bước lên màn ảnh rộng trong thời gian tới.

