Những năm gần đây, Disney đang có trào lưu làm lại các bộ phim hoạt hình kinh điển dưới dạng live-action. Nhiều phim trong số này mang đến lợi nhuận khổng lồ như Aladdin (2019) và The Lion King (2019) với doanh thu lần lượt là 1,05 tỷ USD và 1,65 tỷ USD. Song, nhiều tác phẩm lại gây tranh cãi nặng nề và dẫn đến thua lỗ như The Little Mermaid (2023) .

Theo thống kê của Forbes, The Little Mermaid (tựa Việt: Nàng Tiên Cá) khiến “nhà Chuột” thất thoát 5 triệu USD (gần 123 tỷ đồng). Lý do là bởi ngân sách phim đã bị đội quá lố, lên đến 355,1 triệu USD do sản xuất trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Phim đem về 570 triệu USD doanh thu, nhưng phải chia 40% cho nhà phát hành, chưa kể đến nhiều chi phí quảng bá nhỏ lẻ khác.

Bộ phim là bản live-action của The Little Mermaid kinh điển năm 1989, vốn từng mang về 235 triệu USD doanh thu so với kinh phí chỉ 40 triệu USD và giành được hai tượng vàng Oscar. Tác phẩm năm 2023 do Halle Bailey đóng vai chính Ariel. Toàn bộ dàn nhân vật cá tôm trong phim như Sebastian (Daveed Diggs), Flounder (Jacob Tremblay)... đều dùng kỹ xảo máy tính, góp phần khiến kinh phí phim tăng cao.

Không những thế, The Little Mermaid còn gây tranh cãi lớn trước khi ra rạp khi để một nữ diễn viên da màu đóng vai Ariel. Theo nhiều khán giả, The Little Mermaid vốn dựa trên cổ tích của Andersen - một tác giả người Đan Mạch. Do đó mà Ariel nên có nước da trắng của người Châu Âu. Bên cạnh đó, phim còn khiến nhiều nhà nghiên cứu tức giận khi vô số sinh vật biển ở các khu vực khác nhau bỗng nhiên xuất hiện trong cùng một khung hình.

Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận được điểm số phê bình ít ỏi là 67%. Một số trang báo nhận định The Little Mermaid là phiên bản làm lại nhàm chán, không cần thiết với những màn trình diễn âm nhạc thiếu sức sống, phá nát di sản của phần phim hoạt hình. Khán giả có phần dễ tính hơn khi chấm phim 94% nhưng nhiều người lại chỉ trích Rotten Tomatoes xóa bớt review tiêu cực khiến số lượng bài đánh giá chỉ dừng ở con số hơn 10.000.